أميرة الدهب تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة تورطها بقضية الأسلحة والمخدرات

أميرة الدهب، واحدة من أشهر بائعي المعدن الأصفر، والتي حصلت على شهرة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأونة الأخيرة، إذ اشتهرت بعرض أشكال مختلفة من المصوغات واستخدمت الذهب في تصميم وترصيع الطرح والعبايات وغيرها، كان أبرزهم غوائش على شكل أسد مصنوعة من الذهب الخالص.

أميرة الدهب

واليوم عادت أميرة الدهب لتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل في الساعات الماضية، وذلك بعد نشرت مواقع محلية خبر يفيد بالقبض عليها بتهمة تجارة المخدرات وتصنيع الأسلحة النارية، والأمر الذي أثار ضجة كبيرة عبر السوشيال ميديا ومحاولات البحث عن الحقيقة.

أميرة الدهب متهمة بتصنيع الأسلحة النارية وتجارة المخدرات

بدأت القصة عندما ألقت أجهزة الأمن القبض على رجل أعمال، بتهمة إدارة وتصنيع الأسلحة النارية وجلب وتصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة بقيمة 122 مليون جنيه، وبعد البحث كشفت التحريات بأن هذا الرجل شريك "أميرة الدهب" في بعض محلات الذهب الشهيرة، بالاشتراك مع آخرين.

أميرة الدهب

وكشفت الأجهزة الأمنية أن رجل الأعمال وشركائه يديرون ورشة لتصنيع الأسلحة غير المرخصة وبيعها إلى العملاء، في محافظتي القاهرة والجيزة، فضلًا عن غسل الأموال الناتجة عن تجارتها غير المشروعة في محاولة لإصباغها بالصبغة الشرعية.

ووفقًا للتحريات فأن العصابة مكون من 10 أشخاص، بينهم 8 لديهم معلومات جنائية، مشيرة إلى أن 3 منهم حاليًا خارج البلاد، وأحدهم يحمل جنسية إحدى الدول.

أميرة الدهب

أول رد من أميرة الدهب عن الأخبار المتداولة عنها وعلاقتها برجل الأعمال

خرجت أميرة الدهب عن صمتها، ونفت حقيقة الأخبار التي يتم تداولها عن شركاتها مع رجل الأعمال وعلاقتها بتجارة الأسلحة والمخدرات، وذلك خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.

أميرة الدهب

قالت أميرة الدهب :" أنا صاحية النهاردة تفاجئت بأخبار غير صحيحة نازلة عني، وليس لها أي أساس من الصحة، أنا موجودة في المحل الأن وليس هناك شريك لأميرة الدهب المحل خاص بيا، وهيتم تحرير بلاغ رسمي للنائب العام ضد المواقع التي تسيء بأسمي".

وأضافت :" انا بقالي سنين شغاله والدهب اللي باخده من شركات، والشغل الذي يتم عرضه بيتم للخارج بهدف الشو ليس أكثر".