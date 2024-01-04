إنجازات رغم التحديات.. حصاد القابضة للمطارات والملاحة الجوية في 2023
شهدت الحركة الجوية العالمية في عام 2023 انفراجة كبيرة لصالح شركات الطيران والمطارات، والعودة لجني الأرباح بعد تخطى سنوات جائحة كورونا العجاف، وهو الأمر الذي ساعد من جديد على ضخ دماء الاستثمار في البنية التحتية لهذه الصناعة على مستوى المطارات وشركات الطيران من أجل مواكبة الطلب الكبير المتوقع على حركة السفر في الأعوام المقبلة، والذي يقدره الاتحاد الدولي للنقل الجوي الأياتا بنحو 4.7 مليار مسافر عبر المطارات وشركات الطيران حول العالم في عام 2024، متخطيا بذلك رقم ماقبل جائحة كورونا في عام 2019 والذي كان قد وصل إلى 4.5 مليار مسافر.
وفي ظل ما تمثله الأعوام المقبلة من فرص كبيرة لنمو الحركة الجوية بالمطارات - حرصت الدولة المصرية ممثلة في وزارة الطيران المدني – وتحت مظلة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية - على إسراع الخطى نحو رفع كفاءة البنية التحتية بالمطارات، وذلك بالتحرك في مسارات عدة تتضمن زيادة الطاقة الاستيعابية وتطوير المرافق وتحديث أنظمة التشغيل، من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين وجذب شركات طيران جديدة، وبما يسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد، وتحقيق مستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028. حيث حقق مطار القاهرة الدولي وباقي المطارت المصرية معدلات قياسية في أعداد الركاب والطائرات هذا العام 2023، وبلغ عدد الركاب 47 مليون راكبا، على متن 365 ألف رجلة جوية عبر المطارت المصرية.
التغيرات المناخية تحدٍ كبير وهاجس يؤرق نشطاء البيئة
ولقد باتت قضية التغيرات المناخية تمثل تحديا كبيرا وهاجسا يؤرق نشطاء البيئة حول العالم، مما دفع منظمات ومؤسسات الطيران عالميا لأن تواجه تحدي كيفية العمل على تقليل الانبعاثات الكربونية، وفي نفس الوقت العمل على فتح المجال لنمو الحركة الجوية لتلبية الطلب المتزايد على السفر، وهو الأمر الذي جعل من لغة الممارسات الخضراء لغة عالمية ينطق بها العاملون بهذه الصناعة حول العالم، ومن ثم لم تكن المطارات المصرية غائبة عن هذا التوجه البيئي العالمي. لذا أخذت مشروعات التطوير والتوسعة بالمطارات المصرية تسير نحو مراعاة الأبعاد البيئية، من أجل مطارات خضراء، وهو الأمر الذي بدأ يتحقق على أرض الواقع بالفعل بتدشين مشروعات صديقة للبيئة بالمطارات المصرية، مثل مشروع مبنى الركاب الجديد بمطار برج العرب الذي تم الانتهاء من تنفيذه ومن المنتظر افتتاحه في القريب العاجل، وتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مبنى ركاب جديد صديق للبيئة بمطار الغردقة، ومشروعات الطاقة الشمسية واستخدام أنظمة ترشيد الطاقة بمطارات القاهرة وشرم الشيخ وغيرها من المشروعات والممارسات الخضراء بالمطارات المصرية، وهو الأمر الذي عزز من حصول عدد من المطارات لشهادات الاعتماد في الجودة والبيئة من الجهات المانحة ومنها المجلس العالمي للمطارات لقارة إفريقيا ACI Africa.
ونستعرض معا في السطور التالية أبرز موضوعات حصاد العام 2023 للمطارات والملاحة الجوية المصرية والذي يمكننا أن نطلق عليه عام "كثافة التشغيل واستمرارية التطوير .. وفق الرؤية الخضراء".
أبرز نقاط الحصاد
• معدلات قياسية للحركة الجوية بالمطارات المصرية في عام 2023
• بدء التجهيز لاستضافة القاهرة لمؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات لقارة إفريقيا
• مطار القاهرة يحقق أعلى نسبة في معدلات تشغيل الرحلات الجوية ومن أسرع ثلاثة مطارات نموا في العالم منذ عام 2019
• توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مبني الركاب رقم 4 بمطار القاهرة
• توقيع اتفاق إطاري لتطوير مطار الغردقة
• استمرار أعمال التطوير وزيادة الطاقة الاستيعابية بمطارات برج العرب والعلمين وسانت كاترين وطابا والعريش
• مطار القاهرة أول مطار في إفريقيا يحصل على شهادة الاعتماد في برنامج جاهزية السلامة والصحة العامة
• افتتاح محطة للطاقة الشمسية بمطار القاهرة
• فندق ميريديان مطار القاهرة ثاني أفضل فنادق المطارات في إفريقيا للعام الثاني على التوالي
• الاحتفال بمرور60 عاما على الافتتاح الرسمي لمطار القاهرة
• وفد إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية يشيد بالإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية
• أثرياء العالم في ضيافة مطار سفنكس .. ويستقبل طائرة لرجال الأعمال.
• ملكة جمال البرازيل تشيد بمطار القاهرة الدولي.
• في سابقة الأولى من نوعها :مطار شرم الشيخ يستقبل أول طائرة من الهند لتنشيط سياحة حفلات الزفاف فى مصر
شهادات واعتمادات دولية لمطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية
انجاز جديد لمطار القاهرة الدولي
المجلس العالمي للمطاراتACI
يحتفي بمطار القاهرة الدولي كأول مطار في إفريقيا يحصل على شهادة الاعتماد في برنامج "جاهزية
السلامة والصحة العامة
مطار القاهرة الدولي.. الأول محليا وإفريقيا في الحصول على شهادة اعتماد الصحة العامة والسلامة من مجلس المطارات العالمي ACI.
