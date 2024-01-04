الزيتون أفضل الوجبات الخفيفة الصحية.. علماء يوضحون

بالنسبة لأولئك الذين يريدون أن يصبحوا أقل حجما للعام الجديد، ينصح خبراء التغذية بتناول الزيتون وفي رأيهم، الزيتون هو وجبة خفيفة صحية.

برر الخبراء العلميون اختيارهم. ويشير الخبراء إلى أن الزيتون يمكن اعتباره أفضل أنواع الوجبات الخفيفة لما له من خصائص غذائية استثنائية لصحة الإنسان.

يحتاج جسمنا إلى الدهون كمصدر للطاقة. وبحسب الأطباء فمن الأفضل إعطاء الأفضلية بين الدهون غير المشبعة لتجنب مشاكل الوزن الزائد.

وأشار الخبراء إلى أن كمية الأحماض الدهنية غير المشبعة في الزيتون تتجاوز بشكل كبير كمية الدهون المشبعة وتتوافق تماما مع توصيات منظمة الصحة العالمية.

وقد أعرب الخبراء عن رأيهم بأن العديد من الوجبات الخفيفة التي يتناولها الناس تحتوي على نسبة عالية جدًا من الكربوهيدرات، ومعظمها من السكر العادي. لا يحتوي الزيتون تقريبًا على أي كربوهيدرات، وبالتالي لا يسبب ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم، فضلاً عن تفاقم الشهية.

أفاد العلماء أن الزيتون يحتوي على الألياف الغذائية، التي تعزز الأداء الصحي للجهاز الهضمي، بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الزيتون أحد مضادات الأكسدة الطبيعية ويحتوي على الفيتامينات الأكثر قيمة AوBوEللحفاظ على المناعة. ولخص الخبراء أن استهلاكها يساعد الجسم على التخلص من الكوليسترول الزائد، وبالتالي الحماية من تطور أمراض القلب والأوعية الدموية.