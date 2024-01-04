أسعار الأجهزة الكهربائية ترتفع 30% خلال 60 يومًا

شهدت أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث وصلت الزيادة إلى 30% خلال 60 يومًا فقط.

وأرجع رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، جورج زكريا، ارتفاع الأسعار إلى عدة أسباب، منها:

ارتفاع أسعار الخامات والمواد المستخدمة في صناعة الأجهزة الكهربائية، مثل الحديد والنحاس والبلاستيك.

ارتفاع أسعار الشحن وتكلفة النقل، نتيجة التوترات السياسية التي يشهدها العالم.

زيادة الطلب على الأجهزة الكهربائية، خاصة الثلاجات والغسالات، مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

وأضاف زكريا أن الشعبة تطالب الحكومة بمنح الرخصة الذهبية لشركات كبرى في صناعة الأجهزة الكهربائية، مما سيساعد على التحسن النسبي في الأسعار في النصف الأول من العام الجاري.

وتوقع عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، وافي أبوسمرة، أن تستمر أسعار الأجهزة الكهربائية في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، بنسبة تتراوح بين 20 و25%.

وأرجع أبوسمرة ارتفاع الأسعار إلى عدة أسباب، منها:

ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة.

زيادة الطلب على الأجهزة الكهربائية في الأسواق العالمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها في السوق المصري.

وطالب أبوسمرة المؤسسات الدينية بتوعية المواطنين بالمسؤولية الشرعية تجاه المضاربات في الدولار، لأنها تعد نوعًا من أنواع الاحتكار الذي يتنافي مع تعاليم الأديان.