مطار القاهرة يعزز ريادته الافريقية بجائزة جديدة للبيئة والتنمية المستدامة لعام ٢٠٢٣
اكتوبر ٢٠٢٣
في إطار جهود وزارة الطيران المدني المصري برئاسة الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني المصري في مجال التنمية المستدامة عزز مطار القاهرة الدولي مكانتة كأحد اهم المطارات في القارة الإفريقية بحصوله علي جائزة البيئة والتنمية المستدامة لعام 2023 فئة المطارات كبيرة الحجم من المجلس الدولي للمطارات اقليم افريقيا ACI Africa ، وجاء في خطاب الإعلان عن الجائزة أن أعضاء لجنة التحكيم بالمجلس الدولي للمطارات إقليم إفريقيا منبهرين بجودة الإجراءات التي يتخذها مطار القاهرة للحفاظ علي البيئة والتزامه نحو التنمية المستدامة بالاضافة الي الحافز الكبير والتفاني في تطبيق نظام الإدارة البيئية وكافة مبادارات التنمية المستدامة في مطار القاهرة.
المجلس الدولي للمطارات يجدد الاعتماد الصحي لمطار القاهرة الدولي لمدة ٣ سنوات
فبراير ٢٠٢٣
هنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية جميع العاملين بشركة ميناء القاهرة الجوي وذلك لتجديد الاعتماد الصحي لمطار القاهرة الجوي لمدة ٣ سنوات حتي عام ٢٠٢٦. وصرح المهندس محمد سعيد محروس أن هذه الشهادة هي اعتماد من المجلس الدولي للمطارات لمطار القاهرة الجوي في مجال الصحة العامة وذلك بعد مراجعة كافة اجراءات السفر والوصول و تقييمها و التأكد من اتباعها لإجراءات السلامة و الصحة التي تم وضعها من المجلس وفق وثيقة cart ووفق تعليمات منظمة الايكاو
مطار سوهاج الدولي يحصل علي شهادة الايزو الدولية (ISO 9001-2015)
يونيو ٢٠٢٣
حصل مطار سوهاج الدولي علي شهادة الايزو الدولية (ISO 9001-2015) و المعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة SGS المتخصصة في مجال تطبيق معايير أنظمة السلامة والجودة الشاملة .
و هنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية العاملين بمطار سوهاج الدولي و الشركة المصرية للمطارات بهذه الشهادة و التي تأتي تطبيقا لسياسات وزارة الطيران المدني بالارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للعملاء والمسافرين بجميع المطارات المصرية في سبيل دعم و زيادة اعداد السائحين، و صرح سيادته أن تلك الشهادة تعد اعترافا بتطبيق مطار سوهاج الدولي لأسس و مبادئ الجودة الشاملة وفق خطط تطوير منظومة المطارات المصرية .
رئيس القابضة للمطارات يهنيء العاملين بمطار الغردقة
لتجديد اعتماد نظام الإدارة المتكامل
سبتمبر 2023
هنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية العاملين بمطار الغردقة الدولي، وذلك بعد اجتياز المطار لمراجعة نظام الإدارة المتكامل من جانب الجهة المانحة SGS، وهو الاعتماد الذي يختص بمراجعة نظام إدارة الجودة وفق المواصفات القياسية ISO 9001 لسنة 2015، ونظام الإدارة البيئية وفق المواصفات القياسية ISO 14001 لسنة 2015، ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية وفق المواصفات القياسية ISO 45001 لسنة 2018.
اجتياز مطار شرم الدولى مراجعة الجهة المانحة SGS
للحصول على شهادتى الأيزو ١٤٠٠١ و٤٥٠٠١
نوفمبر 2023
في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة في إدارة المطارات، نجح مطار شرم الشيخ الدولى فى اجتياز مراجعة الجهة المانحة SGS لنظام الادارة البيئية ISO 14001 لسنة 2015 لنظام و نظام ادارة السلامة والصحة المهنيهISO 45001 لسنة 2018.
جدير بالذكر أن مطار شرم الشيخ الدولى قد حظى بإشادة كبيرة من الجهة المانحة في ضوء التطوير المستمر و الجهود الواضحة المبذولة من قبل إدارة المطار و العاملين به من أجل الحفاظ على التوافق مع المواصفات القياسية العالمية.
الشركة المصرية للمطارات تنجح في تجديد شهادات الأيزو
لكل من مقر الشركة و مطار برج العرب الدولي
أكتوبر 2023
احتفل مطار برج العرب الدولى بسريان كل من شهادة ادارة الجودة الايزو 9001/2015 و نظام ادارة البيئة الايزو 14001/ 2015 لمدة عام آخر و ذلك بعد اجتيازه مراجعة الجهة المانحة شركةSGS .
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدنى على تطبيق أعلى معايير الجودة الشاملة بمختلف أنشطة الطيران المدني، و قد كان لمطار برج العرب نصيب بالغ فى الإهتمام بالشق البيئي ساعده على الحصول على شهادة نظام الإدارة البيئية المعتمدة طبقا لمتطلبات المواصفة الدولية القياسية ISO 14001-2015 ليضيف مطار برج العرب بذلك للشركة المصرية للمطارات إنجازا كبيرا ضمن إنجازاتها لعام 2023.
