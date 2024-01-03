كشف حصاد أداء الجامعات الأهلية لعام 2023

شهدت المنظومة التعليمية في مصر طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة الماضية، إذ زاد عدد الجامعات المصرية؛ لاستيعاب العدد المُتزايد على التعليم الجامعي.

وحظي ملف إنشاء الجامعات الأهلية بأولوية كبيرة للدولة المصرية، كما نال دعمًا غير مُسبوق من جانب القيادة السياسية؛ لتزويد الجامعات الأهلية بالمعامل وورش العمل التي تضم أحدث الوسائط التكنولوجية وتعتمد على أحدث النظم العالمية، فضلًا عن تقديم برامج دراسية بينية حديثة ومُتميزة؛ لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر لديها 20 جامعة أهلية، حيث بدأت الدراسة في 4 جامعات أهلية دولية (الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، الجلالة، المنصور الجديدة الأهلية)، ثم بدأت الدراسة في 12 جامعة أهلية مُنبثقة عن الجامعات الحكومية خلال العام الدراسي 2022/2023، وهي: (بنها الأهلية، حلوان الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، الإسكندرية الأهلية، أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بني سويف الأهلية، الزقازيق الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية)، بالإضافة إلى وجود 4 جامعات أهلية تعمل منذ سنوات وهي: (النيل الأهلية، الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، جامعة مصر للمعلوماتية).

دعم الجامعات الأهلية

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن الدعم الهائل الذي قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنشاء الجامعات الأهلية، ساهم في إنجاز منشآتها وتجهيزها بأحدث الوسائط التكنولوجية التعليمية؛ لتقديم تجربة تعليمية فريدة، مشيرًا إلى أن وجود تنوع بين مسارات التعليم الجامعي يعمل على تحسين جودة العملية التعليمية.

ولفت الدكتور أيمن عاشور إلى أن الجامعات الأهلية حرصت على تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية، والرياضية، والفنية، والثقافية للطلاب، بجانب تشجيع الطلاب على المشاركة في المنافسات والمسابقات المحلية والدولية، فضلًا عن تقديم برامج دراسية حديث تواكب مُتطلبات سوق العمل المعاصر والمستقبلي.

كما نوه الوزير إلى الفعاليات التي نظمتها الجامعات الأهلية الدولية، خلال عام 2023 ، حيث نظمت جامعة الملك سلمان الدولية العديد من الزيارات الميدانية للطلاب إلى (معرض الكتاب، مستشفى الطور التعليمي، مستشفى الناس بالقاهرة، ومستشفى سرطان الأطفال 57357، والمتحف الحيواني بالجيزة، وقصر ثقافة شرم الشيخ، وموقع المحطة النووية بالضبعة، مصنع المستقبل للصناعات)، وتنظيم المؤتمر الدولي الثاني عشر لهندسة البرمجيات والمعلومات، وتنظيم يومًا للعلوم والابتكار، بالإضافة إلى المشاركة في معرض ومؤتمر ايجبس 2023 للبترول، ومعرض Edu Gate 2023، فضلًا عن إطلاق قافلة طبية إلى مدينة دهب، والعديد من الندوات التثقيفية والتوعوية، بالإضافة إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع (جامعة السويس، ووزارة الصحة والسكان، وفندق الفورسيزونز، وشركة إيزري شمال إفريقيا)، بالإضافة إلى التعاون مع مركز بحوث الصحراء، وبحث أوجه التعاون المُشترك مع وفد من جامعة تنسي الأمريكية، وعدد من الجامعات الصينية (جامعة يانج زو، وجامعة ليوانج نورمال).

