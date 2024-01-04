جنوب إفريقيا تصف حميدتي بـ "الرئيس" ..مغردون ينتقدون

السودان

تداول عبر منصة إكس "تويتر سابقًا"، منشور لصفحة الرسمية لرئاسة جنوب إفريقيا عبر تلك المنصة، مفاده بوصف محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بالرئيس السودان خلال زيارته اليوم الي بريتوريا.



غرد نشطاء المعنيين بالشأن الأفريقي، عبر منصة أكس، منشور خاصة بالصفحة الرسمية لدولة جنوب إفريقيا مفاده :" فخامة الرئيس سيريل رامافوزا يتلقى اتصال مجاملة من فخامة الرئيس محمد دقلو رئيس السودان في مقر إقامته الرسمي مالامباندلوبفو في تشواني".

وانتقد رواد السوشيال ميديا بوصف جنوب إفريقيا حميدتي بالرئيس السودان، وعلي الفور حذفت الحكومة المنشور.

وقالوا:" إن في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد من حروب ودمار، واتهم المباشر بها محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع، ومتجاهلين الفريق عبد الفتاح البرهان قائد قوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة الإنتقالي".

التقي محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي"، قائد قوات الدعم السريع، سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، بمدينة بريتوريا لبحث آليات وقف إطلاق النار.

قال حميدتي، في تغريدة عبر منصة أكس" تويتر سابقًا"، إن هناك مباحثات أجريت مع رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، تناولت التطورات التي يشهدها السودان في ظل الحرب الدائرة الآن.

وقدم دقلو شرحًا وافيًا لرئيس رامافوزا، حول أسباب اشتعال الحرب في البلاد والجهات التي تقف خلفها، والتي تدعم استمرارها وحجم الدمار والتخريب المتعمد، الذي طال البنية التحتية الأساسية وقتل وتشريد آلاف الضحايا من المدنيين بسبب قصف الطيران.

شرحت الرئيس سيريل رامافوزا الجهود، التي بذلت لوقف الحرب في منبر جدة وكذلك من قبل الإيقاد واستعدادنا التام لوقف الحرب.

أكدت على المكانة الكبيرة التي تتمتع بها جنوب إفريقيا، وسط القارة الإفريقية والجهود المنتظرة من فخامته للقيام بدور يسهم في مساعدة شعبنا لتجاوز هذه الأزمة لتحقيق الأمن والاستقرار واستدامة السلام في البلاد.



