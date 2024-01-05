ضبط سكر وزيت مُدعم قبل تهريبهم للسوق السوداء بأولاد صقر

شنت إدارة تموين أولاد صقر برئاسة محمد شعير بمحافظة الشرقية، حملة تموينية استهدفت المحال التجارية وبقال التموين قرية الصوفية، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

جاءت الحملة بعد ورود معلومات إلى مديرية التموين؛ تُفيد تجميع أحد التجار كميات كبيرة من السلع الغذائية المُدعمة داخل أحد المخازن، وذلك بغرض احتكارها، والاتجار بها في السوق السوداء.

أسفرت جهود الحملة من ضبط ١٠٠٠ كيلو جرام سكر مدعم، و ١٠٠ كرتونة زيت بإجمالي ١٢٠٠ زجاجة زنه الواحدة ٨٠٠ جرام، و ٥٥٨٠ كيس مكرونة زنه الواحد ٤٠٠ جرام، و ٤٠ كيلو جرام شاي، و ٤٨٠ كيس قهوة سريعة التحضير، و ١٥ كرتونة صابون بإجمالي ٣٦٠ وحدة.

وتم تحرير محضر جنح أولاد صقر رقم ١٥٦٧٣ لعام ٢٠٢٣، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.