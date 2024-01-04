إنجازات رغم التحديات.. حصاد القابضة للمطارات والملاحة الجوية في 2023

شهدت الحركة الجوية العالمية في عام 2023 انفراجة كبيرة لصالح شركات الطيران والمطارات، والعودة ‏لجني الأرباح بعد تخطى سنوات جائحة كورونا العجاف، وهو الأمر الذي ساعد من جديد على ضخ دماء الاستثمار ‏في البنية التحتية لهذه الصناعة على مستوى المطارات وشركات الطيران من أجل مواكبة الطلب الكبير المتوقع ‏على حركة السفر في الأعوام المقبلة، والذي يقدره الاتحاد الدولي للنقل الجوي الأياتا بنحو 4.7 مليار مسافر عبر ‏المطارات وشركات الطيران حول العالم في عام 2024، متخطيا بذلك رقم ماقبل جائحة كورونا في عام 2019 ‏والذي كان قد وصل إلى 4.5 مليار مسافر.

وفي ظل ما تمثله الأعوام المقبلة من فرص كبيرة لنمو الحركة الجوية ‏بالمطارات - حرصت الدولة المصرية ممثلة في وزارة الطيران المدني – وتحت مظلة الشركة القابضة للمطارات ‏والملاحة الجوية - على إسراع الخطى نحو رفع كفاءة البنية التحتية بالمطارات، وذلك بالتحرك في مسارات عدة ‏تتضمن زيادة الطاقة الاستيعابية وتطوير المرافق وتحديث أنظمة التشغيل، من أجل تحسين الخدمات المقدمة ‏للمسافرين وجذب شركات طيران جديدة، وبما يسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد، وتحقيق مستهدف ‏الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028. حيث حقق مطار القاهرة الدولي وباقي المطارت المصرية ‏معدلات قياسية في أعداد الركاب والطائرات هذا العام 2023، وبلغ عدد الركاب 47 مليون راكبا، على متن 365 ‏ألف رجلة جوية عبر المطارت المصرية.

التغيرات المناخية تحدٍ كبير وهاجس يؤرق نشطاء ‏البيئة

ولقد باتت قضية التغيرات المناخية تمثل تحديا كبيرا وهاجسا يؤرق نشطاء ‏البيئة حول العالم، مما دفع منظمات ومؤسسات الطيران عالميا لأن تواجه تحدي كيفية العمل على تقليل الانبعاثات ‏الكربونية، وفي نفس الوقت العمل على فتح المجال لنمو الحركة الجوية لتلبية الطلب المتزايد على السفر، وهو ‏الأمر الذي جعل من لغة الممارسات الخضراء لغة عالمية ينطق بها العاملون بهذه الصناعة حول العالم، ومن ثم لم ‏تكن المطارات المصرية غائبة عن هذا التوجه البيئي العالمي. لذا أخذت مشروعات التطوير والتوسعة بالمطارات ‏المصرية تسير نحو مراعاة الأبعاد البيئية، من أجل مطارات خضراء، وهو الأمر الذي بدأ يتحقق على أرض الواقع ‏بالفعل بتدشين مشروعات صديقة للبيئة بالمطارات المصرية، مثل مشروع مبنى الركاب الجديد بمطار برج العرب ‏الذي تم الانتهاء من تنفيذه ومن المنتظر افتتاحه في القريب العاجل، وتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مبنى ركاب جديد ‏صديق للبيئة بمطار الغردقة، ومشروعات الطاقة الشمسية واستخدام أنظمة ترشيد الطاقة بمطارات القاهرة وشرم ‏الشيخ وغيرها من المشروعات والممارسات الخضراء بالمطارات المصرية، وهو الأمر الذي عزز من حصول عدد ‏من المطارات لشهادات الاعتماد في الجودة والبيئة من الجهات المانحة ومنها المجلس العالمي للمطارات لقارة ‏إفريقيا ‏ACI Africa.‎

ونستعرض معا في السطور التالية أبرز موضوعات حصاد العام ‏‎2023‎‏ للمطارات والملاحة الجوية المصرية والذي يمكننا ‏أن نطلق عليه عام "كثافة التشغيل واستمرارية التطوير .. وفق الرؤية الخضراء".‏



