عيار 24 يسجل 3646 جنيهًا.. أسعار الذهب تتراجع فى التعاملات المسائية

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن أسعار الذهب في الصاغة والمحال خلال الساعات القليلة الماضية.

فيما شهدت أسعار الذهب في مصر بالتعاملات المسائية اليوم الخميس، تراجع بحوالي 10 جنيهات عقب طرح شهادة جديدة في البنوك الحكومية بعائد 27% بالبنك الأهلي وبنك مصر، وانخفض سعر الذهب من 3200 إلي 3190 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.

أسعار الذهب اليوم الخميس في التعاملات المسائية:

عيار 24 يسجل 3646 جنيها.

عيار 21 يسجل 3190 جنيها.

عيار 18 يسجل 2734 جنيها

عيار 14 يسجل 3190 جنيها.

الجنيه الذهب 25520 جنيها.

وشهد الذهب خلال العامين الماضيين أنه أفضل استثمار وأفضل وسيلة للحفاظ على قيمة العملة، في عام 2022 ارتفع سعر الذهب بمقدار 852 جنيه للجرام عيار 21 وبنسبة ارتفاع 106.7%، وفي عام 2023 ارتفع الذهب بمقدار 1480 جنيه للجرام وبنسبة ارتفاع 87.5% وفق جولد بيليون.