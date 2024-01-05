إيلون ماسك يتهم إدارة بايدن بتشجيع الهجرة غير الشرعية

اتهم رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إدارة الرئيس جو بايدن بتشجيع الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن "الأرقام تتحدث عن نفسها"، وفق روسيا اليوم

وفي وقت سابق، ذكرت قناة "فوكس نيوز" نقلا عن مصادر في هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا الولايات المتحدة من المكسيك في ديسمبر 2023 تجاوز 302 ألفي شخص، مسجلا رقما قياسيا تاريخيا مطلقا.

وكتب ماسك على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "في الوقت الحالي، ليس هناك شك في أن هذه الإدارة (إدارة بايدن) تعمل بنشاط على الترويج للهجرة غير الشرعية. الأرقام تتحدث عن نفسها".

وجاءت تغريدة رجل الأعمال، ردا على نشر بيانات إحصائية عن الهجرة غير الشرعية في عهد أوباما وترامب والرئيس الأمريكي الحالي بايدن، إذ كانت أسوأ المؤشرات في ظل إدارة الأخير.

في نهاية سبتمبر من العام الماضي، زار ماسك مدينة إيغل باس بولاية تكساس ليظهر للجمهور أزمة الهجرة، ثم أشار رجل الأعمال إلى أنه، كونه من المهاجرين، يتخذ "موقفا مؤيدا للغاية للمهاجرين"، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذي يؤدي إلى “انهيار أنظمة الضمان الاجتماعي”.

وكانت الخلافات بشأن الهجرة السبب الرئيسي وراء فشل الكونغرس حتى الآن في الموافقة على طلب البيت الأبيض تقديم المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل، وتصر المعارضة الجمهورية على أن نهج بايدن يترك الحدود "مفتوحة".

وفي وقت سابق، اتهم حاكم ولاية تكساس الأمريكية غريغ أبوت إدارة الرئيس جو بايدن بمفاقمة الوضع حول الهجرة غير الشرعية.

وكتب أبوت في صفحته على "إكس": "بدلا من حماية أمتنا يفتح جو بايدن أبوابا في حدودنا الجنوبية. هذا هو الفشل الإداري الكامل من جانب الحكومة الفدرالية".

وتعمل إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية على إرسال موظفين إضافيين لحماية الحدود والتعامل مع الزيادة الهائلة في أعداد المهاجرين عبر الحدود الجنوبية، ويأتي نشر العناصر الإضافيين وسط أزمة مهاجرين تاريخية على الحدود. وذكرت شبكة "فوكس" أنه في ديسمبر الماضي تم ضبط 200 ألف مهاجر على الحدود.