ووقعت جامعة الجلالة العديد من بروتوكولات التعاون وأبرزها الانضمام لتحالف إقليم القناة وسيناء بمشاركة 13 جامعة حكومية وأهلية، بجانب بروتوكولات تعاون مع (جامعة السويس، وجامعة القاهرة التكنولوجية، والكلية الفنية العسكرية، ومعهد إعداد القادة بحلوان، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مُمثلة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومذكرة تفاهم بين برنامج الأطراف الصناعية ومؤسسة Human study الألمانية)، كما نظمت العديد من الأنشطة وورش العمل والندوات التوعوية والتثقيفية والمسابقات الرياضية، والزيارات الميدانية العلمية داخل وخارج مصر، والرحلات الترفيهية للطلاب، بجانب توفير فرص للتدريب الصيفي داخل الحرم الجامعي وخارجه بالتعاون مع أكثر من 25 شركة، لربط الدراسة الاكاديمية بالتدريب العملي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لأكثر من 300 طالب بنظام الـ part time، داخل العديد من القطاعات الإدارية بالجامعة، فضلًا عن استقبال وفدًا من جامعة أريزونا ستيت الأمريكية، وذلك ضمن اتفاقية التعاون المُشتركة بين الجامعتين، كسابقة شراكة "مصرية - أمريكية" هي الاولي من نوعها، في 8 برامج دراسية حيث يمكن للطالب الحصول على شهادتين، كما زاد اهتمام الجامعة بالبحوث العلمية، وظهر ذلك بالحصول على المرتبة 19 محليًا و55 عربيًا في التصنيف العربي للجامعات العربية، بالإضافة إلى وجود 17 مشروع بحثي، منهم 14 مشروع ممول حتى الآن، بجانب 3 مشروعات بحثية مُقدمة وقيد المراجعة، وكذلك إطلاق حملات توعوية ضد العديد من الأمراض وتنظيم العديد من حملات التبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي

ونجحت جامعة العلمين الدولية في توقيع مذكرة تفاهم بالأحرف الأولى مع جامعة ابيرتاي وكلية آل مكتوم للدراسات العليا بإسكتلندا، وأكاديمية الفلاح بجدة لتطوير الرعاية الصحية في العالم العربي، هذا بالإضافة إلى انضمام الجامعة لرابطة الجامعات الإسلامية، وإنشاء سفارة المعرفة التابعة لمكتبة الإسكندرية بالجامعة، كما وقعت الجامعة بروتوكولات تعاون مع (مجموعة صيدليات محفوظ ومستشفى مبرة العصافرة)، وتم اختيار جامعة العلمين الدولية ضمن الجامعات المستفيدة من برنامج رواد وعلماء مصر والمُمول عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية، كما شاركت في فعاليات أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، وتنظيم أسبوع ريادة الأعمال، وتنظيم العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية، والقيام بزيارات ميدانية للطلاب، منها (مستشفى أورام الأطفال ببرج العرب ومستشفى العجمي المركزي، وقاعدة محمد نجيب العسكرية، وقاعدة رأس التين البحرية)، بالإضافة إلى تنظيم هاكاثون المدن الجديدة، واستضافت فعاليات النسخة الثانية من بطولة العلمين للروبوتات، وإطلاق حملة تبرع بالدم بالتعاون مع بنك دم الشاطبي الجامعي، وإطلاق العديد من القوافل الطبية لطب الأسنان في مدارس مدينة العلمين.

