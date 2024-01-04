نصائح بسيطة تساعد على ضبط السكر في الدم

ينصح الأطباء مرضى السكري بضرورة اتباع نمط حياة طبيعي وصحي لتحسين مستويات السكر في الدم لأطول فترة ممكنة.

نصائح لضبط السكر في الدم

ووفقًا لما ذكره موقع هيلث شوت، قد يتحكم اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية في مرض السكري بشكل فعال، إلى جانب اتباع بعض النصائح الطبية والتي نستعرضها فيما يلي:

١- تضمين الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية ضمن وجباتك اليومية.

٢- تقليل الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية والأطعمة الغنية بالدهون.

٣- ممارسة النشاط البدني بانتظام، لتحسين حساسية الأنسولين وتقليل ارتفاع مستويات السكر في الدم.

٤- فقدان كمية صغيرة من الوزن قد يحسن من حساسية الأنسولين والتحكم في نسبة السكر في الدم.

٥- ضرورة الجمع بين نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني بانتظام.

٦- مراقبة تناول الكربوهيدرات لأنها تؤثر بشكل مباشر على مستويات السكر في الدم، لذا عليك استهلاكها بالتساوي على مدار اليوم وبالأخص المعقدة منها.