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الخميس 04 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

صحة الدقهلية :استقبال 354ألف حالة علاج طبيعى وإجراء 799 ألف جلسة خلال 2023

بوابة الوفد الإلكترونية

أشاد  الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بإنجازات إدارة العلاج الطبيعى خلال العام  2023 مؤكداً أن صحة الدقهلية شهدت على مدار السنة الماضية العديد من التطورات المتميزة التي تمت على قدم وساق وفق الخطة الإستراتيجية الشاملة للدولة المصرية .

وكشف مكين أن سلسلة الإنجازات تضمنت , علاوة على الارتفاع الملحوظ بعدد المترددين , تطوير أقسام وعيادات العلاج الطبيعى بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة على النحو الذى يضمن تأمين جودة الرعاية والحصول على مستوى عالي من الاهتمام بالمرضى.

من جانبه استعرض الدكتور أكرم عبد المنعم  مدير إدارة العلاج الطبيعى ماتم إنجازه خلال العام الماضى حيث أشار إلى افتتاح وتطوير مايزيد على 17 قسماً للعلاج الطبيعى على مستوى المحافظة إلى جانب أكثر من 650 جولة مرورية لمتابعة وتفقد سير العمل بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات لتحسين جودة الخدمات الصحية .

وتابع عبد المنعم أن أقسام العلاج الطبيعى استقبلت  خلال العام الماضى نحو 354 ألف حالة بإجمالى عدد جلسات بلغ 799 ألف جلسة ,من بينها نحو 2738 جلسة بعناية الأطفال  وكان  إجمالي عدد الحالات:  354952
باجمالي عدد جلسات:  798957 ،إجمالى  عدد جلسات الاطفال:  32427
 إجمالي عدد جلسات حضانات:  1932 ،إجمالي عدد جلسات عنايه الاطفال : 2738 ،  إجمالي عدد جلسات الكلي:  86398 إجمالي عدد جلسات العنايه والداخلي:  37185

و كانت  صحة الدقهلية قد شهدت  خلال 2023 توقيع  برتوكول تعاون هو الأول من نوعه  على مستوى الجمهورية للتدخل المبكر للعلاج الطبيعى بحالات الأطفال المبتسرين والحضانات فضلاً عن  استمرار تطبيق بروتوكول تأهيل وعلاج حالات الغسيل الكلوي وإفتتاح 10 وحدات بالجهود الذاتية لأطباء العلاج الطبيعي.

أما على صعيد زيادة الخبرات المهنيه و البحثية لجميع أخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكومية فقد نظمت الإدارة 5 دورات  تدريبية عن طريق إدارة التدريب بالوزارة و أكثر من 120 إجتماعا فنيا لرفع كفاءة الأطقم الطبية إلى جانب 30 دورة تدريبية بمختلف المستشفيات على تطبيق وسائل مكافحة العدوى و معايير الجودة

الجريدة الورقية