نجاح مطار شرم الشيخ الدولى فى سريان شهادة الايزو ٩٠٠١لسنه ٢٠١٥ لمدة عام آخر
اكتوبر. 2023
فى إطار حرص وزارة الطيران المدنى على تطبيق أعلى معايير الجودة الشاملة بالمطارات المصرية، نجح مطار شرم الشيخ الدولى فى التأكيد على سريان اعتماد شهادة ( الأيزو ٩٠٠١ - ٢٠١٥) لمدة عام آخر وذلك بعد إجراء المراجعات على المطار. تأتى هذه المراجعة الدورية للتأكيد على مستويات كفاءة تحسين أداء عمل المطارات وتقديم أفضل مستويات الخدمة للركاب و جميع الجهات التي تتعامل مع المطار.
مطار الغردقه الدولى ينجح في اجتياز مراجعة الجهة المانحة SGS لتطبيق نظام الإدارة المتكامل IMS
أغسطس ٢٠٢٣
في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة في إدارة المطارات، نجح مطار الغردقة الدولي اجتياز المراجعة السنوية التي قامت بها الجهة المانحة SGS لنظام الادارة المتكامل IMS و ذلك طبقا للمواصفات القياسية 9001 ISO لسنة 2015 لنظام إدارة الجودة، ISO 14001 لسنة 2015 لنظام إدارة البيئة و ISO 45001 لسنة 2018 لنظام إدارة السلامة و الصحة المهنية.
حصول مطار سوهاج الدولى على شهادة المواصفه الدوليه الايزو ٩٠٠١ لسنة ٢٠١٥
يونيو 2023
فى إطارت حرص وزارة الطيران المدنى على تطبيق أعلى معايير الجودة الشاملة بمختلف أنشطة الطيران المدني احتفل مطار سوهاج الدولى بالحصول على الشهاده الدوليه ايزو ٩٠٠١ لسنه ٢٠١٥، وذلك بحضور كلا من السيد الملاح حاتم طلحه مدير مطار سوهاج الدولى وفريق عمل الجوده بقطاع المطابقه والسلامه بالمقر الرئيسى للشركة وموظفى المطار والجهات الامنية والجهات العاملة بالمطار وشركات الطيران ورموز المحافظة وبعض رجال الاعمال.
دراسة لتقييم الأثر البيئي و الاجتماعي لمشروعات تطوير مطار الغردقة الدولي
مايو 2023
إنطلاقا من حرص الشركة المصرية للمطارات بالمحافظة على المعايير البيئية و الاجتماعية.. قامت الشركة بإعداد دراسة لتقييم الأثر البيئي و الاجتماعي لمشروعات مطار الغردقة الدولي حيث تم إنشاء مبنى ركاب جديد بتكنولوجيا Smart- Green Building التي تعد سابقة من نوعها بالمطارت المصرية و الأفريقية، و يتبنى المشروع فكرة المباني الخضراء و المطارات الذكية بالبعد العلمي حيث يجمع بين مفهومي التجرد البيئي و الذكاء الاصطناعي في تشغيل المطارات. جدير بالذكر ان الشركة اعتمدت في هذه الدراسة على مواردها الذاتية بالكامل من خلال الكوادر البشرية المدربة و أيضا استخدام أنظمة الرصد البيئي الذاتي المتاحة لديها.
دراسة حول " تقييم الأثر البيئي والإجتماعي لتطوير وتشغيل مطار سفنكس الدولي
فبراير 2023
في إطار التعاون الفعال والتنسيق الدائم بين وزارتي الطيران المدني والبيئة بما يكفل دعم العمل البيئي وإضفاء مزيد من مجالات التعاون بين الوزارتين،، قدمت الشركة المصرية للمطارات دراسة بيئية إلى جهاز شئون البيئة، حول تقييم الأثر البيئي والإجتماعي لمشروع تشغيل وتطوير مطار سفنكس الدولي، وقام المختصون بمراجعة الدراسة بالكامل ومناقشة الإستشاري في بنودها المختلفة، وقد تم الحصول على الموافقة البيئية للمشروع بعد بيان محدودية التأثيرات البيئية للمطار على المجتمعات فضلًا عن استعراض أهمية المشروع من الناحية الاقتصادية والإجتماعية. يأتى ذلك فى إطار الالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية، والتوصيات الصادرة من المنظمات الدولية للطيران المدني في مجال حماية البيئة حيث قامت الشركة المصرية للمطارات بإعداد الدراسة بالجهود الذاتية من خلال الكوادر المؤهلة وتحت إشراف إستشاري بيئي معتمد من داخل المنظومة.
إشادة ملكة جمال البرازيل بمطار القاهرة الدولي
فبراير 2023
كانت ملكة جمال البرازيل بولا فيرناندا قد غادرت من مبنى الركاب رقم 1بمطار القاهرة الدولي الى الغردقة برفقة والدتها للمشاركة في مسابقة Miss Eco 2023 والتي أقيمت في 4 أغسطس 2023 في مدينة الغردقة وقد اشادت بحسن الاستقبال والمعاملة بمطار القاهرة الدولي.
تجارب طواريء بمطار القاهرة والمطارات المصرية لتعزيزالسلامة والجاهزية
تجربة طوارئ صالة 4 بـشركة ميناء القاهرة الجوي
نوفمبر 2023
في اطار اهتمام وزارة الطيران المدني بالاستعداد التام لأي حالات طوارئ قد تحدث في المطارات وقياس قدرة الأفراد في مواجهة أي حوادث قامت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المحاسب / مجدي إسحق بتنفيذ تجربة طوارئ بصالة 4مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي.
تضمنت التجربة اكتشاف خروج دخان من فتحات التكييف في صالة الوصول مما أدى إلى اطلاق سارينة الإنذار وإبلاغ مركز العمليات الرئيسي و البدء في عملية اخلاء الصالة من الموظفين والركاب و فصل الكهرباء عن الصالة والتعامل مع وجود بعض حالات الاغماء وعلى الفور وصلت سيارات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف وسيارات الحماية المدنية وبدء التعامل كلا فيما يخصه.