أبرز نقاط الحصاد ‏



• معدلات قياسية للحركة الجوية بالمطارات المصرية في عام 2023‏

• بدء التجهيز لاستضافة القاهرة لمؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات لقارة إفريقيا

• مطار القاهرة يحقق أعلى نسبة في معدلات تشغيل الرحلات الجوية ومن أسرع ثلاثة مطارات ‏نموا في العالم منذ عام 2019‏

• توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مبني الركاب رقم 4 بمطار القاهرة

• توقيع اتفاق إطاري لتطوير مطار الغردقة

• استمرار أعمال التطوير وزيادة الطاقة الاستيعابية بمطارات برج العرب والعلمين وسانت ‏كاترين ‏وطابا والعريش

• مطار القاهرة أول مطار في إفريقيا يحصل على شهادة الاعتماد في برنامج جاهزية السلامة ‏والصحة العامة

• افتتاح محطة للطاقة الشمسية بمطار القاهرة ‏

• فندق ميريديان مطار القاهرة ثاني أفضل فنادق المطارات في إفريقيا للعام الثاني على التوالي

• الاحتفال بمرور60 عاما على الافتتاح الرسمي لمطار القاهرة

• وفد إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية يشيد بالإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية

• أثرياء العالم في ضيافة مطار سفنكس .. ويستقبل طائرة لرجال الأعمال.‏

• ملكة جمال البرازيل تشيد بمطار القاهرة الدولي.‏

• في سابقة الأولى من نوعها‎ :‎مطار شرم الشيخ يستقبل أول طائرة من الهند لتنشيط سياحة حفلات ‏الزفاف فى مصر



شهادات واعتمادات دولية لمطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية

انجاز جديد لمطار القاهرة الدولي

المجلس العالمي للمطاراتACI ‎

يحتفي بمطار القاهرة الدولي كأول مطار في إفريقيا يحصل على شهادة الاعتماد في برنامج "جاهزية

‏ السلامة والصحة العامة

مطار القاهرة الدولي.. الأول محليا وإفريقيا في الحصول على شهادة اعتماد الصحة العامة والسلامة من ‏مجلس المطارات العالمي ‏ACI‏.‏

مطار القاهرة يعزز ريادته الافريقية بجائزة جديدة للبيئة والتنمية المستدامة لعام ٢٠٢٣‏

اكتوبر ٢٠٢٣‏

في إطار جهود وزارة الطيران المدني المصري برئاسة الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني المصري ‏في مجال التنمية المستدامة عزز مطار القاهرة الدولي مكانتة كأحد اهم المطارات في القارة الإفريقية ‏بحصوله علي جائزة البيئة والتنمية المستدامة لعام 2023 فئة المطارات كبيرة الحجم من المجلس الدولي ‏للمطارات اقليم افريقيا‎ ACI Africa ‎، وجاء في خطاب الإعلان عن الجائزة أن أعضاء لجنة التحكيم ‏بالمجلس الدولي للمطارات إقليم إفريقيا منبهرين بجودة الإجراءات التي يتخذها مطار القاهرة للحفاظ علي ‏البيئة والتزامه نحو التنمية المستدامة بالاضافة الي الحافز الكبير والتفاني في تطبيق نظام الإدارة البيئية ‏وكافة مبادارات التنمية المستدامة في مطار القاهرة‎.‎

المجلس الدولي للمطارات يجدد الاعتماد الصحي لمطار القاهرة الدولي لمدة ٣ سنوات

فبراير ٢٠٢٣‏

هنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية ‏جميع العاملين بشركة ‏ميناء القاهرة الجوي وذلك لتجديد الاعتماد الصحي لمطار القاهرة الجوي لمدة ٣ ‏سنوات حتي عام ٢٠٢٦. وصرح المهندس محمد سعيد محروس أن هذه الشهادة هي اعتماد من المجلس ‏الدولي للمطارات لمطار القاهرة الجوي في مجال ‏الصحة العامة وذلك بعد مراجعة كافة اجراءات السفر ‏والوصول و تقييمها و التأكد من اتباعها لإجراءات السلامة و الصحة التي ‏تم وضعها من المجلس وفق ‏وثيقة‎ cart ‎ووفق تعليمات منظمة الايكاو

