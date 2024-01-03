نصائح ذهبية لطلاب الثانوية العامة 2024 في منتصف العام الدراسي

قدم الدكتور تامر حجازي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، نصائح ذهبية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

ولفت الدكتور تامر حجازي إلى أن تلك التوجيهات النفسية والتربوية يجب على طلاب الثانوية العامة 2024 مراعتها خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي.

نصائح لطلاب الثانوية العامة 2024

١. لا تدع نفسك في حالة نفسية سلبية وكن متفائلا واعتبرها سنة عادية بل أسهل من بعض السنوات مثل الصف الأول الثانوي، ولكنها تحتاج إلى تركيز خاص.

٢. ضع في اعتبارك أن الفترة الزمنية المتبقية من العام الدراسي أكبر مما مضى، فالمتبقي نحو سبعة شهور، وبالتالي فهناك فرصة كبيرة لتعويض الاستذكار في كل المقررات والحصول على أعلى الدرجات.

٤. لا تشغل بالك دائما بالنتيجة والمجموع ولكن انشغل دائما بالمذاكرة وأداء ما عليك من مهام .

٥. لا تنصت إلى إدعاءات بعض زملائك بأنهم لم يبدأوا الاستذكار حتى الآن، لأن الجميع بدأ بكد واجتهاد.

٦. ضع في اعتبارك دائما أن الثانوية العامة هي عام بذل الجهد وأنك في العام القادم ستكون بالجامعة.



٧. ضع في اعتبارك وجود آلاف طلاب الثانوية العامة في العام الماضي والأعوام الماضية في نفس مستواك بل وأقل قد تجاوزوا هذه السنة وحصلوا على مجاميع مرتفعة.

٨. إذا شعرت أن المعلم الخاص، حتى لو كان مشهورا، لا تستفيد ولا تفهم منه، فلا تستمر معه واذهب فورا إلى المعلم الذى يمكن أن تستفيد منه حتى لو كان أقل شهرة ، فالشهرة ليست معيارا للكفاءة.

٩. لا تهمل استذكار بعض المواد الدراسية (التى قد تلاقي صعوبات فيها) وتفرط في استذكار المقررات التى تفهمها جيدا، فالطالب المجتهد يحرص على استذكار كل المقررات والتمكن منها؛ وإهمال استذكار مقرر واحد قد يضر بمجموعك.

١٠. حدد في كل مادة الصعوبات التى تواجهها واهتم بها واطلب من معلمك دائما أو حتى من زملائك اعادة شرحها لك.

١١. لا تهمل حفظ المعلومات المهمة في المقررات المختلفة بفهم.



١٢. معيار حكمك على كفاءة تحصيلك هو تمكنك من حل الأسئلة والتدريبات.

١٣. اعلم أن الهدف من حلك للاسئلة والتدريبات أو حتى امتحانات المعلم ليس هو حصولك على درجة تعبر عن مستواك فحسب بل لكي تتعرف على ما أتقنته وما لم تتقنه من الدروس الخاصة بالمقرر.