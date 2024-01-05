مركز إعلام المنيا ينظم ندوة حول "المشكلة السكانية"

نظم مركز إعلام المنيا ، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة ، والمجلس القومي للمرأة بالمحافظة ، ووحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، ندوة إعلامية موسعة بعنوان "المشكلة السكانية.. الأبعاد والتداعيات".

وذلك في إطار الحملة الإعلامية ، والتي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي ، بالهيئة العامة للإستعلامات لتنمية الأسرة المصرية ، تحت شعار "أسرتك ثروتك"، حيث حاضر في الندوة، الدكتورة منال أبو سمرة، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، والدكتورة آمال عبد الغني، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة المنيا ، وعضو فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، وفاطمة الزهراء، مدير وحدة المرأة والطفولة والأمومة بديوان عام المحافظة ، ووليد الحيني، مدير مركز إعلام المنيا.

كما شارك بالحضور، العمدة نشوي سرحان، الإعلامية صباح رمضان، دعاء شلقامي ، الإعلامية نهى حشمت ، الدكتورة ريهام ضاحي، عضوات فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، وناقشت الندوة، الأبعاد المختلفة للمشكلة السكانية، من حيث الزيادة السكانية وآثارها الإقتصادية والإجتماعية والبيئية، وأهمية التوعية بمخاطرها وكيفية مواجهتها.