مطار سوهاج الدولي يحصل علي شهادة الايزو الدولية‎ (ISO 9001-2015)‎

يونيو ٢٠٢٣‏

حصل مطار سوهاج الدولي علي شهادة الايزو الدولية‎ (ISO 9001-2015) ‎و المعتمدة من هيئة ‏القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة‎ SGS ‎المتخصصة في مجال تطبيق معايير أنظمة السلامة ‏والجودة الشاملة‎ .‎

و هنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة ‏الجوية العاملين بمطار سوهاج الدولي و الشركة المصرية للمطارات بهذه الشهادة و التي تأتي تطبيقا ‏لسياسات وزارة الطيران المدني بالارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للعملاء والمسافرين بجميع المطارات ‏المصرية في سبيل دعم و زيادة اعداد السائحين، و صرح سيادته أن تلك الشهادة تعد اعترافا بتطبيق مطار ‏سوهاج الدولي لأسس و مبادئ الجودة الشاملة وفق خطط تطوير منظومة المطارات المصرية‎ .‎

رئيس القابضة للمطارات يهنيء العاملين بمطار الغردقة

لتجديد اعتماد نظام الإدارة المتكامل

سبتمبر 2023‏

هنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية العاملين ‏بمطار الغردقة الدولي، وذلك بعد اجتياز المطار لمراجعة نظام الإدارة المتكامل من جانب الجهة المانحة ‎SGS، وهو الاعتماد الذي يختص بمراجعة نظام إدارة الجودة وفق المواصفات القياسية‎ ISO 9001 ‎لسنة ‏‏2015، ونظام الإدارة البيئية وفق المواصفات القياسية‎ ISO 14001 ‎لسنة 2015، ونظام إدارة السلامة ‏والصحة المهنية وفق المواصفات القياسية ‏ISO 45001 ‎لسنة 2018‏‎.‎

اجتياز مطار شرم الدولى مراجعة الجهة المانحة‎ SGS

للحصول على شهادتى الأيزو ١٤٠٠١ و٤٥٠٠١‏

نوفمبر 2023‏

في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة ‏في إدارة المطارات، نجح مطار شرم الشيخ الدولى فى اجتياز مراجعة الجهة المانحة‎ SGS ‎لنظام الادارة ‏البيئية ‏ISO 14001 ‎لسنة ‏‎2015 ‎لنظام و نظام ادارة السلامة والصحة المهنيهISO 45001 ‎لسنة 2018. ‏

جدير بالذكر أن مطار شرم الشيخ الدولى قد حظى بإشادة كبيرة من الجهة المانحة في ضوء التطوير ‏المستمر و الجهود الواضحة المبذولة من قبل إدارة المطار و العاملين به من أجل الحفاظ على التوافق مع ‏المواصفات القياسية العالمية‎.‎

الشركة المصرية للمطارات تنجح في تجديد شهادات الأيزو

‏ لكل من مقر الشركة و مطار برج العرب الدولي

أكتوبر 2023‏

احتفل مطار برج العرب الدولى بسريان كل من شهادة ادارة الجودة الايزو 9001/2015 و نظام ادارة ‏البيئة الايزو 14001/ 2015 لمدة عام آخر و ذلك بعد اجتيازه مراجعة الجهة المانحة شركة‎SGS .‎

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدنى على تطبيق أعلى معايير الجودة الشاملة بمختلف أنشطة ‏الطيران المدني، و قد كان لمطار برج العرب نصيب بالغ فى الإهتمام بالشق البيئي ساعده على الحصول ‏على شهادة نظام الإدارة البيئية المعتمدة طبقا لمتطلبات المواصفة الدولية القياسية‎ ISO 14001-2015 ‎ليضيف مطار برج العرب بذلك للشركة المصرية للمطارات إنجازا كبيرا ضمن إنجازاتها لعام 2023‏‎.‎

