القومى للمرأة: نحن البطل الحقيقى فى الانتخابات الرئاسية

عقدت لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومى للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة النائبة سناء السعيد، عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وبحضور عدد من عضوات وأعضاء اللجنة.

أكدت النائبة سناء السعيد على أن الاجتماع تناول مشاركة المرأة فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام، خلال شهر ديسمبر الماضى، وأشادت بمشاركة المرأة خلال الانتخابات، مؤكدة أنها تعد استكمالًا لدورها الوطنى العظيم، حيث أظهر المشهد الانتخابى أن المرأة هي البطل الحقيقى فى الانتخابات الرئاسية، حيث فاقت نسبة مشاركتهن كل التوقعات، كما أن مشاهد الأطفال بصحبة أسرهم تدل على الاهتمام بغرس قيم الانتماء وحب الوطن لدى الأجيال الجديدة.

كما أشادت النائبة سناء السعيد، بجهود أعضاء لجنة المشاركة السياسية خلال حملات التوعية التى أطلقها المجلس، سواءً كانت في اللقاءات الشخصية، أو الفاعليات الرسمية، في توضيح دور المجلس، ولجنة المشاركة السياسية فى تنمية الوعي السياسي للمرأة المصرية.

كما تضمن الاجتماع مناقشة جهود اللجنة خلال الفترة المقبلة، التى تتضمن تنظيم برامج تدريبية بالمجلس للتوعية بالمحليات والتعريف بقوانينها وأدواتها والتشجيع على المشاركة السياسية ودورها وأهميتها، وضرورة تناول الإعلام لقضايا المشاركة السياسية للمرأة، وتنظيم ندوات توعية فى الجامعات المصرية للتوعية بأهمية المشاركة السياسية للمرأة، وتنظيم نموذج محاكاة لتدريب الشباب والسيدات على الانتخابات على مستوى المحافظات ويتم البدء بمحافظة القاهرة.