تجربة طوارئ بشركة ميناء القاهرة الجوى
يونيو 2023
في إطار إهتمام وزارة الطيران المدني بالإرتقاء بالمستوي التدريبي في مختلف التخصصات ومن بينها مواجهة الأزمات من خلال إجراء تجارب طوارئ لقياس مستوي الأداء والقدرة علي مواجهة الأحداث الطارئة بكفاءة عالية.
قامت شركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة المحاسب مجدى اسحق بتنفيذ تجربة طوارئ تتضمن إخلاء الناقل الالى بسبب وجود حقيبة يصدر منها دخان كثيف. قام بتنفيذ التجربة إدارة الطوارئ والأزمات بقطاع العمليات بالمشاركة والتنسيق مع قطاع الأمن والقطاع الهندسى وقطاع السلامة والصحة المهنية وقطاع العلاقات العامة والمراسم والشرطة والحماية المدنية والجمارك والحجر الصحى و كافة الجهات العاملة بالمطار.
مطار الأقصر الدولي ينجح فى تنفيذ تجربة طوارئ جزئية النطاق لعام 2023
مارس 2023
نجح مطار الأقصر الدولي في تنفيذ خطة طوارئ جزئية والمختصة بسيناريو الإبلاغ عن قنبلة على متن طائرة، بمشاركة عدد كبير من الجهات المختلفة من الداخلية بالمطار والخارجية، وبمشاركة قطاع المطارات و قطاع الأمن وقطاع المطابقة والسلامة.
"تجربة طوارئ" واسعة النطاق بمطار الغردقة الدولى.
فبراير ٢٠٢٣.
نفذ مطار الغردقة الدولى اليوم الإثنين تجربة طوارئ واسعة النطاق شاركت فيها كل الأجهزة العاملة بالمطار تضمنت التجربة الافتراضية طائرة تم الترميز بحروف XX وعلى متنها 100 راكب متضمن ذلك الطاقم الجوى للطائرة و تم إبلاغ برج المراقبة الجوية من قبل قائد الطائرة بطلب الهبوط الإضطراري بمطار الغردقة الدولى فى غضون 15 دقيقة وتغيير مسار الطائرة ( الرحلة ) والذي يستغرق الوصول إلى وجهته ساعة ونصف تقريباً وذلك لإكتشاف أحد الركاب حقيبة Hand bag أسفل المقعد دون مصاحبة أحد لها وبعد قيام طاقم الطائرة بالتأكد من أنها لا تخص أحد من ركاب الطائرة. تم الإشتباه بوجود جسم غريب بداخلها .
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حملات توعية وندوات تثقيفية للعاملين
التقنيات اللوجستية الحديثة وتطبيقاتها
في ورشة عمل بالقابضة للمطارات
الأربعاء 10 مايو 2023
تحت رعاية المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس الإدارة - قامت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بتنظيم ورشة عمل بعنوان " التطور التكنولوجي في التقنيات اللوجستية المتكاملة وتطبيقاتها " وذلك بهدف الارتقاء بمهارات المهندسين والفنيين العاملين بالمطارات والملاحة الجوية، ومواكبة أحدث النظم والمواصفات والمعايير العلمية المطبقة عالميا في إنشاء وتشغيل وصيانة المرافق المختلفة بمنظومة عمل المطارات والملاحة الجوية مثل ممرات الطائرات ومباني الركاب، وبما يحقق أفضل درجات العوائد الملاحية وغير الملاحية، ومطابقة الاشتراطات البيئية وتحقيق الاستدامة وأعلى درجات الأمن والسلامة لحركة الركاب والطائرات.
الأسلوب الأمثل للتعامل مع كوارث الزلازل
في ندوة بالقابضة للمطارات
مارس ٢٠٢٣
في إطار الاهتمام بالعنصر البشري وتوجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بالعمل على رفع مستوى الوعي لدى العاملين بقطاع الطيران بمفاهيم الأمن والسلامة داخل وخارج بيئة العمل والتعامل مع الكوارث الطبيعية، وتعليمات المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية - قامت الادارة العامة لشئون البيئة والسلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة للمطارات بتنظيم ندوة تثقيفية توعوية بعنوان "التعامل الأمثل مع كوارث الزلازل" . والتي تناولت عرض الجوانب المختلفة لظاهرة الزلازل مثل مفهومها وكيفية حدوثها وابرز واخطر كوارث الزلازل تاريخيا، وشرح لأبعاد الزلازل التي وقعت في الفترة الأخيرة وموقع مصر من حزام الزلازل واستعدادات المطارات المصرية للتعامل مع خطر الزلازل والتصرف السليم حالة وقوعها.
في ندوة بالقابضة للمطارات:
التعريف بقضية الإتجار بالبشر وجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية
فبراير 2023
في إطار جهود وزارة الطيران المدني المصري وتوجيهات الفريق محمد عباس وزير الطيران بضرورة المشاركة المجتمعية وقيام وزارة الطيران المدني والشركات والجهات التابعة لها بدورها الاجتماعي نحو مختلف القضايا القومية – وتحت رعاية المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس الإدارة - نظمت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ندوة حول كيفية التعرف على ضحايا جريمة الإتجار بالبشر ومكافحة الهجرة غير الشرعية، تستهدف نشر الوعي بهذه القضية بين العاملين والمعنيين بوزارة الطيران المدني وخاصة المتعاملين مع الركاب، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر برئاسة السفيرة نائلة جبر.