ووقعت جامعة المنصورة الجديدة الأهلية العديد من بروتوكولات التعاون المُشتركة مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والصحية، ومنها (جامعة السويس، جامعة المنصورة، جامعة الإسكندرية، جامعة كفر الشيخ، جامعة طنطا، جامعة سمنود التكنولوجية، مستشفى بهية، أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات، شركة هواوي العالمية لإنشاء أكاديمية هواوي لتدريب طلاب كلية علوم وهندسة الحاسب، وشركة يوتوبيا للصناعات الدوائية، وهيئة ميناء دمياط، والجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، والمجلس القومي لحقوق الإنسان)، فضلًا عن توقيع اتفاقية تعاون لإنشاء سفارة المعرفة التابعة لمكتبة الإسكندرية بالجامعة، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع مؤسسات أكاديمية دولية، ومنها (جامعات الشارقة وبلجراد وجامعة موسكو الاتحادية، ومعهد المحاسبة الإدارية الدولي)، بالإضافة إلى الانضمام لتحالف إقليم الدلتا الذي يعُد "أكبر تحالف من نوعه" بين المؤسسات الأكاديمية والإنتاجية، كما شاركت الجامعة في في معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023، والمؤتمر الدولي لأمراض القلب، هذا بالإضافى إلى بحث سُبل تعزيز التعاون مع كلية سانت ميري بالولايات المتحدة الأمريكية، كما أطلقت الجامعة برامج دراسية دولية مُشتركة للحصول على شهادتين من جامعات أمريكية بالإضافة إلى شهادة جامعة المنصورة الجديدة ( كلية أوشن كونتي من الولايات المتحدة الأمريكية)، وابتكر فريق من طلاب هندسة المنصورة روبوتًا لنزع الألغام والمعادن بطريقة آمنة، كما تم عقد ندوات توعوية وتثقيفية، وتنظيم العديد من الأنشطة الطلابية والمسابقات.

وبدأت جامعة الإسكندرية الأهلية فعالياتها بتنظيم عدة مسابقات رياضية، وفنية، واجتماعية للطلاب، وشاركت الجامعة في مسابقة "عباقرة الأهلية" بـ 10 فرق، فضلًا عن مشاركة الجامعة في فعاليات أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، بالإضافة إلى تنظيم كلية الطب بالجامعة مؤتمرها الطلابي الأول عن أمراض الدم، وتنظيم تدريبًا صيفيًا لطلاب كلية الطب، وإطلاق مُبادرة الدراسة السريرية التطبيقية، كما تمت إضافة 6 برامج دراسية جديدة ليصبح إجمالي عدد البرامج 19 برنامجًا دراسيًا وهم (برنامج الطب والجراحة، برنامج جراحة الفم والأسنان، برنامج الصيدلة "فارم دي كلينيكال"، برنامج هندسة الحاسبات والاتصالات، برنامج الميكاترونكس وهندسة الروبوتات، برنامج هندسة الكهروميكانيكا، برنامج هندسة العمارة والتصميم الحضري، برنامج هندسة البترول والغاز الطبيعى، برنامج الأمن السيبراني، برنامج الأنظمة الذكية، برنامج علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، برنامج صناعة البرمجيات والوسائط المُتعددة، برنامج البنوك والتمويل، برنامج الإدارة، برنامج التسويق وإدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، برنامج المحاسبة ونظم المعلومات، برنامج الجيوماتكس والدراسات المساحية، برنامج الإعلام الرقمي، وبرنامج الصوتيات واللسانيات).

ونظمت جامعة المنوفية الأهلية عدة مسابقات رياضية وفنية وثقافية، وعقدت ندوات احتفالًا بانتصارات أكتوبر، وكذلك ندوات تثقيفية علمية وتوعوية، بالإضافة إلى عقد مسابقة تطوير البرمجيات، وإقامة المهرجان الرياضي الأول، والمشاركة بالملتقى العلمي الأول بجامعة المنوفية، كما استقبلت الجامعة طلاب إحدى المدارس؛ لتعريفهم بالمشروعات القومية للدولة، وتم تكريم الطلاب الفائزين المشاركين بمختلف الأنشطة والفعاليات، وإطلاق حملة للتبرع بالدم، كما شاركت الجامعة في معرض إيدكس للسلاح، وكذلك تنظيم مسابقة علمية ترفيهية مُرتبطة بمجال البرمجيات.

