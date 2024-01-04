أستدعت جهات التحقيق بالبساتين ، من المباحث العامة، أسرة شاب أقدم على التخلص من حياته شنقا لمروره بنوبة اكتئاب حاد وذلك في حي البساتين وذلك للاستماع ، لاقوالهم لمعرفة ملابسات الواقعة.

استدعاء أسرة شاب أنهي حياته شنقا بالبساتين

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقت بلاغًا مفاده العثور على جثة شاب معلقة في حزام داخل شقة سكنية في دائرة قسم شرطة البساتين.

وقامت سيارة الإسعاف بنقل الجثة إلى المشرحة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

بسبب ركن وغسيل السيارات ..سايس ينهي حياة ابن خالته بالدقهلية

ألقي ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية، القبض على سايس، لقيامه بالتخلص من ابن خالته في الشارع باستخدام آلة حادة "كتر"، لخلاف بينهما على ركن وغسيل السيارات بتقاطع شارع المختلط بشارع المديرية القديمة.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورد بلاغ للعميد علي خضر، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، بإفادة بعض الأهالي بمنطقة الهابي لاند، بحدوث مشاجرة بين شخصين وقيام أحدهما بذبح الآخر بآلة حادة.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم ثان المنصورة بقيادة رئيس المباحث، الي مكان البلاغ وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بشارع المديرية تقاطع المختلط بين سايس وآخر ابن خالته بسبب الخلاف بينهما على ركنة وغسيل سيارة قام احدهما باخراج مطواة وقام بذبح الآخر.

وتبين أن الجاني يدعي" محمد حسن عبد المنعم"، 37 عامًا، ومقيم بشارع المصرف بعزبة الشال في المنصورة، وله كارت معلومات حيث قام بالاعتداء على "ابن خالته"باستخدام آلة حادة"كتر" بجرح قطعيّ في الرقبة وتركه غارقا في دمائه وفر هاربًا وتبين أن المجني عليه يدعي "حاتم محمد فتحي البرديسي" ومقيم بشارع سيدي يونس.

جرى نقل المجني عليه إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج اللازم، ووردت اشارة بعد ذلك تفيد بوفاة المجني عليه قبل وصوله للمستشفى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأمرت جهات التحقيق بنقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان.