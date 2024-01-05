خبير اقتصادي: انخفاض حاد في سعر الذهب خلال الفترة المقبلة (فيديو)

قال الخبير الاقتصادي حسام عيد محلل أسواق المال، إن الذهب هو الملاذ الآمن للأموال المستثمرة سواء من قبل المستثمرين الأفراد أو المؤسسات المالية، ولكن الأموال المستثمرة بالذهب في تصاعد مستمر، في ظل التوترات السياسية، كونه أفضل وسيلة للتحوط من انخفاض الجنيه المصري، وارتفاع معدلات التضخم، وهذا سر ارتفاع أسعار الذهب، وتحقيقه أرقام قياسية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة "أزهري"، إن هناك توقعات الفترة المقبلة باستقرار أسعار الذهب، وسيكون هناك عمليات تصحيح لأسعار المعدن الأصفر في مصر، وسيكون هناك انخفاض حاد في الأسعار بعد اتخاذ سعر صرف مرن للجنيه المصري.

وتابع: "الذهب سينخفض وسيهبط، انخفاض كبير في أسعار الذهب بعد اتخاذ قرار حاسم في سعر صرف الجنيه المصري".

وأكد أن الأزمات العالمية الحالية، تسببت في نقص الكميات المعروضة من السلع والخدمات الأساسية، وبالتالي الاقتصاد المصري بحاجة لمزيد من الإنتاج والمنتج المحلي لوقف أغلب السلع المستوردة، وتخفيض فاتورة الاستيراد، وزيادة الناتج القومي المصري وانخفاض معدلات الدين الخارجي.



وأوضح أن لجنة السياسيات النقدية ستراعي ذلك في الفترة المقبلة، وربما يكون هناك إجراءات لتخفيض السيولة في السوق المحلي، وتم إصدار شهادات ذات عائد مرتفع في محاولة لخفض كميات النقود في السوق المجلي، والتحكم في حجم الطلب على السلع والخدمات الأساسية، مردفًا: "أتوقع أن تظل معدلات الفائدة كما هي حتى خروج نتائج مفاوضات صندوق النقد الدولي".