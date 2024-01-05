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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إستقرار أسعاراللحوم بأسواق البحيرة اليوم الجمعة

أسعار اللحوم
أسعار اللحوم

تجولت (بوابة الوفد ) داخل بعض أسواق اللحوم والطازجة والمجمدة ، بقري ومدن محافظة البحيرة ، صباح اليوم  الجمعة   الموافق5من شهر  يناير2024 ،والتي شهدت إستقرارا في الأسعار ،حيث تراوحت أسعار اللحوم (البقري المشفي ) مابين 300جنيها إلي 350جنيها للكيلو  حسب عمر العجل وكذلك نسبة الدهون الموجودة باللحوم، وتراوحت أسعار اللحوم (البقري بالعظم ) مابين 220إلي 250جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار اللحوم البتلو 260إلي 280 جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار لحوم الضأن مابين 320 إلي350 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار لحوم الماعز مابين 340 إلي 370جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار اللحوم المجمدة قطع مابين 200إلي 230جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار اللحوم المفرومة مابين 180إلي200جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة المجمدة مابين 165إلي 175جنيها للكيلو .

يأتي إرتفاع  أسعار اللحوم البلدية بأسواق البحيرة ، بالرغم من إستقرار أسعار الأعلاف ، بعد إستيراد كميات كبيرة منها من الأسواق الخارجية ، وهو الأمر الذي من المفترض أن يؤدي إلي إستقرار الأسعار.

 

 

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