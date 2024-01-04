كسرت الخطوط الحمراء.. تركي ال الشيخ يكشف سر ضرب أمه له|أسرار مثيرة من الطفولة

استعاد تركي ال الشيخ ذكريات طفولته وبعض المواقف التي جمعته بأهله ولم ينساها حتى الآن، وذلك خلال لقائه ببرنامج "بودكاست" مع الإعلامي الكويتي عمار التقي.

تركي آل الشيخ يفتح حقيبة ذكرياته لأول مرة ويستعيد مواقف لا تُنسى من حياته

أشار تركي ال الشيخ إلى موقف لا يُنسى مع والدته حينما كان بعُمر 9 أو 10 سنوات، حيث قال: "كانت الإجازة الأسبوعية تبدأ يوم الأربعاء، وكنا نقضي اليوم مرة في بيت أعمامي ومرة في بيت خوالي".

تركي ال الشيخ

وأضاف تركي ال الشيخ: "خلصنا قضاء اليوم عند عمامي وجاء يوم أن اقضيه عند خوالي، قالولي أنت معاقب ونذهب بدونك، وبيت خوالي كان في جنوب الرياض، وطلع أمي وأبي في ذلك الوقت ما كان في موبايلات، وطلعت وراهم بالدراجة وكانت المسافة 30 أو 40 كيلو".

وأردف: "أمي وأبي في بداية الطريق قرروا يرجعوا وياخذوني ولكن وجدوا اني لست موجودًا، وقالت لهم الخادمة في البيت اني طلعت بعدهم، وبحثوا عني ولم يعرفوا شيء، وأنا كنت في طريقي للبيت وأذكر أني وصلت بيت خوالي الساعة الواحدة فجرًا وكنت طالع في وقت الظهر".

تركي ال الشيخ

واستكمل ال الشيخ: "فتحوا الباب ووجدت كل العالم ينتظرني، وأتذكر أن أمي عندما شافتني حضنتني وبعدين ضربتني، وهنا عرفت اني عديت الخطوط الحمراء مع والدي، وكنت أعرف نقطة ضعفه والدي وهي جدتي، وحكيت لها لأني كنت المدلل عندها، وعرفت أنهم حلفوا على والدي أن لا يعاقبني".

تركي ال الشيخ يتحدث عن فترة مرضه في 2015

في الوقت نفسه، تطرق تركي ال الشيخ للحدث عن فترة مرضه، في عام 2015، حيث وصفها بأنها كانت امتحاناً من الله، غيّرته إلى شخص أكثر جدية حريصًا على تحقيق أهدافه، حيث قال: “المرض غير في الكثير من الصفات من أبرزها الرغبة السريعة في الإنجاز".

تركي ال الشيخ

كما كشف تركي ال الشيخ عن حبه الشديد للموسيقى منذ أيام الطفولة وحلم الدراسة في أمريكا، إلا أن بعض الخيارات كانت أفضل وأبرزها دراسته العسكرية وعمله في الرياض، مشيرًا إلى أنه لازال يحتفظ بأصدقائه في الدراسة حتى الآن.

تركي ال الشيخ يفجر أسرارًا جريئة عن علاقته بزوجته هديل لأول مرة

وكان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، قد احتل قائمة الأكثر بحثًا على جوجل ومختلف مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد تصريحاته المثيرة عن زوجته هديل الشهيرة بـ"أم ناصر"، التي تحدث عنها لأول مرة خلال لقائه مع الإعلامي الكويتي عمار التقي ببرنامج "بودكاست".

تركي ال الشيخ

تغزل تركي ال الشيخ في زوجته حيث وصفها بأنها تمثل له العالم بأكمله قائلًا: "أم ناصر هي الكل بالكل، هي من تنظم حياتي كلها، وحياة أبنائنا، حتى إنها تعطيني المصروف في آخر السنوات"، مضيفًا: "دراهمي معها".

وتابع تركي ال الشيخ: "لو هناك شخص يستحق أن أعتذر له فأكيد زوجتي أم ناصر، لأني دائمًا مقصر معها ومع الأولاد منذ 15 سنة، لكن أعتقد أنهم يعذرونني".

تركي ال الشيخ

وأردف ال الشيخ: "زوجتي لا تمثل بالنسبة لي شعار "وراء كل رجل عظيم امرأة"، بل هي شريكة حياتي ودائمًا تقف بجانب في كل خطوة أخطوها كما أنها وجه الخير عليَ".

في الوقت نفسه، خرج المستشار تركي ال الشيخ عن صمته ليرد على الانتقادات الهجوم العنيف الذي تعرض لها بعض الفنانين المصريين بعد تكريمهم في الفعاليات التي أُقيمت مؤخرًا في الرياض.

تركي ال الشيخ

وقال تركي: "أستغرب نظرة بعض الإخوة المصريين في الرياض لهذا الأمر إذا كان يعني تقديرنا للفن المصري"، مضيفًا: "أنا أحب مصر وإخواننا المصريين، بنشوف تصريحات على أعلى المستويات أننا أشقاء.. ولكن من حين لآخر تسمع بعض الأصوات الشاذة".

تركي آل الشيخ يعلن عن وجود تقنيات حديثة لكأس موسم الرياض

على صعيد آخر، أعلن تركي آل الشيخ، عن وجود تقنيات حديثة يشهدها كأس موسم الرياض 2023، والذي من المقرر أن يُقام خلال شهر يناير الجاري.

ونشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو خاص بكاميرا سينمائية، من المقرر أن تستخدم في كأس موسم الرياض لأول مرة، وذلك عبر حسابه الشخصي بمنصة التغريدات المُصغرة "إكس".

تركي ال الشيخ عبر منصة إكس

كما أكد على استخدام نوع جديد من كاميرا "الدرون" في كأس موسم الرياض، وكاميرا الجسم مع الصوت، حيث قال مازحًا: "كاميرا الجسم مع الصوت بنحاول نستخدمها في كاس موسم الرياض متردد احطها للبليهي"، في إشارة منه إلى على البليهي، لاعب المنتخب السعودي وفريق الهلال، الذي اشتهر باستفزازاته داخل الملعب لأبرز النجوم على شاكلة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

تركي ال الشيخ وليونيل ميسي

تفاصيل كأس موسم الرياض 2023

جدير بالذكر أن كأس موسم الرياض سيُقام في العاصمة، تحديدًا ملعب المملكة آرينا، الذي يتم العمل على الانتهاء من تدشينه حاليًا، وتبدأ أولى المباريات يوم 29 يناير الجاري، وتُختتم يوم 8 فبراير المقبل.