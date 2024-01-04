بتديني المصروف.. تركي ال الشيخ يفجر أسرارًا جريئة عن علاقته بزوجته هديل لأول مرة

احتل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، قائمة الأكثر بحثًا على جوجل ومختلف مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد تصريحاته المثيرة عن زوجته هديل الشهيرة بـ"أم ناصر"، التي تحدث عنها لأول مرة خلال لقائه مع الإعلامي الكويتي عمار التقي ببرنامج "بودكاست".

تركي ال الشيخ

تركي ال الشيخ يتغزل في زوجته على الهواء: هي الكل بالكل

تغزل تركي ال الشيخ في زوجته حيث وصفها بأنها تمثل له العالم بأكمله قائلًا: "أم ناصر هي الكل بالكل، هي من تنظم حياتي كلها، وحياة أبنائنا، حتى إنها تعطيني المصروف في آخر السنوات"، مضيفًا: "دراهمي معها".

تركي ال الشيخ

وتابع تركي ال الشيخ: "لو هناك شخص يستحق أن أعتذر له فأكيد زوجتي أم ناصر، لأني دائمًا مقصر معها ومع الأولاد منذ 15 سنة، لكن أعتقد أنهم يعذرونني".

وأردف ال الشيخ: "زوجتي لا تمثل بالنسبة لي شعار "وراء كل رجل عظيم امرأة"، بل هي شريكة حياتي ودائمًا تقف بجانب في كل خطوة أخطوها كما أنها وجه الخير عليَ".

تركي ال الشيخ

تركي ال الشيخ يخرج عن صمته بعد انتقاد تكريم الفنانين المصريين في موسم الرياض

في الوقت نفسه، خرج المستشار تركي ال الشيخ عن صمته ليرد على الانتقادات الهجوم العنيف الذي تعرض لها بعض الفنانين المصريين بعد تكريمهم في الفعاليات التي أُقيمت مؤخرًا في الرياض.

وقال تركي: "أستغرب نظرة بعض الإخوة المصريين في الرياض لهذا الأمر إذا كان يعني تقديرنا للفن المصري"، مضيفًا: "أنا أحب مصر وإخواننا المصريين، بنشوف تصريحات على أعلى المستويات أننا أشقاء.. ولكن من حين لآخر تسمع بعض الأصوات الشاذة".

تركي ال الشيخ

تركي آل الشيخ يعلن عن وجود تقنيات حديثة لكأس موسم الرياض

على صعيد آخر، أعلن تركي آل الشيخ، عن وجود تقنيات حديثة يشهدها كأس موسم الرياض 2023، والذي من المقرر أن يُقام خلال شهر يناير الجاري.

ونشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو خاص بكاميرا سينمائية، من المقرر أن تستخدم في كأس موسم الرياض لأول مرة، وذلك عبر حسابه الشخصي بمنصة التغريدات المُصغرة "إكس".

تركي ال الشيخ

كما أكد على استخدام نوع جديد من كاميرا "الدرون" في كأس موسم الرياض، وكاميرا الجسم مع الصوت، حيث قال مازحًا: "كاميرا الجسم مع الصوت بنحاول نستخدمها في كاس موسم الرياض متردد احطها للبليهي"، في إشارة منه إلى على البليهي، لاعب المنتخب السعودي وفريق الهلال، الذي اشتهر باستفزازاته داخل الملعب لأبرز النجوم على شاكلة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

تركي ال الشيخ عبر منصة إكس

تفاصيل كأس موسم الرياض 2023

جدير بالذكر أن كأس موسم الرياض سيُقام في العاصمة، تحديدًا ملعب المملكة آرينا، الذي يتم العمل على الانتهاء من تدشينه حاليًا، وتبدأ أولى المباريات يوم 29 يناير الجاري، وتُختتم يوم 8 فبراير المقبل.