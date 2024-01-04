مسلسل صلة رحم .. موعد بدء التصوير وعلاقته بالراحل أشرف عبدالغفور

يستعد أبطال مسلسل صلة رحم، لتصوير أحداثه بداية من يوم 6 يناير المقبل، والذي يضم مجموعة من النجوم وهم:« إياد نصار، ريهام عبدالغفور، نبيل نور الدين »، إخراج تامر نادي .

وتسببت وفاة الفنان أشرف عبدالغفور في تأجيل تصوير أحداث مسلسل صلة رحم، وتم اختيار أشرف عبدالغفور بديلًا له .

وكان إياد نصار، شارك في الماراثون الرمضاني الماضي 2023 بمسلسل "تغيير جو" مع منة شلبي، وعُرض في النصف الثاني من الشهر رمضا الماضي 2023 في إطار 15 حلقة، وشارك في بطولته عدد من النجوم منهم ميرفت أمين، شيرين، صالح بكري، عصام عمر، عايدة الكاشف، ومحمود قابيل، والمسلسل قصة منى الشيمي، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين وإخراج مريم أبو عوف.

أيضًا ظهر إياد كضيف شرف في مسلسل ستهم من بطولة روجينا، وشارك بالعمل نانسي صلاح، أحمد الرافعي، أحمد كمال أبو رية، أمير صلاح الدين، إبراهيم السمان، سلوى عثمان والشيخ ياسين التهامي، وكان من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج رؤوف عبدالعزيز.