وشاركت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، في تنظيم مؤتمر شباب الباحثين العاشر، والمؤتمر السنوي الخامس للبحوث الطلابية، فضلًا عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "انطلاق" وIncision Academy؛ لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للاستفادة من المهارات الإكلينيكية والتشريحية على الموقع، بالإضافة إلى وعقد دورات لتأهيل الطلاب من الناحية المهارية والسلوكية، وتنظيم زيارات ترفيهية وتعليمية للطلاب، وعقد مسابقات رياضية في (كرة القدم، الشطرنج)، ومسابقة Best Class Award، كما تم تفعيل منظومة التأمين الصحي لطلاب الجامعة، وتنظيم يومًا تعريفيًا بالبرامج الدراسية بالجامعة، هذا بالإضافة إلى طرح الجامعة العديد من البرامج المُتميزة في كليات (الطب والجراحة، الصيدلة، طب الفم والأسنان، التمريض، الهندسة، التجارة الدولية واللغات، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية).



ونظمت جامعة بني سويف الأهلية عدة فعاليات وأنشطة علمية، ورياضية وفنية وترفيهية، فضلًا عن تنظيم مؤتمرات وندوات توعوية وتثقيفية للطلاب، وزيارات ميدانية ومعارض فنية وتكنولوجية، والمشاركة في المؤتمرات، والمُلتقيات العلمية، ومهرجان المواهب الإلكتروني، وأسبوع إعداد القادة، وقد بدأت الدراسة في جامعة بني سويف بـ 13 برنامجًا دراسيًا (الطب والجراحة، وطب الفم والأسنان، والتمريض، والعلاج الطبيعي، والهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، والكيمياء الحيوية والميكروبيولوجيا، والمحاسبة والتمويل الدولي، والإنتاج التليفزيوني والسينمائي، وعلم النفس الإكلينيكي، والمساحة ونظم المعلومات الجغرافية، والذكاء الاصطناعي، والمعلوماتية الطبية، والأمن السيبراني).

وعقدت جامعة الزقازيق الأهلية ندوات توعوية وتثقيفية وعلمية، ونظمت مُلتقى لاكتشاف مواهب الطلاب الثقافية، والأدبية، والفنية، والرياضية، كما شاركت الجامعة بمؤتمر الجمعية الدولية لجراحة الجهاز الهضمي والأورام، ومؤتمر جمعية جراحة الكبد والبنكرياس المصرية، فضلًا عن مشاركتها في فعاليات أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، وتم تكريم الطلاب المُتميزين على المستوي العلمي والثقافي، وتنظيم زيارات علمية للطلاب إلى مصنع "بيدو" والكلية الجوية، وإقامة مسابقات دينية، كما شاركت الجامعة في معسكر إعداد القادة، كما شارك الطلاب في مسابقات دولية، وتنظيم Poster Day بمختلف الكليات.

وقامت جامعة حلوان الأهلية بتنظيم العديد من المسابقات الرياضية، والثقافية، والفنية، وتم تكريم الطلاب الفائزين فيها، كما نظمت الجامعة ندوات توعوية وتثقيفية للطلاب لرفع الوعي لديهم، فضلًا عن مشاركة الجامعة في فعاليات أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، بالإضافة إلى تنفيذ 17 برنامجًا دراسيًا مُتميزًا على مستوى 8 كليات بالجامعة؛ لتأهيل الطلاب من أجل تلبية مُتطلبات سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي.

ونظمت جامعة المنصورة الأهلية عدة ندوات ومعارض علمية، وزيارات ميدانية للطلاب، وكذلك المشاركة في عدة مسابقات على مستوى الجامعات، فضلًا عن المشاركة في (أسبوع شباب إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، ومسابقة حافز الابتكار، ومسابقة صُناع التغيير، والمؤتمر العلمي الطلابي بجامعة الدلتا)، كما تم تنفيذ دورات تدريبية وحملات توعوية، وتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع الجهات الأكاديمية والصناعية؛ لتدريب الطلاب بالجامعة، كما قامت الجامعة بنشر أول مجلة إلكترونية ومطبوعة في مجال العلوم الصيدلية على مستوى الجامعات الأهلية، بالإضافة إلى تدشين مجلة أخرى إلكترونية ومطبوعة لكلية الهندسة، فضلًا عن تنفيذ أنشطة رياضية وثقافية وفنية، وافتتاح فرع IEEE Student Branch بالجامعة.

