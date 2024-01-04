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الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

فوائد الرمان المذهلة لجسمك| لن تتخلى عنه في الشتاء

الرمان
الرمان

الرمان من الفواكه الشتويه التي يحبها الجميع ويتميز بمذاقه اللذيذ ولونه الأحمر المبهج، وبجانب مذاقه الشهي، فهو يحتوي علي العديد من الفيتامينات والعناصر الهامة لجسمك، وخلال السطور التاليه نعرض لك أهمها.


 

الرمان

فوائد تناول الرمان

جيد لصحة القلب

يُساهم الرمان في خفض الكوليسترول المرتفع ومنع أكسدة الكوليسترول الضار، وبالتالي الحماية من الإصابة بانسداد الأوعية، وأمراض القلب، وتصلب الشرايين.
 

الوقاية من فقر الدم

إن وجود نسب عالية من عنصر الحديد في الرمان جعلته مساهمًا في الوقاية من فقر الدم (Anemia) الناتج من نقص الحديد.
 

 تعزيز نضارة البشرة

بالرغم من فوائد الرمان العديدة في المجال الطبي، إلا أنه أثبت دوره الفعال أيضًا في المجال التجميلي، حيث يُساهم في إبطاء الشيخوخة، وذلك بفضل المكونات الفريدة لمضادات الأكسدة التي تعمل على حماية الجلد والخلايا من الشيخوخة.
 

يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

يحتوي عصير الرمان على أحد مضادات الأكسدة التي تسمى الأنثوسيانين ، ويرتبط استهلاك هذه المادة المضادة للأكسدة بتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وفقًا للمجلة البريطانية لعلم الأدوية ، فإن تأثيرات الأنثوسيانين ضد السرطان لها علاقة بخصائصها المضادة للالتهابات والأورام ومضادات الأكسدة ، فضلاً عن قدرتها المحتملة على قتل الخلايا السرطانية.


 

تحسين الذاكرة

تُظهر الأبحاث الحديثة أن كوبًا من عصير الرمان قد يساعد في إبطاء التدهور في الذاكرة البصرية لدى كبار السن.


 

مفيد لمرضى السكري من النوع 2

أظهرت الأبحاث أن هذا المشروب قد يكون مفيدًا لأولئك الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2.

وفقًا لإحدى الدراسة، فإن الجمع بين عصير الرمان والتمارين الهوائية يقلل من عوامل الخطر لمرض السكري من النوع 2 لدى الرجال المصابين بالسكري، من المهم ملاحظة أن هذه الدراسة استخدمت عصير الرمان الخالي من السكر أو الخالي من الإضافات.

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