ندوة عن دور المرأة العاملة في المجتمع المدني"
فبراير 2023
تحت رعاية الشركة المصرية القابضة للمطارات نظمت الإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب بشركة ميناء القاهرة الجوي ندوة تعريفية و يوم صحي بعنوان " دور المرأة العاملة في المجتمع المدني" ، وذلك بمركز التدريب بشركة ميناء القاهرة الجوي وسط حضور كبير من السيدات في الشركة القابضة و الشركات التابعة ولفيف من قيادات المجتمع المدني.
التوعية بخفض الانبعاثات الكربونية بالقابضة للمطارات والملاحة الجوية
اكتوبر ٢٠٣٣
في إطار تنفيذ السياسة البيئية للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بتوعية العاملين بأهمية الحفاظ علي البيئة اقامت الإدارة العامة لشئون البيئة والسلامة والصحة المهنية ندوة بعنوان "استعراض ألية لخفض الانبعاثات تخفيفاً لتأثير التغيرات المناخية" وذلك بمركز تدريب شركة ميناء القاهرة الجوي .
وناقشت الندوة التي حاضر فيها د/وليد الطويل ، وم/ضياء غنيم من الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز "غازتك" التغيرات المناخية وتأثيرها علي الإنسان والحيوان والنبات والغلاف الجوي والمناخ البيئي والاحتباس الحراري. كما ناقشت الندوة أبرز تغيرات المناخ بسبب النشاط الصناعي و علاقته بالتغيرات الجوية العنيفة مثل الأعاصير والزلازل و إجراءات تخفيف الإنبعاثات الكربونية والإجراءات التي يمكن أن يتخذها الفرد العادي لتكون له بصمة كربونية صديقة للبيئة.
دورة تدريبية شاملة للمتعاملين في الصفوف الأولى مع الركاب بمطار القاهرة الدولى
نوفمبر 2023
تحت رعاية المحاسب / مجدى اسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى وانطلاقا من إهتمام شركة ميناء القاهرة الجوى بالعنصر البشرى وحرصا على رفع كفاءته لاستمرار تقديم كافة الخدمات للركاب ومرتادى مطار القاهرة الدولى بكفائة عالية بما يليق ببوابة مصر وافريقيا الأولى ليظل قادرا على تلبية الطلب المتنامى على حركة السفر والوصول والسياحة. واستكمالا لتنفيذ البرنامج التنشيطى للمتعاملين في الصفوف الأولى مع الركاب نظمت الإدارة العامة للتدريب بقطاع التنمية الإدارية والموارد البشرية بالتعاون مع القطاعات المختلفة بالشركة دورة تدريبية بمركز التدريب الداخلى في الفترة من 5 وحتى 20 نوفمبر 2023
تجنب المخاطر فى بيئة العمل فى ندوة بشركة ميناء القاهرة الجوى
يونيو 2023
تحت رعاية المحاسب مجدى اسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى وبهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية من أجل بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين من جميع المخاطر التى يمكن أن يتعرضوا لها والحفاظ على سلامة المنشآت أقامت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بقطاع السلامة والجودة بالتعاون مع مديرية العمل بوزارة العمل ندوة توعوية بعنوان " تجنب المخاطر فى بيئة العمل " أقيمت الندوة بمركز التدريب الداخلى بشركة الميناء حيث شارك فى تنظيمها الادارة العامة للتدريب بقطاع التنمية الادارية والموارد البشرية.
للتوعية بكيفية التعامل مع الأوبئة والامراض الموسمية " في ندوة بشركة ميناء القاهرة الجوى
أكتوبر 2023
تحت رعاية المهندس/ محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية نظمت شركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة المحاسب / مجدى اسحق ندوة توعوية بعنوان " التوعية بكيفية التعامل مع الأوبئة والامراض الموسمية لخطورتها على الصحة العامة " وذلك بهدف الاستعداد لدخول فصل الشتاء وما يصاحبه من أمراض موسمية.
"الأمانة" خلق العاملين بالمطارات المصرية
وزير الطيران المدنى يكرم ذوى الأمانة من العاملين بمطار القاهرة الدولى
يونيو 2023
إنطلاقا من أهمية العنصر البشرى وضرورة تحفيز ذوى الأمانة والخلق الرفيع كرم الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى في عام 2023 كلا من السيد / احمد محمد عبد العال والسيد / إبراهيم راشد والذين يعملون بوظيفة مشرف بارك بمبنى الركاب رقم 3 وذلك لأمانتهما وحسن خلقهما حيث عثر الأول على حقيبة بها مبلغ مالى كبير ( 850 جنيه مصري و119 دينار اردنى و 2650 دولار امريكى بالإضافة الى متعلقات خاصة ) كما عثر الثانى على حقيبة تحتوى على ( لاب توب - بور بانك - شاحن - سماعه بلوتوث – فلاشه ) فقاما المذكورين بتسليم المفقودات على الفور إلى رجال المباحث بشرطة ميناء القاهرة الجوى . وأعرب وزير الطيران المدنى عن شكره وتقديره لموقفهما المشرف وقيامهما بواجبهما على أكمل وجه مما يعد مثالا للرضا والقناعة والشرف والأمانة فى أداء العمل مؤكدا أن قطاع الطيران المدنى ملئ بهذة النماذج المشرفة.
وشركة ميناء القاهرة الجوي تكرم ذوى الأمانة من العاملين
يونيو 2023
إنطلاقا من إهتمام شركة ميناء القاهرة الجوى بالنماذج المشرفة من ذوى الأمانة والإخلاص فى العمل كرم المحاسب مجدى اسحق رئيس مجلس الإدارة كلا من السادة الاتى اسمائهم نظرا لأمانتهم وخلقهم النبيل لعثورهم على مفقودات ثمينة أثناء تأدية عملهم فقاموا على الفور بتسليمها الى الجهات المختصة لتتولى تسليمها لأصحابها وهم:
السيد / محمد رمضان عبدالله « مشرف خدمات» حيث عثر على حقيبة يد
السيدة / سيدة هاشم محمد عبدالمطلب « مشرفة خدمات» عثرت على مبلغ من المال
السيدة / صفاء ابو زيد غالب « عاملة خدمات» عثرت على خاتم من الذهب
السيد / محمد شوقى محمد عيد « عامل خدمات» عثر على حقيبة يد
السيدة / منى ناجى شرف عواد « مشرفة خدمات» والتى عثرت على سبيكة من الذهب.
