الخميس 04/يناير/2024 - 08:02 م 1/4/2024 8:02:19 PM

هل تحول الحرب على غزة المنطقة لصراع دولى على المضايق والممرات الملاحية؟

عديد التنبؤات والدراسات المستقبلية توقعت أن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا مرشحة بقوة لأن تكون محل أول حرب مياه منذ 4500 سنة، ذلك فى ضوء تداعيات التغير المناخى وما ينتج عنها من ظواهر التصحر والجفاف، وكذلك الخلل الواقع فى الميزان المائى لعديد دول المنطقة التى هى دون «حد الأمن المائى Water Stress Index»، الذى توافق الخبراء على المستوى العالمى على اعتبار معدل « 1000 مكعب» من المياه المتجددة للفرد هو الحد الذى دونه يمكن أن تتعرض دولة ما لمشكلة ندرة مائية، ربما تهدد صحة المواطنين، وتعرقل العملية التنموية فيها. وعلى المستوى الإقليمى، هناك شبه اتفاق على أن معدل « 500 م3» سنوياً للفرد يعتبر حداً مناسباً للمناطق الجافة وشبه الجافة أو القاحلة، ومنها منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية وإفريقيا.

لكن على ما يبدو أن الحرب على غزة تقدم لنا نبوءة جديدة وتقدير موقف مختلف؛ اعادت الحرب على غزة إشكالية أمن الممرات المائية العربية إلى الواجهة مرة أخرى، بعدما أعلنت جماعة الحوثيون فى اليمن استهداف ومنع السفن الإسرائيلية من المرور فى البحر الأحمر، التى بحسب وزارة الدفاع الأمريكية نجحت فى استهداف أكثر من 10 سفن تجارية، تابعة لأكثر من 35 دولة. وهو ما نتج عنه إعلان كبرى شركات الملاحة العالمية تجميد مرور سفنها عبر البحر الأحمر، ومن ثم قناة السويس، واختيار المسار البديل رأس الرجاء الصالح رغم أنه الأعلى فى التكلفة الاقتصادية والوقت فهو أطول بنحو ثلاثة آلاف ميل بحرى عن قناة السويس. وبالتوازى مع ذلك أعلنت عديد القوى الكبرى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا عن استعدادها لاتخاذ إجراءات عسكرية مباشرة ضد جماعة الحوثيون فى اليمن حمايةٍ لأمن المرور البحرى فى باب المندب والبحر الأحمر بما ينذر بتصاعد توتر عسكرى كبير ليس فقط مع الحوثيين فى اليمن لكن من خلفهم إيران أيضاً.

الممرات المائية العربية غنى عن البيان أهميتها الاستراتيجية للتجارة والأمن العالمى خاصة بعد غلق مضيق باب المندب فى حرب أكتوبر 1973 وتداعيات ذلك الإغلاق على أسعار السلع والنفط العالمية، والممرات المائية العربية هى وحدة متكاملة مع بعضها البعض ومع منطقة القرن الإفريقى، التى رغم أنها ليست ممراً مائياً، إلا أنها تمثل نقطة حساسة للغاية فى مسألة أمن الممرات المائية العربية والذى يتحكم فى ثلاثة أكثر الممرات حيوية هى البحر الأحمر، خليج عدن، والمحيط الهندى؛ لكن الأهمية الأبرز تلك المتعلقة بالبحر الأحمر والذى يمثل المنفذ البحرى الوحيد لدول: الأردن، السودان، وإريتريا، اليمن، والسعودية، وكذلك إسرائيل عبر ميناء إيلات. ثم مضيق باب المندب الذى يربط البحر الأحمر بالمحيط الهندى عبر بحر العرب والقرن الإفريقى، كما يربط الخليج العربى بالبحر الأحمر. وكذلك مضيق هرمز الذى يمر من خلاله أكثر من نصف انتاج العالم من النفط، وثلث انتاج العالم من الغاز الطبيعى المسال.

والأهم بالنسبة لنا قناة السويس، الشريان المائى الأهم والأبرز، وهى حلقة اقتصادية مهمة فى سلسلة الممرات المائية العالمية، وحجر ارتكاز رئيسى ونقطة التقاء للتجارة والطاقة العالمية ما بين جنوب شرق آسيا، ودول الخليج العربى مع دول حوض المتوسط، وقناة السويس، ويكفى أنها تختصر طريق التجارة العالمية ما بين 40 إلى 60% مقارنة بالمسار البديل فى رأس الرجاء الصالح.

لذلك؛ وفى ضوء هذه الأهمية الاستراتيجية للمرات المائية العربية، ترى العديد من الاستراتيجيات أن السيطرة على باب المندب هو الطريق للسيطرة على البحر الأحمر، والقرن الإفريقى هو البداية للسيطرة على باب المندب، ومن ثم البحر الأحمر وقناة السويس، والقرن الإفريقى هو الطريق الأقصر والأسرع بالنسبة لحاملات الطائرات الأمريكية للوصول إلى الخليج العربى 8 وإقليم الشرق الأوسط بشكل عام. إذن أمن الممرات المائية والملاحية العربية يمثل أهمية استراتيجية كبرى لمصر والعالم.