نجاح مطار شرم الشيخ الدولى فى سريان شهادة الايزو ٩٠٠١لسنه ٢٠١٥ لمدة عام آخر

اكتوبر‎.‎‏ 2023‏

فى إطار حرص وزارة الطيران المدنى على تطبيق أعلى معايير الجودة الشاملة بالمطارات المصرية، ‏نجح مطار شرم الشيخ الدولى فى التأكيد على سريان اعتماد شهادة ( الأيزو ٩٠٠١ - ٢٠١٥) لمدة عام ‏آخر وذلك بعد إجراء المراجعات على المطار‎.‎‏ تأتى هذه المراجعة الدورية للتأكيد على مستويات كفاءة ‏تحسين أداء عمل المطارات وتقديم أفضل مستويات الخدمة للركاب و جميع الجهات التي تتعامل مع ‏المطار. ‎

مطار الغردقه الدولى ينجح في اجتياز مراجعة الجهة المانحة‎ SGS ‎لتطبيق نظام الإدارة المتكامل‎ IMS

أغسطس ٢٠٢٣‏

في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة ‏في إدارة المطارات، نجح مطار الغردقة الدولي اجتياز المراجعة السنوية التي قامت بها الجهة المانحة‎ ‎SGS ‎لنظام الادارة المتكامل‎ IMS ‎و ذلك طبقا للمواصفات القياسية 9001‏‎ ISO ‎لسنة 2015 لنظام إدارة ‏الجودة، ‏ISO 14001 ‎لسنة ‏‎2015 ‎لنظام إدارة البيئة و‎ ISO 45001 ‎لسنة 2018 لنظام إدارة السلامة و ‏الصحة المهنية‎.‎

حصول مطار سوهاج الدولى على شهادة المواصفه الدوليه الايزو ٩٠٠١ لسنة ٢٠١٥‏

يونيو 2023‏

فى إطارت حرص وزارة الطيران المدنى على تطبيق أعلى معايير الجودة الشاملة بمختلف أنشطة ‏الطيران المدني احتفل مطار سوهاج الدولى بالحصول على الشهاده الدوليه ايزو ٩٠٠١ لسنه ٢٠١٥، ‏وذلك بحضور كلا من السيد الملاح حاتم طلحه مدير مطار سوهاج الدولى وفريق عمل الجوده بقطاع ‏المطابقه والسلامه بالمقر الرئيسى للشركة وموظفى المطار والجهات الامنية والجهات العاملة بالمطار ‏وشركات الطيران ورموز المحافظة وبعض رجال الاعمال.‏

دراسة لتقييم الأثر البيئي و الاجتماعي لمشروعات تطوير مطار الغردقة الدولي

مايو 2023‏

إنطلاقا من حرص الشركة المصرية للمطارات بالمحافظة على المعايير البيئية و الاجتماعية.. قامت ‏الشركة بإعداد دراسة لتقييم الأثر البيئي و الاجتماعي لمشروعات مطار الغردقة الدولي حيث تم إنشاء ‏مبنى ركاب جديد بتكنولوجيا‎ Smart- Green Building ‎التي تعد سابقة من نوعها بالمطارت المصرية ‏و الأفريقية، و يتبنى المشروع فكرة المباني الخضراء و المطارات الذكية بالبعد العلمي حيث يجمع بين ‏مفهومي التجرد البيئي و الذكاء الاصطناعي في تشغيل المطارات‎.‎‏ جدير بالذكر ان الشركة اعتمدت في ‏هذه الدراسة على مواردها الذاتية بالكامل من خلال الكوادر البشرية المدربة و أيضا استخدام أنظمة ‏الرصد البيئي الذاتي المتاحة لديها‎.‎

دراسة حول " تقييم الأثر البيئي والإجتماعي لتطوير وتشغيل مطار سفنكس الدولي

فبراير 2023‏

في إطار التعاون الفعال والتنسيق الدائم بين وزارتي الطيران المدني والبيئة بما يكفل دعم العمل البيئي ‏وإضفاء مزيد من مجالات التعاون بين الوزارتين،، قدمت الشركة المصرية للمطارات دراسة بيئية إلى ‏جهاز شئون البيئة، حول تقييم الأثر البيئي والإجتماعي لمشروع تشغيل وتطوير مطار سفنكس الدولي، ‏وقام المختصون بمراجعة الدراسة بالكامل ومناقشة الإستشاري في بنودها المختلفة، وقد تم الحصول على ‏الموافقة البيئية للمشروع بعد بيان محدودية التأثيرات البيئية للمطار على المجتمعات فضلًا عن استعراض ‏أهمية المشروع من الناحية الاقتصادية والإجتماعية‎.‎‏ يأتى ذلك فى إطار الالتزام بالتشريعات والقوانين ‏البيئية، والتوصيات الصادرة من المنظمات الدولية للطيران المدني في مجال حماية البيئة حيث قامت ‏الشركة المصرية للمطارات بإعداد الدراسة بالجهود الذاتية من خلال الكوادر المؤهلة وتحت إشراف ‏إستشاري بيئي معتمد من داخل المنظومة.‏

