الزمالك يتفق مع شيكابالا على تمديد عقده لموسم إضافي بـ10 مليون

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الزمالك اتفق مع شيكابالا على تمديد عقده لموسم إضافي مقابل عشرة مليون جنيه بالإضافة لبعض المكافآت الخاصة، وسوف يتم صرف مستحقاته المتأخرة عن العامين الماضيين.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "وكيل كارتيرون يسعى لإعادته لنادي الزمالك مجددًا، وقام بعرضه من جديد للعودة للفريق".

وأضاف: "إدارة الزمالك تحاول حل أزمة القيد في ظل مشكلة توفير الدولار مؤخرا".

شبانة: يجب التوجه للاستثمار الرياضي سريعًا.. الأندية أصبحت تعاني ماليا

في سياق آخر أكد شبانة، أن الظروف الاقتصادية بالنسبة للأندية المصرية أصبحت قاسية جدًا، مشيرا إلى أن الأهلي ينفق شهريا مليون و 300 ألف دولار شهريا على مرتبات الأجانب.

وقال شبانة: "يجب التوجه نحو الاستثمار الرياضي للأندية خلال المرحلة المقبلة، مثلما يحدث حاليا في أوروبا، وكل الأندية حاليا في مصر تعاني من أزمات مالية".

وأضاف: "حجم الانفاق أصبح كبير للأندية، يجب أن نطرح فكرة الاستثمار الرياضي، وبيع أسهم الأندية من أجل زيادة قيمتها مستقبلا، لكن الكرة أصبحت (بيزنس) ضخم".

وأكد: "الأهلي تعاقد مع موديست لأنه المتاح وفقا للامكانيات، بينما تم الفشل في ضم جاكسون موليكا لأن ناديه طلب مبالغ كبيرة نظير الاستغناء عنه".

وواصل: "الاستثمار الرياضي أصبح مهم، وجدير بالاهتمام به خلال الفترة القادمة، خصوصا في ظل التحديات والتطورات المستقبلية وزيادة أسعار اللاعبين، يجب إيجاد الاستثمار بشكل أوسع، وأن يتم بيع أسهم في الأندية الجماهيرية من أجل مواكبة التطور".

وأكمل: "يجب أن يتم التوجه للاستثمار سريعًا، خصوصا في ظل معاناة الأندية التي أصبحت عاجزة عن تجديد بعض عقود لاعبيها".