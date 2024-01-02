إحالة سكرتيرة وفني تكييف سرقا أجهزة كهربائية للمحاكمة الجنائية

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، إحالة سكرتيرة وفنى تكييف للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بسرقة أجهزة كهربائية من داخل إحدى العيادات الخارجية بمنطقة السيدة زينب.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة تعمل سكرتيرة بإحدى العيادات الطبية، اتفقت مع فنى تكييف على سرقة العيادة محل عملها، واستوليا على جهازين تكييف وشاشتين 4 مجسات سونار، حيث أرشدا عن المسروقات التى تم العثور على بعضها بمسكن المتهم والباقى لدى عميله "سئ النية"، ويعمل فنى صيانة ومقيم بمحافظة الجيزة والذى تم ضبطه.

وفى سياق آخر، فقد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، القبض على عامل لاتهامه بالتسبب فى وفاة شخص فى العقد السادس من العمر، إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات النسب بنطاق مركز ومدينة القرين.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى القرين المركزى، بوصول " محمود ح ال ي" 57 عاما مقيم القرين، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات حدوث مشاجرة بين المجني عليه وآخرين قاموا بالتعدى على المجنى عليه ضربا، بسبب خلافات النسب، مما أسفر عن سقوطه جثة هامدة، ولاذا الشخص المتسبب فى حدوث الوفاة بالفرار، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ملاحقته وضبطه،تم تحرير محضر بالواقعة.

فيما قررت النيابة العامة نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى؛ لإجراء الصفة التشريحية عليه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الجريمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

في سياق آخر، ألقى ضباط مكافحة الإدارة العامة للمخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالشرقية، القبض على مواطن بحوزته 1500 قرص مخدر من عقار التامول قبل ترويجه على عملائه بنطاق مركز أبوكبير، وتم إحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

البداية بورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات، عن قيام كل من "عبدالرحمن ع"60 عاما مقيم نطاق دائرة مركز أبو كبير وسبق اتهامه فى قضية اتجار فى مواد مخدرة عام 2005، بالاتجار فى المواد المخدرة وخاصة عقار التامول.

وبعد استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وضبط بحوزته 1500 قرص مخدر لعقار التامول، ومبلغ مالى وهاتف محمول، بقصد الإتجار والتربح من تجارته الغير مشروعة، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات،وإحالته للنيابة العامة، التى قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.