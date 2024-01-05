كفرالشيخ: افتتاح مسجدي" السخاوي والإبراشي" بسيدي سالم

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين ، الجمعة، افتتاح مسجد السخاوي بمركز سيدي سالم، ومسجد الإبراشي بمركز الرياض، وسط فرحة الأهالي معبرين عن سعادتهم بإنشاء المسجدين وافتتاحهم .

جاء ذلك بحضور فضيلة الشيخ عطا بسيونى، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، والدكتور، محمد شقوير، وكيل مديرية الصحة بكفرالشيخ، وعلى أبو أحمد عضو مجلس النواب، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، ورأفت يوسف، نائب رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، ووائل عبدالرؤف، نائب رئيس مركز ومدينة الرياض، والشيخ ياسر الغول مدير شؤون الإدارات، والشيخ فؤاد ناجي مدير إدارة سيدي سالم غرب ، الشيخ حسن رزق عاشور، مدير إدارة الرياض غرب، والدكتور محمد عيسى مدير إدارة سيدي سالم شرق، ورجال الأزهر الشريف والأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية بمركزي سيدي سالم والرياض.