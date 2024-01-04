للمناسبات والأعياد.. حضري كب كيك بألوان مبهجة ومذاق شهي

كب كيك من الحلويات اللذيذة التي يمكنك تحضيرها كوصفة شهيه للأعياد والمناسبات، وخلال السطور التاليه نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.

طريقة عمل كب كيك للمناسبات

المقادير

ألوان طعام باللون الأحمر للتزيين

225 جم سكر بودرة

125 جم سكر

125 جم زبد في درجة حرارة الغرفة (إضافي)

2 بيضة (في درجة حرارة الغرفة)

فانيليا

125 جم زبد في درجة حرارة الغرفة

125 جم دقيق

لون طعام أخضر للتزيين

شيكولاتة ملونة للتزيين

طريقة التحضير

-قومي بإخفاق الزبدة مع السكر حتى تصبح خفيفة وهشة.

-ضيفي تدريجياً البيض والفانيليا

-ضعي الدقيق ويقلب بلطف بملعقة

-ضعي الخليط في الورق بالتساوي ويخبز لمدة 15 – 20 دقيقة حتى يتماسك ثم تخرج من الفرن

-يترك الخليط حتى يبرد

-اخفقي الزبد الإضافية مع السكر البودرة والفانيليا حتى تصبح ناعمة.

-يقسم الخليط في طبقين منفصلين ويضاف تدريجياً التلوين و يمزج جيداً حتى يصل للون المطلوب.