تكريم مطار برج العرب لأحد العاملين على أمانته.
فبراير ٢٠٢٣.
حرصاً من الشركة المصرية للمطارات ومطارتها التابعة على تحفيز العنصر البشري الذى هو يعد أهم عامل لنجاح منظومة الطيران المدنى المصرى قدم الطيار محمد محمود قشقش مدير مطار برج العرب شهادة تقدير للأستاذ سامح محمود لعثوره على حقيبة بداخلها مبلغ مالي كبير وجهاز محمول غالي الثمن خاص بأحد الركاب وقام بتسليمها الي اداره المطار.
وتبقى الأمانة عنوانا للمطارات المصرية.
عثر السيد/ احمد حسين فرغلي أحد العاملين بمطار أسيوط على مصوغات ذهبيه تخص راكبه قادمة من دولة الكويت فتوجه على الفور بتسليمها الى الجهات الامنيه وإدارة المطار حيث تم الوصول الى الراكبه وتسليمها المصوغات الذهبيه الأمر الذي اعربت فيه عن بالغ سعادتها وشكرها وامتنانها لما وجدته من أمانه. وقام الطيار جمال السيد محمود مدير مطار اسيوط الدولي بشكر العامل وتكريمه على امانته وحسن اخلاقه حيث أن هذه الواقعة ليست الاولى بل تكررت اكثر من مرة وذلك لسمات الأمانة التى يتحلى به جموع العاملين بالمطار.
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تدريب طلاب الجامعات والمعاهد بالمطارات المصرية
القابضة للمطارات تختم فعاليات التدريب الصيفي لطلبة الجامعات المصرية
سبتمبر ٢٠٢٣
اختتمت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية فعاليات التدريب الصيفي لطلبة الجامعات للعام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣،والذي بدأ من منتصف شهر يونيو وحتي نهاية اغسطس لهذا العام مع استمرار بعض البرامج التدريبية لمنتصف سبتمبر .
جولات تثقيفية لطلبة الجامعات والمدارس بمطار القاهرة الدولى
ديسمبر 2023
قامت شركة ميناء القاهرة الجوي عام 2023 بتنظيم جولات ميدانية تثقيفية لطلبة كلا من معهد الالسن للسياحة والفنادق وأوائل طلبة مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعى المتميزة للغات تفقدوا خلالها مبانى المطار المختلفة والجراج متعدد الطوابق عبر القطار الالى بهدف التعريف على مرافق المطار المختلفة واهم اعمال التطوير التي تم إنجازها مؤخرا .
سبق هذه الجولة الميدانية محاضرة تثقيفية في مركز تدريب شركة ميناء القاهرة الجوى للتعرف على مطار القاهرة واهم الخدمات التي يقدمها وخط سير الراكب وطريقة انهاء إجراءات سفره ووصوله.
وجولة تثقيفية لطلبة المعهد العالى للسياحة والفنادق بمطار القاهرة
أكتوبر 2023
كما تم تنظيم زيارة ميدانية تعريفية لعدد خمسين طالب وطالبة من المعهد العالى للسياحة والفنادق بدمياط الجديدة باشراف الدكتورة / شيماء شبانة البنا تفقدوا خلالها مختلف معالم ومبانى مطار القاهرة الدولى .
جولة تثقيفية للطلبة بمطار القاهرة للتعريف بأهميته كبوابة مصر الأولى
يناير 2023
فى ضوء المسئولية المجتمعية لشركة ميناء القاهرة الجوى وتحت رعاية المحاسب مجدى اسحق رئيس مجلس الإدارة نظم قطاع العلاقات العامة والمراسم بالشركة جولة ميدانية تثقيفية لسبعين طالب وطالبة من طلبة أكاديمية هاى فلاى لتأهيل وتدريب الضيافة الجوية تفقدوا خلالها مبانى المطار وبعض مرافقه الحيوية كالقطار الآلى والجراج متعدد الطوابق والمشاية الكهربائية كما تفقدوا مختلف معالم المطار.
مطار سفنكس الدولي يستقبل تدريب عملي لطلاب المعهد الأمني للتنمية البشرية ومركز تدريب العلوم الإدارية والأمنية بوزارة الداخلية
نوفمبر 2023
استقبل مطار سفنكس الدولي ٥٠ طالبا من المعهد الأمني للتنمية البشرية و مركز تدريب العلوم الإدارية والأمنية بوزارة الداخلية و ذلك لمحاكاة الواقع العملي و التدريب بالمطار.
قام فريق من المسؤولين بالمطار من إدارات العلاقات العامة، الخدمة المميزة، خدمة العملاء و حركة الركاب بتدريب الطلبة على جميع الاجراءات المتبعة و توضيح خط سير الراكب داخل صالات السفر و الوصول مع شرح الاجراءات الأمنية التي يتم اتخاذها بالمطار
مطار الأقصر يحتفل بختام موسم التدريب الصيفى لطلاب الجامعات والمعاهد
أكتوبر 2023
انطلاقا من الدور المجتمعى للشركة المصرية للمطارات برئاسة الطيار/ أحمد منصور رئيس مجلس الإدارة، احتفل مطار الأقصر الدولي بختام الموسم التدريبي الصيفي ٢٠٢٣ لطلاب الجامعات والمعاهد.
