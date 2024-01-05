حملة مكبرة لرفع المخلفات والاشغالات بنجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي برئاسة أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى بشمال قنا، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمخلفات بشوارع نجع حمادي، وذلك حفاظاً على الوجهه الحضارية للمركز بصفة عامة والوحدات القروية بصفة خاصة ولخلق جو بيئى نظيف ولفته حضارية تعود بالايجاب على الحالة النفسية للمواطن النجعاوى.

استهدفت اعمال النظافة الطرق العامة والفرعية ومدخل القرية ومنطقة الشادر وخط الديكو فيل حتى دير الانبا بضابا حتى الوصول الى حدود قرية الغربى بهجورة وجوانب الارصفة لرفع القمامة والاتربة ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات وتفريغ صناديق القمامة ورفع الاشغالات والتراكمات بكافة أنحاء الوحدة القروية حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للقرية .

كما شدد أنور على ضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة ورفع جميع الاشغالات والمعوقات لتيسير وسهولة الحركة المرورية والمتابعة المستمرة من قبل رؤوساء الوحدات القروية التابعة لمركز نجع حمادى .

مشيراً أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا حريص كل الحرص على أهمية ملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض.