إنخفاض أسعار الدواجن بأسواق البحيرة اليوم الأربعاء

شهدت أسواق الدواجن بمحافظة البحيرة ،صباح اليوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2024، إنخفاض أسعار الدواجن البيضاء بمقدار جنيهان للكيلو، حيث تراوحت مابين 68إلي 70جنيها للكيلو، وتراوحت أسعارالدواجن بلدي مزارع مابين 95إلي97جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 115 إلى 118جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط مولر مابين 95إلي 98جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 118 و124جنيها

ووبلغت أسعار الأرانب مابين مابين 83 إلي 86جنيها للكيلو، وبلغت أسعارصدور الدواجن بالعظم 135جنيها للكيلو ،وأسعار الدبوس 158جنيها للكيلو ، وهيكل كامل 45جنيها للكيلو،وبلغت أسعار البانية 160جنيها للكيلو ، وشاورما 165جنيها للكيلو ، كبد صافي 95جنيها للكيلو .