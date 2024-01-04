أم العيال والغولا.. ورشة حكي شعبي بالمنيا

نفذ مركز شباب المدينة ج ابو طاقيه التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز المنيا ، اليوم الخميس تنفيذ ورشة حكي شعبي ، وبحضور لفيف من طلائع وأعضاء مركز الشباب ، وذلك تنفيذ اطلس للمأثورات الشعبية المصرية التابع لقصور الثقافة ، بالتعاون مع مديريه الشباب والرياضه بالمنيا .

وتناول الباحث عز الدين صلاح مفهوم الحكاية الشعبية وأهدافها ، فى ترسيخ القيم والمبادئ الحميدة ، وتم سرد حكاية ام العيال والغولا ، واستخلص الباحث مع الاطفال ، الحكمة والعبرة من الحكاية والتي أظهرت حب الأم والدفاع عن أولادها .

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات وتعليمات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، وإشراف الدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب ، أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، ومتابعة تنفيذ علاء الدين علي عبد العظيم مدير إدارة الشباب والرياضة بالمنيا.