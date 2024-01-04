الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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أخبار وتقارير

أستاذ أمراض دواجن: اللحوم البيضاء أفضل من الحمراء صحيا

الدكتور مجدي القاضي
الدكتور مجدي القاضي أستاذ أمراض الدواجن

قال الدكتور مجدي القاضي، أستاذ أمراض الدواجن، وعميد كلية الطب البيطري بجامعة بني سويف، إن صناعة الدواجن في مصر من الصناعات الأساسية، لأنها توفر البروتين الصحي للمواطن بسعر مناسب، ورغم ارتفاع الأسعار خلال الأيام الأخيرة إلا أن أسعار اللحوم البيضاء ما تزال هي الأرخص عند المقارنة بأسعار اللحوم الحمراء.

لحوم الدواجن محبوبة

وتابع "القاضي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "ten"، أن لحوم الدواجن محبوبة لدى كل فئات المجتمع، خاصة وأن هناك الكثير من الأطعمة تصنع من لحوم الدواجن، مشيرًا إلى أن نسبة البروتين في لحوم الدواجن تتراوح ما بين 24 لـ26%، وفي اللحوم الحمراء تزيد هذه النسبة على حسب ما تحتويه من الأحماض الأمينية، وهي مهمة.

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انخفاض أسعار الدواجن بأسواق البحيرة اليوم الأربعاء

وأوضح أن اللحوم البيضاء من الناحية الصحية أفضل من اللحوم الحمراء، خاصة وأنها تحتوي على نسبة دهون أقل، خاصة في صدور الدواجن.

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