يذكر أن الشركة المصرية للمطارات تقوم بتوفير برامج تدريبية عملية خلال عطلة الصيف لطلاب الجامعات والمعاهد بما يتوافق مع دراستهم النظرية بهدف إعدادهم لسوق العمل وفقاً لرؤية الدولة المصرية 2030 .
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الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية
وفد إماراتى يزور الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك
يناير 2023
تقديراً للدور الفعال الذي قامت به وزارة الطيران المدني خلال استضافة جمهورية مصر العربية لمؤتمر قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، وانطلاقاً من الدور الريادى لمصر فى مجال الملاحة الجوية.. تلقت وزارة الطيران خطاب إشادة وتقدير من سلطة الطيران المدنى بدولة الإمارات العربية الشقيقة أعربت فيه عن تقديرها للدور الكبير الذي قامت به مصر فى التنظيم الجيد للقمة والأداء المتميز والجهد الكبير الذى قام به ضباط المراقبة الجوية المصريين فى التخطيط المتقن لإدارة الحركة الجوية بالمجال الجوى المصرى والذى شهد أعلى معدلات تشغيل وكثافة عالية خلال قمة المناخ حيث تمكنوا من تنظيم وإدارة الحركة الجوية بكفاءة ومهنية عالية وفق أعلى المستويات العالمية ومعايير السلامة الجوية.
ورشة العمل للأشقاء الأفارقة بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية
فبراير 2023
بحضور الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى تم عقد فعاليات ورشة عمل للأشقاء الأفارقة والتى نظمتها الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية بعنوان" إدارة السلامة الجوية في مجتمع الطيران المدني".. استمرت ورشة العمل لمدة أسبوعين بمشاركة 20 متدرباً من 13 دولة افريقية،،يمثلون سلطات الطيران المدنى والمراقبة الجوية والمطارات وشركات الطيران فى هذه الدول.
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تكنلوجيا معلومات الطيران "أفيت"
الانتهاء من تنفيذ مشروعات ضخمة فى ٢٠٢٣ ومنها:
- مشروعات توريد و تركيب و تشغيل أنظمة الشبكات و البنية التحتية.
- عملية تطوير موزعات الشبكة "المرحلة الأولى" بمبنى الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة الدولى
- مشروعات تأمين الشبكة و الامن السيبرانى
- عملية تحديث جهاز تأمين الشبكةpalo alto بمطار القاهرة الدولى
- عملية توريد و تشغيل السوفت وير المضاد للفيروسات و حماية البريد الالكترونى لصالح الشركة المصرية للمطارات.
- مشروعات توريد و تركيب شاشات عرض رحلات Fids screens
- توريد و تركيب و إحلال و تشغيل منظومة شاشات عرض رحلات الطيران لمبنى الركاب رقم ١ و ٣ و مبنى الموسميةبمطار القاهرة الدولى .
- توريد و تركيب و إحلال و تشغيل منظومة شاشات عرض رحلات الطيران FIDS screen بالمقر الرئيسى و عدد ٨ مطارات : شرم الشيخ- الغردقة-برج العرب- الأقصر-أبو سمبل-أسوان-أسيوط-سوهاج.فبراير ٢٠٢٣
ومن المشروعات الجارية بشركة تكنولوجيا معلومات الطيران
- مشروعات أنظمة انزال الحقائب آليا SSBD Self Service Bag Drop
- عملية توريد و تركيب عدد ١٠ اجهزة SSBD انزال الحقائب آليا بمطار الفاهرة الدولى.
- عملية أعمال تدبير عدد ٨ أجهزة SSBD انزال الحقائب آليا و عدد ١٦ جهاز CUSS لتشغيلها بمطارى شرم الشيخ و الغردقة الدوليين.
- مشروعات توريد و تركيب و تشغيل البوابات البيومترية Biometric Gates
- عملية توريد و تركيب عدد ٣٢ بوابة بيومترية لمبانى الركاب ١ و ٢ و ٣ بمطار القاهرة الدولى.
- عملية إحلال و توريد و تركيب و تشغيل منظومة بوابات بيومترية لعدد ٦٠ بوابة لعدد ٦ مطارات : شرم الشيخ - الغردقة-برج العرب-سفنكس-العلمين-سوهاج.
- مشروع الكروت الذكية: تقوم الشركة بتنفيذ مشروعات خدمية على مستوى ضخم تعتمد على التقنيات الحديثة كمشروعات إدارة و تشغيل منظومة صرف السلع التموينية المدعمة و الإستبدال السلعى من خلال البطاقات الذكية فى عدد ٨ محافظات بالجمهورية ( القاهرة - الاسكندرية - الجيزة - القليوبية - البحيرة - الغربية - كفر الشيخ - مرسى مطروح ).
شركة إيروتل للفنادق والخدمات السياحية والترفيهية
ايروتيل تجدد تعاقدها مع "لو ميريديان" مطار القاهرة
شهد فندق لو ميريديان مطار القاهرة نهاية العام 2023 تجديد التعاقد علي استخدام شركة ايروتل للعلامة التجارية والإدارة لمجموعة فنادق ماريوت العالمية. وكان المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية قد صرح بأن توقيع هذا البروتوكول يأتي إلحاقا للتعاقد مع شركة ماريوت العالمية المالكة للعلامة التجارية (لو ميريديان) لإستغلال حق العلامة التجارية لمدة ٥ سنوات حتي عام ٢٠٢٨ وذلك نظرا للشراكة المثمرة مع مجموعة ماريوت العالمية منذ عام ٢٠١٣ خاصة مع زيادة اعداد الركاب في مطار القاهرة والحاجة لوجود فندق عالمي لخدمة تلك الاعداد.
