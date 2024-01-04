تعرف علي تفاصيل ماونتن فيو اي سيتي التجمع الخامس وعيش حياة الرفاهية

ماونتن فيو اي سيتي التجمع الخامس يعتبر مجمعًا سكنيًا متميزًا يتميز بأناقة الديكورات والتصميم المعماري الفاخر. يشتهر الكمبوند أيضًا باسم مدينة السعادة، وهذا ليس مجرد تسويق، بل يُعتبر مشروع iCity نموذجًا لأفضل الكمبوندات على مستوى العالم، وليس فقط في مصر. يتمتع المشروع بموقع متميز على إحدى الطرق الحيوية الرئيسية في القاهرة، بين التجمع الخامس والعاصمة الإدارية الجديدة.

بالإضافة إلى قربه من الدائري الأوسطي وشارع التسعين، يقع iCity في مدينة الأحلام حيث تتوفر جميع المرافق الأساسية والخدمات الترفيهية داخل المجمع نفسه، مما يتيح للسكان الاستمتاع بها دون الحاجة إلى الخروج. وتبرز التصاميم المعمارية الفريدة في هذا المشروع الضخم، حيث شارك فريق من أفضل المصممين في تحديد ملامحه. يتميز iCity بوفرة المساحات الخضراء الواسعة التي تشكل جزءًا كبيرًا من إجمالي المشروع، الذي يمتد على مساحة تبلغ 500 فدان. اكتشف تمامًا أسلوب الحياة الرفيع في هذا المجتمع الاستثنائي الذي يوفر كل ما يحتاجه السكان في متناول أيديهم.

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المطور العقاري لكمبوند ماونتن فيو اي سيتي التجمع الخامس

شركة ماونتن فيو للتطوير والاستثمار العقاري تتبوأ مكانة ريادية كمالكة لمشروع iCity Mountain View التجمع الخامس. تتميز الشركة بتصميمات هندسية استثنائية مستوحاة من النمط الأوروبي الحديث. تأسست الشركة في عام 2005 ونجحت في تحقيق مكانة رائدة في مجال التطوير العقاري والمقاولات، بفضل قيادة المهندس عمرو إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والمهندس إسماعيل سليمان الرئيس التنفيذي الذي يتمتع بخبرة واسعة في هذا القطاع.

تعتبر الشركة محطة ناجحة في مجال الاستثمار العقاري على مستوى العالم، حيث أبرزت تفوقها من خلال تحقيق مبيعات هائلة في عام 2021. يبرز في هذا السياق المشروع الحديث الذي تم الكشف عنه باسم ماونتن فيو لاجون بيتش بارك، الذي حقق نجاحًا هائلًا واستحوذ على 24% من إجمالي المبيعات، وبلغت قيمته 4.75 مليار جنيه. هذا الإنجاز جعله المشروع الرائد في مجال العقارات في القاهرة الجديدة خلال الفترة من عام 2021 حتى بداية عام 2023، مما يؤكد التميز والجاذبية المستمرة لمشاريع شركة ماونتن فيو.

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موقع كمبوند ماونتن فيو اي سيتي التجمع الخامس

يتمتع كمبوند Mountain View iCity بموقع استراتيجي قريب جدًا من الطريق الدائري الأوسط في منطقة القاهرة الجديدة. يُعد هذا الموقع أحد أبرز ميزات المشروع، مما يجعله خيارًا مثاليًا للباحثين عن مشروع سكني يتيح سهولة الوصول والتنقل إلى مختلف المناطق والمدن والمشروعات الأخرى. بفضل قربه من الطريق الدائري، يوفر iCity Mountain View لسكانه ليس فقط سهولة الوصول، بل أيضًا روابط متميزة للاستمتاع بتجارب حياتية متنوعة في العاصمة المصرية الحديثة.

تتميز مدينة iCity Mountain View بموقع متميز في شرق القاهرة الجديدة، ما يجعلها تحتل إحدى أفضل المواقع في المنطقة. يتمتع الكمبوند بقربه الاستراتيجي من العديد من المواقع الحيوية، المدن الجديدة، والطرق الرئيسية والسريعة، مما يجعله محورًا حيويًا للعديد من الأماكن الرئيسية. بفضل هذا الموقع المميز، يسهل الوصول إلى الأماكن التالية:

مدينة الشروق: على بُعد 8 كم من iCity.

مدينة المستقبل: يمكن الوصول إليها في حوالي 15 دقيقة.

مدينتي: على بُعد 5 كم فقط.

طريق السويس: يبعد 4 دقائق.

الطريق الدائري الأوسط: يقع مباشرة بجوار iCity Mountain View.

الجامعة الأمريكية بالقاهرة: يبعد 14 دقيقة فقط عن سُكان iCity.

اسعار كمبوند ماونتن فيو اي سيتي التجمع الخامس

تتنوع أسعار الوحدات في Mountain View iCity التجمع الخامس بحسب مجموعة من العوامل المحورية، بما في ذلك المساحة، ورقم الدور، وموقع الوحدة داخل الكمبوند، ونوع الوحدة. يمكن أن تختلف الأسعار تمامًا بناءً على هذه العوامل، وقد تتأثر أيضًا بتغيرات في الأسواق العقارية الحالية.

لنقدم لك لمحة سريعة حول الأسعار، يبدأ سعر المتر المربع في الشقق السكنية من 2,100,000 جنيه مصري إلى 2,460,000 جنيه مصري. أما بالنسبة للفيلات، تتراوح أسعار الفيلا بين 2,949,000 جنيه مصري و3,400,000 جنيه مصري. أما الفيلات الفاخرة في iCity، فتبدأ الأسعار من 9,500,000 جنيه مصري وتصل إلى 25,700,000 جنيه مصري. للمزيد من التفاصيل والاستفسارات، يسعدنا التواصل معنا لتوفير المعلومات الشاملة والمحددة لاحتياجاتك.