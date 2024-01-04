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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

سيمون ضيفة برنامج "واحد من الناس" الأحد

سيمون
سيمون

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنانة والمطربة سيمون ، في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس بمناسبة عيد الميلاد المجيد في العاشرة مساء الأحد المقبل.

ومن المقرر أن تتحدث سيمون، عن أسباب غيابها عن الفن والغناء وأسباب عودتها ، كما تتحدث عن بدايتها الفنية ورغبتها ان تكون مطربة أوبرا، وتجربتها مع الهضبة عمرو دياب، وأسباب تسميتها سيمون.

كما تكشف النجمة سيمون،  عن حياتها الخاصة وزوجها ولماذا اخفت خبر زواجها ، وأيضاً علاقتها بوالدها ووالدتها وأخيها ، ولأول مرة تتحدث عن انكسارها بعد وفاة والدها ووالدتها.

كما تتحدث سيمون، خلال الحلقة عن بدايتها الغنائية بالجامعة وأول ألبوم وأول اغنية لها ، والدويتو مع حميد الشاعري وأغنية بتكلم جد ، وايضا علاقتها بسيدة الشاشة العربية وعودتها للفن من خلال مسلسل بين السرايات

كما تناول الحلقة الحديث عن تجربتها الرائعة مع النجم محمد صبحي بالمسرح ومشاركتها بمسرحية لعبة الست وسكة السلامة وكارمن.

وتقدم سيمون، خلال الحلقة عدد من الأغاني منها ايتها الروح الفرفوشة النعنوشة البشبوشة احضري فورا في الحال، ماشية وساعتي مش مضبوطة، طنش تعيش ، خاف مني.

سيمون 
سيمون 
سيمون 
سيمون 

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