إشادة ملكة جمال البرازيل بمطار القاهرة الدولي

فبراير 2023‏

كانت ملكة جمال البرازيل بولا فيرناندا قد غادرت من مبنى الركاب رقم 1بمطار القاهرة الدولي الى ‏الغردقة برفقة والدتها للمشاركة في مسابقة ‏Miss Eco 2023‎‏ والتي أقيمت في 4 أغسطس 2023 في ‏مدينة الغردقة وقد اشادت بحسن الاستقبال والمعاملة بمطار القاهرة الدولي.‏

تجارب طواريء بمطار القاهرة والمطارات المصرية لتعزيزالسلامة والجاهزية ‏

تجربة طوارئ صالة 4 بـشركة ميناء القاهرة الجوي

نوفمبر 2023‏

‏ في اطار اهتمام وزارة الطيران المدني بالاستعداد التام لأي حالات طوارئ قد تحدث في المطارات ‏وقياس قدرة الأفراد في مواجهة أي حوادث قامت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المحاسب / مجدي ‏إسحق بتنفيذ تجربة طوارئ بصالة 4مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي.‏

تضمنت التجربة اكتشاف خروج دخان من فتحات التكييف في صالة الوصول مما أدى إلى اطلاق سارينة ‏الإنذار وإبلاغ مركز العمليات الرئيسي و البدء في عملية اخلاء الصالة من الموظفين والركاب و فصل ‏الكهرباء عن الصالة والتعامل مع وجود بعض حالات الاغماء وعلى الفور وصلت سيارات الدفاع المدني ‏وسيارات الإسعاف وسيارات الحماية المدنية وبدء التعامل كلا فيما يخصه.‏

تجربة طوارئ بشركة ميناء القاهرة الجوى

يونيو 2023‏

في إطار إهتمام وزارة الطيران المدني بالإرتقاء بالمستوي التدريبي في مختلف التخصصات ومن بينها ‏مواجهة الأزمات من خلال إجراء تجارب طوارئ لقياس مستوي الأداء والقدرة علي مواجهة الأحداث ‏الطارئة بكفاءة عالية.‏

‏ قامت شركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة المحاسب مجدى اسحق بتنفيذ تجربة طوارئ تتضمن إخلاء ‏الناقل الالى بسبب وجود حقيبة يصدر منها دخان كثيف. قام بتنفيذ التجربة إدارة الطوارئ والأزمات ‏بقطاع العمليات بالمشاركة والتنسيق مع قطاع الأمن والقطاع الهندسى وقطاع السلامة والصحة المهنية ‏وقطاع العلاقات العامة والمراسم والشرطة والحماية المدنية والجمارك والحجر الصحى و كافة الجهات ‏العاملة بالمطار.‏

مطار الأقصر الدولي ينجح فى تنفيذ تجربة طوارئ جزئية النطاق لعام 2023‏

مارس 2023‏

نجح مطار الأقصر الدولي في تنفيذ خطة طوارئ جزئية والمختصة بسيناريو الإبلاغ عن قنبلة على متن ‏طائرة، بمشاركة عدد كبير من الجهات المختلفة من الداخلية بالمطار والخارجية، وبمشاركة قطاع ‏المطارات و قطاع الأمن وقطاع المطابقة والسلامة‎. ‎

