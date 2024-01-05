سابقة ديمقراطية جديدة.. انتخابات للجان الوفد العامة في المحافظات

قرر الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إجراء انتخابات لجان الوفد العامة بالمحافظات، في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الحزب العريق.

ويحق، وفقًا للقرار، لأي وفدي في أي محافظة أن يترشح في انتخابات اللجان بشرط واحد وهو تسديد الاشتراك السنوي طبقًا للآلية التي حددها الحزب فى هذا الصدد.

وتتاح الفرص أمام جميع الأعضاء ممن ينتسبون للحزب، وللمسددين للاشتراك حتى عام 2024 وغير الصادرة بحقهم قرارات فصل، أو إيقاف، أو تجميد.

وتجرى الانتخابات طبقًا لحالة كل محافظة وظروفها بترتيب صادر بقرار رئيس الحزب فى هذا الصدد، وتجرى كل الانتخابات فى مدة ستة شهور.

السابقة الديمقراطية الفريدة تعبر تعبيرًا حقيقيًا عن الديمقراطية الصحيحة والسليمة، وتؤكد بما لا يدع أدنى مجال للشك أن الوفد سيظل الحزب المؤمن بالديمقراطية على عهده في تفعيل حرية اختيار أعضائه لمن يمثلهم فى اللجان المختلفة، وترسخ نموذجًا فريًا للممارسة الديمقراطية التي لا يشوبها شائبة، وتأصيلاً لمبدأ الشفافية الكاملة فى الاختيار.

ويؤصل الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الوفد لمنهج جديد لم يحدث منذ نشأة الحزب على يد المؤسس الأول الزعيم سعد زغلول وهو تشكيل اللجان بالانتخاب الحر المباشر العلنى، الخالى تمامًا من أي ضغوط أو ممارسات تثير المشاكل، لأن الانتخابات عملية ديمقراطية سليمة، والقادم لتولى المسئولية من خلال الصندوق الانتخابى، وجب الامتثال له واحترام عملية الاختيار.



وكان الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، قال في مقاله اليومي إن التصرف الديمقراطى الرائع الذى قرره الدكتور عبدالسند يمامة، فى هذا الشأن، دليل كافٍ على أن حزب الوفد يؤمن ويمارس الديمقراطية بشكل صحيح وسليم بعيداً تمامًا عن أي هوى أو مصلحة.. ويمكنكم قراءة المقال كاملًا عبر الرابط التالي من هنا