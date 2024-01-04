تعداد القاهرة يتخطى 10 ملايين.. وخالد الجندي: المعلومات الدينية المغلوطة تسبب الانفجار السكاني

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن التعداد السكانى فى مصر وصل إلى 105 مليون نسمة، فى يناير 2024، لافتًا إلى أن 98 % من السكان يعيشون فى 4% من مساحة الدولة.

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس: “شبرا الخيمة فيها كثافة سكانية مرعبة، 2 مليون نسمة يعيشون فى 270 كيلو متر، فكل كيلو يعيش فيه 7 الآف نسمة”.

وأتمت: "القاهرة وصلت إلى 9 ملايين نسمة، و2% من سكان مصر عايشين فى 96% من مساحة مصر، فهذه مشكلة خطيرة ورائها المعلومات الدينية الخاطئة خاصة فى الرزق والخلف والصحة الإنجابية ويروجها خطاب دينى غير مسئول"، وحسب آخر تحديث للجهاز المركزي للإحصاء فإن القاهرة وصلت إلى 10 مليون و300 ألف شخص.

وتابع: "فى أمثال شعبية خطيرة ترسخ أمور خطيرة فى المجتعمات، وترسخ علاقات سيئة وقد تتحول إلى أحاديث نتيجة عدم الوعي".