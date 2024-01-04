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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

أم العيال والغولا.. ورشة حكي شعبي بالمنيا

ورشة حكي شعبي
ورشة حكي شعبي

نفذ مركز شباب المدينة ج ابو طاقيه  التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز المنيا ، اليوم الخميس تنفيذ ورشة حكي شعبي ، وبحضور لفيف من طلائع وأعضاء مركز الشباب ، وذلك تنفيذ اطلس للمأثورات الشعبية المصرية التابع لقصور الثقافة ، بالتعاون مع مديريه الشباب والرياضه بالمنيا .

وتناول الباحث عز الدين صلاح مفهوم الحكاية الشعبية وأهدافها ، فى ترسيخ القيم والمبادئ الحميدة ،  وتم سرد حكاية ام العيال والغولا  ، واستخلص الباحث مع الاطفال ، الحكمة  والعبرة  من الحكاية والتي أظهرت حب الأم والدفاع عن أولادها .

  

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات وتعليمات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، وإشراف الدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب ، أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، ومتابعة تنفيذ علاء الدين علي عبد العظيم مدير إدارة الشباب والرياضة بالمنيا.

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