‎"‎تجربة طوارئ" واسعة النطاق بمطار الغردقة الدولى‎.‎

‏ فبراير ٢٠٢٣‏‎.‎

نفذ مطار الغردقة الدولى اليوم الإثنين تجربة طوارئ واسعة النطاق شاركت فيها كل الأجهزة العاملة ‏بالمطار تضمنت التجربة الافتراضية طائرة تم الترميز بحروف‎ XX ‎وعلى متنها 100 راكب متضمن ذلك ‏الطاقم الجوى للطائرة و تم إبلاغ برج المراقبة الجوية من قبل قائد الطائرة بطلب الهبوط الإضطراري ‏بمطار الغردقة الدولى فى غضون 15 دقيقة وتغيير مسار الطائرة ( الرحلة ) والذي يستغرق الوصول إلى ‏وجهته ساعة ونصف تقريباً وذلك لإكتشاف أحد الركاب حقيبة‎ Hand bag ‎أسفل المقعد دون مصاحبة أحد ‏لها وبعد قيام طاقم الطائرة بالتأكد من أنها لا تخص أحد من ركاب الطائرة. تم الإشتباه بوجود جسم غريب ‏بداخلها‎ .‎

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حملات توعية وندوات تثقيفية للعاملين ‏

التقنيات اللوجستية الحديثة وتطبيقاتها ‏

في ورشة عمل بالقابضة للمطارات

الأربعاء 10 مايو 2023‏

تحت رعاية المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس الإدارة - قامت الشركة القابضة ‏للمطارات ‏والملاحة الجوية بتنظيم ورشة ‏عمل بعنوان " التطور التكنولوجي في التقنيات ‏اللوجستية ‏المتكاملة وتطبيقاتها " وذلك بهدف الارتقاء بمهارات المهندسين ‏والفنيين العاملين ‏بالمطارات ‏والملاحة الجوية، ومواكبة أحدث النظم والمواصفات والمعايير العلمية المطبقة عالميا ‏في ‏إنشاء ‏وتشغيل وصيانة المرافق المختلفة بمنظومة عمل المطارات والملاحة الجوية مثل ‏ممرات ‏الطائرات ومباني الركاب، وبما ‏يحقق أفضل درجات العوائد الملاحية وغير الملاحية، ‏ومطابقة ‏الاشتراطات البيئية وتحقيق الاستدامة وأعلى درجات الأمن ‏والسلامة لحركة الركاب والطائرات.‏

‎الأسلوب الأمثل للتعامل مع كوارث الزلازل

في ندوة بالقابضة للمطارات

مارس ٢٠٢٣ ‏

في إطار الاهتمام بالعنصر البشري وتوجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بالعمل على ‏رفع مستوى الوعي لدى ‏العاملين بقطاع الطيران بمفاهيم الأمن والسلامة داخل وخارج بيئة العمل ‏والتعامل مع الكوارث الطبيعية، وتعليمات المهندس محمد ‏سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات ‏والملاحة الجوية - قامت الادارة العامة لشئون البيئة والسلامة والصحة المهنية ‏بالشركة القابضة للمطارات ‏بتنظيم ندوة تثقيفية توعوية بعنوان "التعامل الأمثل مع كوارث الزلازل" . والتي تناولت عرض ‏الجوانب ‏المختلفة لظاهرة الزلازل مثل مفهومها وكيفية حدوثها وابرز واخطر كوارث الزلازل تاريخيا، ‏وشرح لأبعاد الزلازل التي وقعت في ‏الفترة الأخيرة وموقع مصر من حزام الزلازل واستعدادات ‏المطارات المصرية للتعامل مع خطر الزلازل والتصرف السليم حالة ‏وقوعها.‏

في ندوة بالقابضة للمطارات:‏

التعريف بقضية الإتجار بالبشر وجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية

فبراير 2023‏

في إطار جهود وزارة الطيران المدني المصري وتوجيهات الفريق محمد عباس وزير الطيران ‏بضرورة ‏المشاركة المجتمعية ‏وقيام وزارة الطيران المدني والشركات والجهات التابعة لها بدورها ‏الاجتماعي نحو ‏مختلف القضايا القومية – وتحت رعاية ‏المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس ‏الإدارة - نظمت ‏الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ندوة حول كيفية التعرف ‏على ضحايا جريمة ‏الإتجار بالبشر ‏ومكافحة الهجرة غير الشرعية، تستهدف نشر الوعي بهذه القضية بين العاملين ‏والمعنيين ‏بوزارة الطيران ‏المدني وخاصة المتعاملين مع الركاب، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمة ‏الدولية للهجرة واللجنة ‏الوطنية ‏التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر برئاسة السفيرة ‏نائلة جبر.‏

