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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

مركز إعلام المنيا ينظم ندوة حول "المشكلة السكانية"

جانب من فعاليات الندوة
جانب من فعاليات الندوة

نظم مركز إعلام المنيا ، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة ، والمجلس القومي للمرأة  بالمحافظة ، ووحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، ندوة إعلامية موسعة بعنوان "المشكلة السكانية.. الأبعاد والتداعيات".

 

وذلك  في إطار الحملة الإعلامية ، والتي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي ، بالهيئة العامة للإستعلامات لتنمية الأسرة المصرية ، تحت شعار "أسرتك ثروتك"، حيث حاضر في الندوة، الدكتورة منال أبو سمرة، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، والدكتورة آمال عبد الغني، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة المنيا ، وعضو فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، وفاطمة الزهراء، مدير وحدة المرأة والطفولة والأمومة بديوان عام المحافظة ، ووليد الحيني، مدير مركز إعلام المنيا.

 

كما شارك بالحضور، العمدة نشوي سرحان، الإعلامية صباح رمضان، دعاء شلقامي ، الإعلامية نهى حشمت ، الدكتورة ريهام ضاحي، عضوات فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، وناقشت الندوة، الأبعاد المختلفة للمشكلة السكانية، من حيث الزيادة السكانية وآثارها الإقتصادية والإجتماعية والبيئية، وأهمية التوعية بمخاطرها وكيفية مواجهتها.

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