تناول الأرز الأبيض لا يسبب الإصابة بمرض السكري.. دراسة توضح

ارتبط تناول الأرز الأبيض منذ فترة طويلة بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، لكن دراسة من جامعة سنغافورة الوطنية وجدت أن الأرز لا يؤدي إلى مرض السكري، وفي الوقت نفسه، يدعي العلماء السنغافوريون أنه حتى الاستهلاك المكثف للأرز الأبيض لا يجعل الشخص مصابا بالسكري.

من المعروف أن الأرز الأبيض يحتوي على نسبة عالية من النشا وله مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع، وقبل ذلك، ذكر مرارا وتكرارا أن استخدامه يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم - وكان مع هذا الظرف أن احتمال الإصابة بمرض السكري يرتبط. لكن علماء من سنغافورة حصلوا على بيانات تدحض العلاقة بين حب أطباق الأرز الأبيض وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وقام الباحثون بتحليل إحصائيات حالات مرض السكري في الدول الآسيوية حيث يشكل الأرز الأبيض أساس النظام الغذائي للناس وفي الوقت نفسه، قام مؤلفو المشروع بمراقبة العادات الغذائية للسكان ذوي الأصول الصينية في سنغافورة ونتيجة لذلك، توصلوا إلى الاستنتاج المناسب.

وأظهرت النتائج بوضوح أن الأرز لا يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. احتمال، وذكر الباحثون أن المرض في معظم الحالات يعتمد على الطعام المصاحب.

ومن الأطعمة المصاحبة برأيهم الشعرية واللحوم الحمراء والدجاج، وأشار الخبراء إلى أن استهلاكهم اليومي يؤدي في الواقع إلى الإصابة بمرض السكري.