ندوة عن دور المرأة ‏‎ ‎العاملة في المجتمع المدني"

فبراير 2023‏

تحت رعاية الشركة المصرية القابضة للمطارات نظمت الإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة بالتعاون ‏مع الإدارة العامة ‏للتدريب بشركة ميناء القاهرة الجوي ندوة تعريفية و يوم صحي بعنوان " دور المرأة ‏العاملة في المجتمع المدني" ، وذلك بمركز ‏التدريب بشركة ميناء القاهرة الجوي وسط حضور كبير من ‏السيدات في الشركة القابضة و الشركات التابعة ولفيف من قيادات ‏المجتمع المدني‎.‎

التوعية بخفض الانبعاثات الكربونية بالقابضة للمطارات والملاحة الجوية

اكتوبر ٢٠٣٣‏

في إطار تنفيذ السياسة البيئية للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بتوعية العاملين ‏بأهمية الحفاظ علي البيئة اقامت الإدارة العامة لشئون البيئة والسلامة والصحة المهنية ندوة بعنوان ‏‏"استعراض ألية لخفض الانبعاثات تخفيفاً لتأثير التغيرات المناخية" وذلك بمركز تدريب شركة ميناء ‏القاهرة الجوي‎ .‎

وناقشت الندوة التي حاضر فيها د/وليد الطويل ، وم/ضياء غنيم من الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا ‏الغاز "غازتك" التغيرات المناخية وتأثيرها علي الإنسان والحيوان والنبات والغلاف الجوي والمناخ البيئي ‏والاحتباس الحراري‎.‎‏ كما ناقشت الندوة أبرز تغيرات المناخ بسبب النشاط الصناعي و علاقته بالتغيرات ‏الجوية العنيفة مثل الأعاصير والزلازل و إجراءات تخفيف الإنبعاثات الكربونية والإجراءات التي يمكن ‏أن يتخذها الفرد العادي لتكون له بصمة كربونية صديقة للبيئة.‏

دورة تدريبية شاملة للمتعاملين في الصفوف الأولى مع الركاب بمطار القاهرة الدولى

نوفمبر 2023‏

تحت رعاية المحاسب / مجدى اسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى وانطلاقا من إهتمام ‏شركة ميناء القاهرة الجوى بالعنصر البشرى وحرصا على رفع كفاءته لاستمرار تقديم كافة الخدمات ‏للركاب ومرتادى مطار القاهرة الدولى بكفائة عالية بما يليق ببوابة مصر وافريقيا الأولى ليظل قادرا على ‏تلبية الطلب المتنامى على حركة السفر والوصول والسياحة. واستكمالا لتنفيذ البرنامج التنشيطى ‏للمتعاملين في الصفوف الأولى مع الركاب نظمت الإدارة العامة للتدريب بقطاع التنمية الإدارية والموارد ‏البشرية بالتعاون مع القطاعات المختلفة بالشركة دورة تدريبية بمركز التدريب الداخلى في الفترة من 5 ‏وحتى 20 نوفمبر 2023 ‏

تجنب المخاطر فى بيئة العمل فى ندوة بشركة ميناء القاهرة الجوى

يونيو 2023‏

تحت رعاية المحاسب مجدى اسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى وبهدف نشر ثقافة ‏السلامة والصحة المهنية من أجل بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين من جميع المخاطر التى يمكن أن ‏يتعرضوا لها والحفاظ على سلامة المنشآت أقامت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة ‏العمل بقطاع السلامة والجودة بالتعاون مع مديرية العمل بوزارة العمل ندوة توعوية بعنوان " تجنب ‏المخاطر فى بيئة العمل " أقيمت الندوة بمركز التدريب الداخلى بشركة الميناء حيث شارك فى تنظيمها ‏الادارة العامة للتدريب بقطاع التنمية الادارية والموارد البشرية. ‏

للتوعية بكيفية التعامل مع الأوبئة والامراض الموسمية " في ندوة بشركة ميناء القاهرة الجوى

