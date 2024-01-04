"ماتفقناش" الأغنية الدعائية الثانية لفيلم درويلة لـ عمرو جابر

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "درويلة" الأغنية الدعائية الثانية للعمل بعنوان "ما اتفقناش"، من غناء الفنان عمرو جابر، وذلك عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

أغنية ما اتفقناش من غناء وكلمات وألحان المطرب عمرو جابر وتوزيع وميكس وماستر محمد خالد الشهير ب "ديكستر".

وتقل كلماتها:" ما اتفقناش تكون واحشني و معرفش اكلمك

زي انسان محبوس ف مخه و عايش يرسمك

ليه تسيب ليه يخيب ظني فيك واكلمك

ملقاش رد ليه تصد ليه مانعني افهمك.

أنك كنت الي فات و اللي جي و دلوقت

واني راسم ١٠٠ حكاية لسه مجاش عليها الوقت

واني صعب و انه رعب العمر بعدك و اني اموت

فبعدي عنك ، بس انت سيبت قبلي و سبقت.

كان نفسي احس أنك حاولت تكسب خاطري حتي مرة

استحملت معاك حاجات و زكريات و حكاوي مُرة

جيت عليا و قولت عادي كنت بتضايق و اداري

بعت نفسي وكنت شاري معاك حياتي ألف مرة.

ما اتفقناش تكون واحشني و معرفش اكلمك

زي انسان محبوس ف مخه و عايش يرسمك

ليه تسيب ليه يخيب ظني فيك واكلمك

ملقاش رد ليه تصد ليه مانعني افهمك.

‎اللي خفت اكسر بخاطره كسرني انا وخاطرى

واللي مشيت عشانه الدنيا ممشيش خطوة واحدة وسابني

اللي حاربت عشانه الناس و الدنيا بحالها بتعارضني

هو هو نفس الانسان اللي فالاخر خذلني.

ليه تبيعني ليه تسيبني وسط زحمة الطريق

ليه تسيبني للبكاء و دموعي اموت فيها غريق

ليه تفوتني وسط ليلي اغني وحدي للحيطان

ليه نسيت زمان ليه نسيت زماااااااان".

تفاصيل فيلم درويلة

وكان أعلن صناع فيلم "درويلة" بأن سرد أحداث هذا العمل تتوالى له طرح أكثر من عمل غنائى تصل إلى 7 أغانى لمطربين مختلفين تحت عنوان ألبوم يحمل إسم "درويلة" سيتم طرحهم تباعاً، فالبداية كانت الأسبوع الماضى بالأغنية الأولي والتى حملت "غلط بغلط" للفنان حسنى شتا والذى حققت صدى ورد فعل إيجابي من قبل الجمهور، حيث اقتربت من 250000 إذ ربع مليون مشاهده عبر موقع الفيديوهات الشهير ال "يوتيوب" آنذاك.

وفى سياق متصل طرح صناع العمل خلال الفترة المنصرمة التيزر التشويقى الأول والذى تمحور حول الإثارة والتشويق والغموض والأكشن، بالإضافة إلى عدم ظهور نجم من نجوم الفيلم في الإعلان كنوع من الإثارة والتشويق للجمهور، وكما أن أعلن نجوم وصناع فيلم "درويلة" مؤخرًا أيضاً، عبر حساباتهم وصفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة عن البوستر التشويقى للفيلم، والذى غلب عليه طابع الأكشن ليظهر به رجل مفتول العضلات من الخلف لتظهر أمامه خزائن مالية مغلقة، مع إضاءة خافتة متناسقة مع لون السماء.

يضم فيلم "درويلة" مجموعة من النجوم، أبرزهم: النجم عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور وآخرين، وهو فكرة وإنتاج محمد دياسطى وإشراف عام أميرة قائد وقصه وسيناريو وحوار ل محمد دياسطى وعبد الرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل.