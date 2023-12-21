ثقافة الفيوم تناقش "الزيادة السكانية ومواجهة عشوائية الإنجاب"

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والتوعوية والفنية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر ديسمبر.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك شهدت مكتبة قلمشاة الفرعية التابعة لفرع ثقافة الفيوم محاضرة بعنوان " الزيادة السكانية ومواجهة عشوائية الإنجاب"، تحدثت فيها فاطمة محمد عبد الجواد رئيس قسم التمريض بقلمشاة، عن تداعيات الزيادة السكانية حيث تؤدي إلي زيادة الانفاق، مما يزيد من الأعباء على الأسرة، ويقلل من فرصتها في تعليم أبنائها، وتوفير غذاء صحي لهم، وانشغال أفراد الأسرة لتدبير احتياجاتهم من المأكل والملبس، مما قد يؤدي إلى الانفلات الأسري، كما أن الزيادة السكانية تؤثر على المجتمع والمشروعات التنموية، لذا تسعي أجهزة الدولة جاهدة لتنظيم الأسرة، والتوعية بمخاطر الزيادة السكانية.

حوار مفتوح بعنوان "تحول الأسر من منتجة إلى مستهلكة".. بفرع ثقافة الفيوم

من جانب آخر، عقد بيت ثقافة أبشواى حوارا مفتوحا بعنوان "تحول الأسرة من منتجة إلى مستهلكة"، أعدته مها بدوي أمينة المكتبة بالموقع، ناقشت خلاله مفهوم الأسرة المنتجة وهى الأسرة التى تنتج جزء من احتياجاتها، كما أنها من الممكن أن تعرض جزء من هذه المنتجات للبيع، وتعد الأسرة الريفية أكثر الأسر التى يمكن أن نطلق عليها منتجة، أشارت أيضا إلي أسباب تحول الأسرة من منتجة إلى مستهلكة ومنها؛ هجر الفلاح للأرض الزراعية وانتقاله إلى المدينة، أو دول الخليج مما أثر على زراعة الأرض، وما يترتب عليه من عدم وجود منتجات مرتبطة بالزراعة مثل تربية الماشية والأغنام، وتأثير ذلك على صناعة الألبان والجبن والزبد وغيرها.

وأضافت أن زيادة أسعار العلف أثر على صناعة وتربية الدواجن مما أثر على الثروة الداجنة، وتأثير ذلك على أسعار الدواجن والبيض وغيرها، كما أن الأفكار المغلوطة لمفهوم المدنية جعلت الأسر حتى فى الريف يتخلوا عن بعض الصناعات مثل تربية الدواجن وصناعة منتجات الألبان والاتجاه إلى الرفاهية.

وفي ختام حديثها، أوضحت أن الطريق إلي حل تلك المشكلة، هو العودة إلى نمط الأسرة السابق مع إستحداث طرق جديدة لإنتاج هذه المنتجات، وتشجيع الأبناء على السلوك الإنتاجي، حتى نرفع الأعباء المادية عن كهل الأسرة، كما أن دعم الدولة للأسر المنتجة يرشد من الاستهلاك ويقلل من الاستيراد.