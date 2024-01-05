الاحد :نادى محافظة الفيوم يحتفل بعيد الميلاد المجيد

يقيم نادى محافظة الفيوم فى الثامنة مساء الاحد 7 يناير احتفالية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

تشمل فقرات غنائية متنوعة وعروض إستعراضية وفنون شعبية - مسرح العرائس

وجه مجلس إدارة النادى ، الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية، للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، الذى تنظمه إدارة النشاط الثقافي والفنى بنادى محافظة الفيوم الرياضى.

يقام الحفل تحت رعاية النائب عماد سعد حمودة رئيس مجلس إدارة نادي محافظة الفيوم الرياضي، لمشاركة الاخوة الأقباط فرحتهم بالعيد.

وأكد إسلام حسن مدير ادارة النشاط الثقافى والفنى بالنادى، ان فرقة " سوا الغنائية" بقيادة المايسترو احمد صلاح، و اشرف عمار مدير الفرقة، تحى الاحتفال الذى يتضمن برنامجه العديد من الفقرات الغنائية و الفنية المتنوعة، وتشدو نجمات الفرقة الجميلات " علا الصوفى - آيه الصوفى دعاء إيهاب - مريم سعد - شذا ياسر" بأصواتهن الجميلة العديد من اغانى الشباب

اضافة إلى عروض التنورة الإستعراضية الرائعة، وفرقة الفنون الشعبية ومسرح العرائس .. كما يشمل برنامج الاحتفال العديد من المفاجات .

تأجيل مباريات الناشئين

ومن جهه اخرى قررت منطقة كرة القدم بالفيوم تأجيل مباريات دورى الناشئين ومهرجانات البراعم فى المحافظة حتى انتهاء امتحانات منتصف العام الدراسى .

اكد الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة كرة القدم انه تم تاجيل مباريات الناشئين مواليد 2003 و 2005 و 2007 بالاضافة الى مهرجانات البراعم حتى انتهاء امتحانات نصف العام الدراسى وذلك حرصا على مصلحة اللاعبين ومستقبلهم الدراسى .

واشار الى استمرار دورى القسم الرابع والمقسم الى مجموعتين ويتصدر المجموعة الاولى فريق جولدن جيت وكفر محفوظ فى المركز الثانى ويتصدر فريقا سيلا والسيليين المجموعة الثانية .وايضا استمرار دورى القسم الثالث والذى يتصدره فريق توت عنخ امون ب 30 نقطة وبفارق 8 نقاط عن فريق بى سويف الذى يحتل المركز الثانى .