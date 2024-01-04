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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

فوائد التفاح الأحمر.. يحميك من أمراض الكبد ويعزز مناعتك

التفاح الأحمر
التفاح الأحمر

التفاح الأحمر من الفواكه الصحية والغنية بالألياف والحديد الذي يقوي مناعتك ويحميك من العديد من الأمراض، لذا نقدم لك أهم فوائده لجسمك.


 

تفاح أحمر

فوائد تناول التفاح الأحمر

يقوي المناعة

التفاح غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة الأخرى التي يمكن أن تساهم في تقوية مناعتك، وفقًا للدراسات ، يمكن لمضادات الأكسدة التي تسمى كيرسيتين في التفاح الأحمر تقوية وتعزيز مناعة الفرد ، خاصةً عندما تكون تحت الضغط تميل الألياف القابلة للذوبان الموجودة في التفاح إلى تقليل الالتهاب ولها خصائص تقوي مناعتك أيضًا.

 

فقدان الوزن

التفاح غني بالألياف والماء، وهو ما يجعله يعزز الشعور المتزايد بالامتلاء؛ فيساعد في إدارة شهيتك، وهذا بدوره قد يقودك إلى تقليل استهلاكك للطاقة.

 

يحسّن صحة الرئة والكبد

قد يساعد التفاح الغني بمضادات الأكسدة على حماية رئتيك من أضرار الأكسدة، ويمكن أن تسبب الجزيئات الضارة التي تسمى الجذور الحرة أضرارًا مؤكسدة، قد يؤدي ذلك إلى حدوث استجابات التهابية ومسببة للحساسية في جسمك، كما أن قشر التفاح غني بمادة الكيرسيتين المضادة للأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم جهاز المناعة وتقليل الالتهاب.

 

يساعد على الهضم

مليء بالألياف والتفاح يخفف من الإمساك ومشاكل الأمعاء الأخرى. من المعروف أن مركب يسمى البكتين ، الموجود في التفاح ، يعزز نمو البكتيريا الصحية في الأمعاء لذلك ، للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، يجب أن نستهلك إما التفاح الأحمر أو الأخضر بانتظام.

 

تقليل الإصابة بالسكري

في بعض الدراسات، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون التفاح أقل عرضة للإصابة بداء السكري من النوع الثاني، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من مضادات الأكسدة، التي تساعد على تحسين حساسية الأنسولين بالجسم.

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