هذه الأهمية تتضاعف فى سياق نظام عالمى جديد يتشكل؛ وعالم يتحول من نظام القطب الواحد إلى نظام متعدد الأقطاب تتزايد فيه حدة ووتيرة التنافس الدولى، يكفى للتدليل على هذا التنافس المحموم، ملمحان على قدر كبير من الدلالة الاستراتيجية، الأول هو عدد القواعد العسكرية والبحرية فى منطقة القرن الإفريقى، والتى تزيد على الـ20 قاعدة عسكرية وبحرية لنحو 16 دولة غربية وعربية، وكذلك إسرائيل.

والملمح الثانى يتجسد فى شكل مشروعات ومبادرات عابرة للقارات بين الأقطاب الكلاسيكية ممثلة فى الولايات المتحدة الأمريكية، والتى أعلنت فى فبراير 2022 عن استراتيجية الولايات المتحدة لمنطقة المحيط الهندى والمحيط الهادئ، وأفصحت فيها عن رغبة الولايات المتحدة الأمريكية استعادة الريادة الأمريكية فى منطقة المحيط الهندى والمحيط الهادئ، وكذلك منطقة القرن الإفريقى والبحر الأحمر خاصة بعد التقارب السعودى الإيرانى برعاية صينية.

ومن جانب آخر يبرز القطب الكلاسيكى الثانى ممثلا فى الدب الروسى (باعتباره الوريث الفعلى للاتحاد السوفيتى السابق)، وتسعى لنقل ساحة هذا التنافس من الملعب الأوكرانى إلى القارة الإفريقية؛ تسعى روسيا لتعزيز نفوذها فى إفريقيا عبر التركيز على تقديم نفسها كبديل استراتيجى مناسب للنفوذ الغربى، تسعى روسيا إلى إنشاء قاعدة بحرية لوجستية للبحرية الروسية فى السودان والتى تتيح إمكانية الوصول المباشر إلى جمهورية إفريقيا الوسطى غير الساحلية ومنطقة الصحراء والساحل حيث تعمل شركات التعدين الروسية.

وهو الأمر الذى تسبب بإزعاج كبير لواشنطن؛ التى ترى فى الوجود الروسى تهديد مباشر لأمن البحر الأحمر.

فى المقابل؛ هناك الأقطاب الصاعدة ممثلة فى التنين الصينى ومشروعها الاستراتيجى مبادرة الحزام والطريق أو «طريق الحرير الجديد» وطريق الحرير البحرى والتى تعتمد المبادرة فى مسار كبير منها على الممرات المائية العربية. ثم الهند التى أعلنت عن مشروع الممر الهندى الأوروبى مروراً بالخليج العربى الذى تم الإعلان عنه خلال قمة العشرين الأخيرة بالعاصمة الهندية نيودلهى فى سبتمبر 2023، الذى يراه البعض على أنه رد أمريكى أوروبى على مبادرة الحزام والطريق الصينية. إن كانت مبادرة «الحزام والطريق» الصينية تعد أكبر من حيث الحجم مقارنة بالممر الجديد. لكن الولايات المتحدة تهدف من خلال مشروع الممر الهندى الأوروبى لجعل الهند قوة آسيوية مقاربة للصين، منعا لهيمنة صينية كاملة فى آسيا.

ليبقى السؤال؛ هل حرب الشرق الأوسط القادمة هى حرب ممرات مائية تتنافس فيها القوى الدولية التى عملت على تشكيل عديد التحالفات اللوجستية والعسكرية للحفاظ على أمن الممرات فى منطقة القرن الإفريقى والبحر الأحمر.

قبل الشروع للإجابة؛ قد يكون الجانب الإيجابى الوحيد فى تهديد أمن العبور البحرى فى البحر الأحمر، هو لفت انتباه العالم لما يحدث فى غزة من عدوان غاشم تجاوز كل حدود الإنسانية، وكسر كل قواعد القانون الدولى والمواثيق الحقوقية، وهو ما قد يدفع العالم الغربى على المستوى الرسمى لأن إسرائيل خسرت المعركة على مستوى الشعوب الغربية- لممارسة مزيد من الضغوط على الدولة العبرية لوقف إطلاق النار.

لكن هذه هى الإجابة على السؤال السابق، لن يتحمل العالم ونحن معه تهديد واسع ومؤثر لأمن الممرات المائية البحرية، خاصة بما يستتبعه هذا التهديد عمن تأثيرات سلبية على حركة العبور فى قناة السويس.

غير أن السيناريو الأرجح فى هذا السياق هو عدم الانزلاق من القوى الكبرى نحو المواجهة المباشرة والمفتوحة، لكن هى مواجهة سوف تعتمد على سلاح الردع المتبادل حماية لمصالح ونفوذ تلك القوى. وإن كان لجوء إسرائيل لاغتيال صالح العارورى نائب رئيس المكتب السياسى لحركة المقاومة حماس فى لبنان، وما تبعه من انفجارين قرب مقبرة قاسم سليمانى أحد أبرز القادة العسكريين للجمهورية الإيرانية، تزامناً مع إحياء الذكرى الرابعة لمقتل سليمانى فى العراق، كلها مؤشرات مترابطة على احتمالية توسع رقعة الحرب فى غزة وامتدادها للملعب اللبنانى، وكذلك البحر الأحمر من خلال الذراع الحوثية لإيران، وهو ما يؤشر لارتفاع حدة الردع المتبادل بين القوى الكبرى بدعوى حماية أمن الممرات المائية.