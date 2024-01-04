شروط حجز شقق بنك الإسكان والتعمير.. 1160 وحدة سكنية جاهزة للاستلام الفوري

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح باب التقديم على 1160 وحدة سكنية بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، وذلك من خلال الموقع الرسمي لبنك الإسكان والتعمير.

مساحات شقق بنك الإسكان والتعمير

وبحسب ما جاء في بيان وزارة الإسكان، فإن الشقق كاملة التشطيب وجاهزة للاستلام الفوري، حيث سيتم طرح وحدات بمساحات متنوعة تبدأ من 63 مترًا حتى 93 مترًا مربعًا.

أنظمة السداد لشقق بنك الإسكان والتعمير

ونوهت وزارة الإسكان، أن مقدم جدية الحجز لشقق الإسكان المتميز بـ60 ألف جنيه، وعند التخصيص يتم استكمال سداد 20% من قيمة الشقة، وعند الاستلام 10%، ويتم تقسيط الـ70% من قيمة الشقة على أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات.

شروط حجز شقق بنك الإسكان والتعمير

وأوضحت وزارة الإسكان، أن هناك عدد من الشروط يجب أن تتوفر في المتقدم على شقق الإسكان المتميز بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، وجاءت كالآتي:

أن يكون المتقدم للحجز مصري الجنسية.

ألا تقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ الطرح.

أن تكون له أهلية التصرف والتعاقد.

لا يحق للأسرة الواحدة التقدم لحجز أكثر من شقة.

الشقق مخصصة للاستخدام السكني فقط.

رابط التقديم على شقق بنك الإسكان والتعمير

وأشارت الوزارة، إلى أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online)، من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان عبر الرابط: (www.hdb–reservation.com).

وزير الإسكان: 39 ألف مواطن تقدموا لحجز الوحدات المطروحة بمدينتي العبور وأسيوط

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن 38924 مواطناً تقدموا لحجز الوحدات السكنية كاملة التشطيب المطروحة بمشروع " الإسكان المتميز ذي الطابع الحديث " بمدينة العبور الجديدة "، ومشروع " إسكان المستقبل " بمدينة أسيوط الجديدة، حتى الآن، منهم 6980 مواطناً سددوا مقدمات الحجز، والتي يستمر التقدم لحجزها حتى 21/1/2024.

وأوضح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أن طرح مشروع " الإسكان المتميز ذي الطابع الحديث " شمل 1080 وحدة سكنية بالعبور الجديدة، تقدم لها 33121 مواطنا حتى الآن، بينما سدد 6326 مقدم جدية الحجز، وطرح 80 وحدة سكنية بمشروع " إسكان المستقبل " بمدينة أسيوط الجديدة، تقدم لها 5803 مواطنين بينما سدد 654 مبلغ جدية الحجز.

وأشار الدكتور حسن الشوربجي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أن أسعار الطرح هو 7245 جنيها للمتر المربع بالعبور الجديدة، وبمقدم 60 ألف جنيه للوحدة، أما أسيوط الجديدة فقد وصل سعر المتر المربع إلى 6520 جنيهًا وبمقدم 50 ألف جنيه للوحدة.

أحدث صور لشقق الإسكان المطروحة بمدينتي العبور وأسيوط

شقق الإسكان المطروحة بمدينتي العبور وأسيوط

شقق الإسكان المطروحة بمدينتي العبور وأسيوط

شقق الإسكان المطروحة بمدينتي العبور وأسيوط

شقق الإسكان المطروحة بمدينتي العبور وأسيوط

شقق الإسكان المطروحة بمدينتي العبور وأسيوط

شقق الإسكان المطروحة بمدينتي العبور وأسيوط

شقق الإسكان المطروحة بمدينتي العبور وأسيوط

شقق الإسكان المطروحة بمدينتي العبور وأسيوط