للعام الثاني على التوالي:
فندق ميريديان مطار القاهرة ثاني أفضل فنادق المطارات في إفريقيا لعام 2023
استطاع فندق ميريديان مطار القاهرة الدولي هذا العام الحفاظ على تصنيفه كثاني أفضل فنادق المطارات داخل قارة إفريقيا لعام 2023 وللعام الثاني على التوالي، وذلك وفقاً للتصنيف الذي صدر عن مؤسسة "SkyTrax" العالمية. وجدير بالذكر أن فندق لو ميريديان مطار القاهرة الدولي هو أحد الفنادق المملوكة لشركة إيروتل للفنادق والخدمات السياحية والترفيهية والعلاجية، والتي تتبع الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، حيث تم افتتاح الفندق في ديسمبر من عام 2013 على مساحة ٢٣,٤٨٤ متر مربع، ويعد أحد الفنادق المميزة حيث يتصل مباشرة بمبنى الركاب رقم (3) عن طريق جسر علوي، ويضم الفندق عدد من الغرف والأجنحة الفخمة، إضافة إلى قاعات مجهزة لعقد جميع المؤتمرات والفعاليات الدولية، كما يتميز فندق لوميرديان مطار القاهرة بتعدد أنواع المطاعم التي تقدم أجود أصناف الطعام للنزلاء.
شركة إيرو سبروت للخدمات الرياضية والترفيهية
فعاليات رياضية واجتماعية وتطوير بالمرافق والخدمات بنوادي إيروسبورت
2023
في ضوء حرص واهتمام الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني ومتابعة المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بضرورة الارتقاء بالخدمات والتطوير المستمر بنوادي إيروسبورت التابعة للشركة القابضة - شهدت نوادي إيروسبورت مع بداية العام 2023 حركة تطوير وصيانة لجميع المرافق لأجل تحسين الخدمات المقدمة لرواد النادي بفرعيه (أ) و(ستار) ومن أجل أن تصبح نوادي إيروسبورت وجهة مفضلة للسادة الأعضاء وأسرهم للاستمتاع بالخدمات وممارسة أبنائهم لمختلف الرياضات والألعاب، حيث يتوافر عدة أكاديميات رياضية وتحت إشراف نحبة من المدربين من ذوي الخبرة لدى كبرى الأندية الرياضية. وأنه تم التوجيه بوضع حزمة عروض وتيسيرات للسادة الأعضاء لسداد قيمة الاشتراكات السنوية.
وعلى صعيد الأنشطة والفعاليات كان نادي إيرو سبورت قد قام بتنفيذ عدد من الفعاليات الاجتماعية والرياضية كان أبرزها تنظيم مهرجان الموضة والجمال واختيار ملكة جمال إيروسبورت، وذلك بحضور كوكبة من الإعلاميين والفنانين والمطربين وعدد من الشخصيات من المهتمين بالموضة والجمال وممثلي بعض المؤسسات الخيرية والاجتماعية، وتنظيم حفلات ومهرجانات رياضية وفنية وغنائية بالمناسبات المختلفة. وإقامة العديد من المسابقات الرياضية وحقق لاعبو ولاعبات إيروسبورت عدة جوائز بمختلف المسابقات التي شاركوا بها.
بحضور النجم مؤمن زكريا
نادي سموحة يستعد لملاقاة أسوان بالدوري العام من ملاعب إيروسبورت
إبريل ٢٠٢٣
خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تدريباته على ملاعب نادي إيروسبورت ستار وذلك في إطار استعدادات الفريق لملاقاة نادي أسوان في الأسبوع ال ٢٣ من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم ٢٠٢٢/ 2023
وكانت الإدارة التنفيذية لنادي إيروسبورت ستار قد استقبلت فريق نادي سموحة بقيادة الكابتن أحمد سامي المدير الفني للفريق وجهازه المعاون الذي يضم الكابتن مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي والزمالك السابق.
فريق القابضة للمطارات
يفوز بالدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية لوزارة الطيران المدني المصري
ابريل 2023
كرم المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية فريق كرة القدم بالشركة القابضة للمطارات لفوزه ببطولة الدورة الرمضانية لوزارة الطيران المدني للكرة الخماسية، والني أقيمت تحت رعاية الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران على ملاعب نادي إيروسبورت.
وكان فريق القابضة للمطارات قد فاز على فريق شركة مصر للطيران للخطوط الجوية في المبارة النهائية بالبطولة بهدفين مقابل هدف وأقيمت البطولة تحت إشراف طاقم تحكيمي دولي.
إنجاز رياضى غير مسبوق لشركة ميناء القاهرة الجوى في بطولة الجمهورية للشركات
سبتمبر2023
لأول مرة في تاريخها استطاعت فرق شركة ميناء القاهرة الجوى هذا العام 2023 حصد ميداليتين فضيتين في منافسات بطولة الجمهورية (56) للشركات والتي أقيمت بمحافظة بورسعيد حيث حقق فريق الشطرنج المركز الثانى حاصدا الميدالية الفضية للعام الثانى على التوالى بعد أداء مبهر في كل مبارياته بدون هزيمة وكان فريق شركة الميناء هو الأقرب للفوز بالمركز الأول بعد تحقيقه التعادل فى عدد النقاط مع فريق الشرقية للدخان وتم حسم التعادل لصالح الشرقية للدخان بتجميع نقاط الخصوم.
كما حقق فريق الكرة الشاطئية المركز الثانى حاصدا الميدالية الفضية بعد فوزه في كل مبارياته التمهيدية ووصوله للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخه أمام فريق شركة كهرباء جنوب سيناء...