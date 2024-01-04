هدية مميزة من المخرج عمرو عرفة لـ تركي آل الشيخ

حرص المخرج عمرو عرفة على اهداء المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، هدية تلقاها منه معربًا عن سعادته بها.

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حيث شارك "آل الشيخ" جمهوره صورة للهدية عبر حسابه الرسمي بموقع إكس، وعلق قائلًا: "تلقيت هدية جميلة من أخويا المخرج عمرو عرفة، وأشكره عليها، وهي للفنان التشكيلي الكبير مجدي صبحي.. رائعة"

وكان روج المستشار تركي آل الشيخ لحفل "كاسيت ٩٠" والذي يقام مساء اليوم بالعاصمة السعودية الرياض.

هدية المخرج عمرو عرفة للمستشار تركي آل الشيخ

ومن المقرر أن يشارك في الحفل نخبة من أشهر نجوم التسعينات منهم: مدحت صالح، محمد فؤاد، مصطفى كامل، إيهاب توفيق، هشام عباس.

المخرج عمرو عرفة

وكان قد شارك عمرو عرفة، مؤخرًا صورة لـ طارق عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، وعلق عليها قائلًا: كان بيصور أخر شوط له الساعة 4 عصرًا، وأخر جملة قالها لـ شريف منير، تعال فيه مفاجئة، وخبط على كتفه وخرج من الشوط قعد على الكرسي وراء الكاميرا، وفاجأ الكل وانتقل إلى الرفيق الأعلى، طارق عبد العزيز فاجأنا كلنا الله يرحمه.

المخرج عمرو عرفة وطارق عبد العزيز

وفاة الفنان طارق عبد العزيز

وتوفى الفنان طارق عبد العزيز الشهر الماضي، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة خلال تصويره لمسلسل وبقينا اتنين، بطولة الفنان شريف منير، مما أدى إلى دخوله المستشفى على الفور.

آخر أعمال طارق عبد العزيز

آخر أعمال الراحل طارق عبد العزيزمسلسل "آخر دور"، وعرض العمل في صيف 2022، وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولته، دينا الشربيني، مها نصار، أحمد خالد صالح، ميمي جمال، نهى عابدين، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي.