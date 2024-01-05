شباك الأمن تتصيّد لصوص ماكينات الري في الشرقية

كشفت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية قيام 6 عناصر إجرامية، "لاثنين منهم معلومات جنائية"، واثنين منهم عميلان "سيئا النية"، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات ماكينات الرى من الأراضى الزراعية، مستخدمين سيارة ربع نقل، ومتخذين من دائرة مركز شرطة فاقوس مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية"، وبحوزتهم صندوق به معدات.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 6 وقائع بدائرة المركز وتصرفهم فى المسروقات بالبيع لعملائهما "سيئا النية" المشار إليهما، وأرشدوا عن المسروقات (6 ماكينات رى)، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.

وفي سياق منفصل أمرت نيابة 15 مايو والتبين، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة أسلحة نارية.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة عثرت على بندقية وطبنجة داخل سيارة نقل مستأجرة بمنطقة التبين .



وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة حيازة (شخصين- مقيمين بدائرة القسم) أسلحة نارية "دون ترخيص"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة نقل "مستأجرة" قيادة أحدهما وبحوزتهما (بندقية خرطوش - طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للأسلحة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق آخر أصيب 4 أشخاص إثر انهيار مبنى تحت الإنشاء بمنطقة 6 أكتوبر وتم نقلهم للمستشفى.



انتشل رجال الإنقاذ جثتين وأصيب 4 آخرين إثر انهيار مبنى تحت الإنشاء بمنطقة أكتوبر وتم نقلهم للمستشفى.

وفور تلقى بلاغ بانهيار غرفة مبنى بالكيلو 28 بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين انهيار مبنى تحت الإنشاء على عدد من العمال ونتج عنها وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين ونقلوا إلى المستشفى.

وفى سياق آخر تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق فى مصنع نسيج وأقمشة بمنطقة المرج قبل امتداده لمنازل مجاورة بعدما انتقلت قوات الحماية المدينة إلى مكان البلاغ وتمت عملية الإخماد.



كان تلقى مشرف عمليات القاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع أقمشة مكون من دور واحد وثانى فى المرج، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا، وتجرى أعمال محاصرة الحريق ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات.