موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 .. الرابط والخطوات

الثانوية العامة2024.. يترقب الكثير من الطلاب بدء تسجيل استمارة الثانوية العامة ، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 ، من خلال الرابط التالى https://moe-register.emis.gov.eg/account/login

يمكن لطلاب الثانوية العامة في تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 بداية من يوم الأحد الموافق 14 من شهر يناير الجاري ويستمر حتي يوم 22 فبراير القادم.

شددت الوزارة علي ضرورة حفظ بيانات الطالب بعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024.

طباعة استمارة الثانوية العامة 2024

نصحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب بضرورة طباعة استمارة الثانوية العامة 2024 بكافة مشتملاتها ويتم تسليمها إلي إدارة المدرسة المقيد بها الطالب.

أعلنت عن الموعد الذي يتم فيه تسليم استمارة الثانوية العامة 2024 بعد طباعتها بداية من يوم الأحد الموافق 11 فبراير القادم حتي يوم 29 فبراير.

تنبيهات لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن يتوجب علي طلاب الثانوية العامة 2024 بكل شعبة سواء الأدبية أو العلمية الرياضية والعلوم، توضيح مواد التخصص خلال تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024.

الأوراق المطلوبة في استمارة الثانوية العامة 2024

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة مراجعة خطوات استمارة الثانوية العامة 2024، وتسليمها إلي مسؤول شؤون الطلبة بالمدرسة، طبقاً لما سجله إلكترونيًا، بالإضافة إلي توقيع ولي الأمر على استمارة الثانوية العامة 2024 بعدم حيازة الطالب على الهاتف أو أى أجهزة اخرى داخل لجنة الامتحان.

أما عن الأوراق التي يجب أن تتضمنها استمارة الثانوية العامة 2024 وهي:

- أصل شهادة الميلاد « كمبيوتر»

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب.

- عدد 3 صور حديثة مقاس 4 *0، مدونًا عليها اسم الطالب كاملًا أسفل الصورة، وخلفها، طبقًا لشهادة الميلاد، وتُختم من الخلف بخاتم شعار الجمهورية.

- تعتمد المدارس الاستمارات الإلكترونية بمشتملاتها لجميع الطلاب وكشوف (150- امتحانات) المطبوعة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة بعد مراجعتها.

وعلى المرشد التعليمي بكل مدرسة مراجعة البيانات الخاصة بالاستمارة الإلكترونية لكل طالب، والتأكد من صحتها، ومراعاة الآتي: الشعبة "مواد التخصص"، واللغة الأجنبية الأولى، والديانة، ومواد الرسوب للطلاب الراسبين، والمواد المترجمة.