كما نظمت جامعة جنوب الوادي الأهلية عدة ندوات توعوية وتثقيفية والعديد من المسابقات، والأنشطة الرياضية، والفنية والثقافية، والاجتماعية، كما تم تنظيم يوم رياضي للطالبات، فضلًا عن المشاركة في أسبوع قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، وأسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر، بالإضافة إلى استقبال وفود من الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي، لبحث أوجه التعاون المُشترك.

واهتمت جامعة بنها الأهلية بتنظيم العديد من الأنشطة الطلابية والمسابقات الفنية والرياضية والثقافية والاجتماعية، وتنظيم الزيارات الميدانية للمشروعات القومية لصقل وبناء شخصية الطلاب، ولكي يطلع الطلاب على حجم المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف قطاعات الدولة، بالإضافة إلى المشاركة في أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، وتشجيع الطلاب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، فضلًا عن تنظيم العديد من الندوات التثقيفية منها ندوة عن انتصارات حرب أكتوبر والدروس المُلهمة للمستقبل، وندوة للتوعية بخطورة الشائعات، وندوة بغرض التوعية بالقضية الفلسطينية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، كما استقبلت الجامعة عددًا من الوفود الأجنبية سواء من جامعات أو هيئات أو أكاديميات؛ لبحث سُبل التعاون المُشترك لخدمة العملية التعليمية وتأهيل الخريجين لوظائف المستقبل، كما تم عقد جلسة حوارية لمناقشة اللائحة الداخلية للجامعة، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأصبحت جامعة بنها الأهلية هي أول جامعة أهلية مُنبثقة عن الجامعات الحكومية يتم اعتماد لائحتها الداخلية.

وأطلقت جامعة المنيا الأهلية مُبادرة "اعرف جامعتك" ونظمت نموذجًا لمُحاكاة انتخابات اتحاد الطلاب بكلية الصيدلة، وشاركت الجامعة في فعاليات أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، بالإضافة إلى تنظيم مهرجان رياضي بين طلاب الجامعة الأهلية وطلاب الجامعة الحكومية في خماسي كرة القدم؛ لرفع الوعي لدى الطلاب بأهمية مُمارسة الرياضة بشكل مستمر.

وطرحت جامعة شرق بورسعيد الأهلية، التي تم إنشاؤها على مساحة 44 فدانا، عددًا من البرامج المتميزة، من خلال كلية الطب والجراحة العامة (برنامج الطب والجراحة)، وكلية الهندسة (برنامج هندسة التشييد)، ونظمت الجامعة بعض الفعاليات والأنشطة الطلابية والندوات التثقيفية والتوعوية بهدف زيادة الوعي والانتماء لدى الطلاب ومحاربة الأفكار الهدامة وغير السوية التي تواجه المجتمع المصري.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة ساهم في استيعاب الزيادة المتتالية على التعليم الجامعي، مؤكدًا أن هذه الجامعات لا تهدف إلى تحقيق الربح، وإنما تتم إعادة استخدام المصروفات الطلابية في تحديث المعامل، وتطوير المنظومة التعليمية، وأعمال الصيانة اللازمة، بالإضافة إلى دورها في تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الجامعات الأهلية تعُد من جامعات الجيل الرابع، وهي مُزودة بأحدث النُظم التعليمية العالمية، ومُجهزة بأحدث الوسائط التكنولوجية؛ لخدمة العملية التعليمية والتدريبية والبحثية، موضحًا أنها تطرح برامج دراسية بينية حديثة، لمواكبة مُتطلبات وظائف المُستقبل.