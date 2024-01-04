عاجل
د. وجدي زين الدين: الدولة المصرية تتعامل بحنكة إزاء “جر الشّكل” الإسرائيلي (فيديو) جنوب إفريقيا تصف حميدتي بـ "الرئيس" ..مغردون ينتقدون د. وجدي زين الدين: لقاء السيسي بالوفد الأمريكي يؤكد موقف مصر الثابت إزاء القضية الفلسطينية
الخميس 04 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

تعداد القاهرة يتخطى 10 ملايين.. وخالد الجندي: المعلومات الدينية المغلوطة تسبب الانفجار السكاني

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن التعداد السكانى فى مصر وصل إلى 105 مليون نسمة، فى يناير 2024، لافتًا إلى أن 98 % من السكان يعيشون فى 4% من مساحة الدولة.

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"،  اليوم الخميس: “شبرا الخيمة فيها كثافة سكانية مرعبة، 2 مليون نسمة يعيشون فى 270 كيلو متر، فكل كيلو يعيش فيه 7 الآف نسمة”.

txt

أمراض صادمة تسبب العقم وتحرمك من الإنجاب عند تشخيصها في العشرينات.. احذر

txt

ثقافة الفيوم تناقش "الزيادة السكانية ومواجهة عشوائية الإنجاب"

وأتمت: "القاهرة وصلت إلى 9 ملايين نسمة، و2% من سكان مصر عايشين فى 96% من مساحة مصر، فهذه مشكلة خطيرة ورائها المعلومات الدينية الخاطئة خاصة فى الرزق والخلف والصحة الإنجابية ويروجها خطاب دينى غير مسئول"، وحسب آخر تحديث للجهاز المركزي للإحصاء فإن القاهرة وصلت إلى 10 مليون و300 ألف شخص.

وتابع: "فى أمثال شعبية خطيرة ترسخ أمور خطيرة فى المجتعمات، وترسخ علاقات سيئة وقد تتحول إلى أحاديث نتيجة عدم الوعي".

مواد متعلقة

خالد الجندي يحسم الجدل حول التهنئة بالعام الميلادي.. فيديو

خالد الجندي يكشف أول حالة حسد في التاريخ.. فيديو

خالد الجندي: المسابقة العالمية للقرآن دليل على توقير الرئيس والدولة لكتاب الله

خالد الجندي: نشهد حفاوة بالقرآن في عهد الرئيس السيسي

خالد الجندي يعلن امتناعه عن الاحتفال بعيد ميلاده تضامنًا مع غزة (فيديو)

خالد الجندى: مشهد المصريين فى الانتخابات الرئاسية وفاة إكلينيكية لأعداء الوطن

خالد الجندي يكشف سبب تجنب سيدنا آدم الاعتراض على خروجه من الجنة

خالد الجندي يطالب بالنزول للانتخابات ويحذر من أسلوب “عيش نملة تاكل سكر”.. فيديو
الجريدة الورقية