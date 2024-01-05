هبة عبد الغني تعلن انضمامها لمسلسل "صلة رحم"

انضمت الفنانة هبة عبد الغني، إلي أسرة مسلسل"صلة رحم"، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2024، والذي يشارك في بطولته كوكبة من الفنانين، و تلعب ضمن احداث العمل دور "سهام.

وأعلنت هبة عبد الغني، عن انطلاق المسلسل و بدء تصوير أولى مشاهدها اليوم الجمعه، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

ونشرت صورة كلاكيت تصوير العمل، وعلقت عليها، قائلة :"اللهم نصرا وفتحا مبينا ونجاح.. بسم الله توكلنا على الله صلة رحم ، تأليف محمد هشام عبية، ومدير تصوير محمود عطاالله، اخراج تامر نادي، انتاج سيدرز.. هبة عبد الغني سهام".

ويشارك في بطولة مسلسل صلة رحم عدد من الفنانين، أبرزهم الفنان إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، تأليف محمد هشام عبية، ومدير تصوير محمود عطاالله، اخراج تامر نادي، انتاج سيدرز.

وعلى جانب آخر تنتظر هبة عبد الغني، في بداية العام الجديد عرض مسلسل حدوتة منسية، والذي تقدم فيه شخصية هاله و تحل بها ضيفه علي احداثه، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محي الدين ،انتاج فانتدج برودكشن ،مدير التصوير شريف النمر، بطولة سوسن بدر وأحمد فهيم وأحمد حجازي ومحمد علي رزق وهشام إسماعيل وطارق صبري وريم سامي ونانسي صلاح وأمير صلاح الدين ودعاء حكم وهلا السعيد وعبير منير وعبير صبري ورجوي حامد.



يذكر ان اخر اعمال هبة عبد الغني، التي عرضت علي القنوات التليفزيونيه كان مسلسل حكايات جروب الماميز مطلع العام الحالي.