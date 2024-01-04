يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريباتهم باستاد مصر بمدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤، التي تنطلق ١٣ يناير الجاري بكوت ديفوار.

أرقام منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا قبل انطلاق نسخة كوت ديفوار

ـ أكثر من شارك في البطولة بمعدل 25 مشاركة

ـ أكثر من شارك في النهائيات بمعدل 10 مرات

ـ أكثر من توج باللقب 7 ألقاب

ـ أكثر من لعب مباريات بمعدل 107 مباراة

ـ أكثر من فاز حيث حقق 60 فوز

ـ أكثر من سجل أهداف بمعدل تسجيل 168 هدف

ويخوض منتخب الفراعنة معسكرا تدريبيًا مغلقا بالعاصمة الإدارية الجديدة، هو الأخير له قبل السفر إلى كوت ديفوار، بمشاركة قوام الفراعنة كاملا بعد وصول المحترفين ليكتمل صفوف منتخبا الوطنى.

قائمة منتخب مصر

وجاءت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر نهائيات كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، على النحو التالي : محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.