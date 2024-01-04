الدفاع الروسية تعترض 3 صواريخ "هيمارس" وإسقاط 37 طائرة بدون طيار أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، اعتراض 3 صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى تدمير 37 طائرة بدون طيار أوكرانية، بواسطة الدفاعات الجوية الروسية في مناطق متفرقة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أضافت الدفاع الروسية في بيان أوردته وكالة أنباء تاس الروسية أنه تم إسقاط الطائرات الأوكرانية بدون طيار في جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين وفي منطقتي زابوروجي وخيرسون.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في آخر تحديث لها، إلى أن إجمالي عدد الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في فبراير 2022، بلغت 565 طائرة مقاتلة، و263 مروحية، و10404 طائرة مسيرة، و446 منظومة صواريخ دفاع جوي، و14472 دبابة ومدرعة، و1198 راجمة صواريخ، و7623 مدفع ميداني وهاون؛ بالإضافة إلى 17075 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة.