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الخميس 04 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

مصطفى بكري: "لو حصل المواطن على 6 أضعاف راتبه فلن يضاهي ارتفاع الأسعار"

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدولة تواجه تحديات صعبة وخطيرة في الداخل والخارج، مشيرا إلى أنه متعاطفا مع المواطنين في الشارع لرفضهم الغلاء في الأسعار بمختلف أنواعها.
أضاف، خلال برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة لو بها إدارة أزمة لن تقدم على ارتفاع الأسعار في توقيت واحد، كما حدث مع الإنترنت والكهرباء قائلا:"الحكومة بتصدم المواطن مع رفع الأسعار في وقت واحد، وبتقول للمواطنين أنا بكافئ اللي وقف معايا على، لابد أن يكون هناك حس اجتماعي، والإحساس بالناس الشقاينة واللى اتحملت نتائج وتبعات الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016، وكان عندهم أمل الخروج من هذه الأزمة".

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وتابع أن هناك جهدا مبذولا من قبل الحكومة ولا أحد ينكره، قائلا:"لكن في المقابل لا تقسو علي المواطن كده، بالحجم والتركبية دى، دي صدمة، المواطن بيقول دلوقتي إيه اللي حيلتي، الجنيه بقى بنصف قيمته، وكمان الأسعار بقت نار، شوفوا التجار بيعملوا إيه، شوفوا المواد الغذائية وصلت لفين، الناس عايزة الستر، عايزة لما ابنهم يطلب حاجة يقدروا عليها، عايزين فرخة يقدروا يجيبوها، والسكر والشاي يكونوا موجودين، عايزين يكفوا احتياجاتهم، ومواصلة كويسة، ودفع إيجار البيت".

6 أضعاف الراتب الذي يحصل عليه المواطن
ووجه حديثه للحكومة قائلا: "إحسبي الحسبة دي، أكيد 5 أو 6 أضعاف المرتب الذي يحصل عليه المواطن مش بيكفي أو بيكفي بالعافية بعد ارتفاع الأسعار"، مشيرا إلى أنه يقدر كثيرا ما أنجزته الحكومة، لكن لابد من الاهتمام بالجانب الاجتماعي الذي أوصى به الرئيس السيسي، وزي ما الرئيس قال أي إصلاح لابد أن يكون له جانب اجتماعي.


وتابع أن المواطن يقف بجوار دولته والقيادة السياسية، وتحمل كثيرا، على أمل أن تمر الأزمة الاقتصادية، مشددا على أهمية النظر إلى الجانب الاجتماعي.

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