أكتوبر 2023‏

تحت رعاية المهندس/ محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات ‏والملاحة الجوية نظمت شركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة المحاسب / مجدى اسحق ندوة توعوية بعنوان ‏‏" التوعية بكيفية التعامل مع الأوبئة والامراض الموسمية لخطورتها على الصحة العامة " وذلك بهدف ‏الاستعداد لدخول فصل الشتاء وما يصاحبه من أمراض موسمية.‏

‏"الأمانة" خلق العاملين بالمطارات المصرية‏

وزير الطيران المدنى يكرم ذوى الأمانة من العاملين بمطار القاهرة الدولى

يونيو 2023‏

‏ إنطلاقا من أهمية العنصر البشرى وضرورة تحفيز ذوى الأمانة والخلق الرفيع كرم الفريق محمد عباس ‏حلمى وزير الطيران المدنى في عام 2023 كلا من السيد / احمد محمد عبد العال والسيد / إبراهيم راشد ‏والذين يعملون بوظيفة مشرف بارك بمبنى الركاب رقم 3 وذلك لأمانتهما وحسن خلقهما حيث عثر الأول ‏على حقيبة بها مبلغ مالى كبير ( 850 جنيه مصري و119 دينار اردنى و 2650 دولار امريكى ‏بالإضافة الى متعلقات خاصة ) كما عثر الثانى على حقيبة تحتوى على ( لاب توب - بور بانك - شاحن - ‏سماعه بلوتوث – فلاشه ) فقاما المذكورين بتسليم المفقودات على الفور إلى رجال المباحث بشرطة ميناء ‏القاهرة الجوى . وأعرب وزير الطيران المدنى عن شكره وتقديره لموقفهما المشرف وقيامهما بواجبهما ‏على أكمل وجه مما يعد مثالا للرضا والقناعة والشرف والأمانة فى أداء العمل مؤكدا أن قطاع الطيران ‏المدنى ملئ بهذة النماذج المشرفة.‏

وشركة ميناء القاهرة الجوي تكرم ذوى الأمانة من العاملين

يونيو 2023‏

إنطلاقا من إهتمام شركة ميناء القاهرة الجوى بالنماذج المشرفة من ذوى الأمانة والإخلاص فى العمل كرم ‏المحاسب مجدى اسحق رئيس مجلس الإدارة كلا من السادة الاتى اسمائهم نظرا لأمانتهم وخلقهم النبيل ‏لعثورهم على مفقودات ثمينة أثناء تأدية عملهم فقاموا على الفور بتسليمها الى الجهات المختصة لتتولى ‏تسليمها لأصحابها وهم: ‏

السيد / محمد رمضان عبدالله « مشرف خدمات» حيث عثر على حقيبة يد ‏

السيدة / سيدة هاشم محمد عبدالمطلب « مشرفة خدمات» عثرت على مبلغ من المال ‏

السيدة / صفاء ابو زيد غالب « عاملة خدمات» عثرت على خاتم من الذهب ‏

السيد / محمد شوقى محمد عيد « عامل خدمات» عثر على حقيبة يد ‏

السيدة / منى ناجى شرف عواد « مشرفة خدمات» والتى عثرت على سبيكة من الذهب. ‏

تكريم مطار برج العرب لأحد العاملين على أمانته‎.‎

فبراير ٢٠٢٣‏‎.‎

حرصاً من الشركة المصرية للمطارات ومطارتها التابعة على تحفيز العنصر البشري الذى هو يعد أهم ‏عامل لنجاح منظومة الطيران المدنى المصرى قدم الطيار محمد محمود قشقش مدير مطار برج العرب ‏شهادة تقدير للأستاذ سامح محمود لعثوره على حقيبة بداخلها مبلغ مالي كبير وجهاز محمول غالي الثمن ‏خاص بأحد الركاب وقام بتسليمها الي اداره المطار‎.‎

وتبقى الأمانة عنوانا للمطارات المصرية‎.‎

عثر السيد/ احمد حسين فرغلي أحد العاملين بمطار أسيوط على مصوغات ذهبيه تخص راكبه قادمة من ‏دولة الكويت فتوجه على الفور بتسليمها الى الجهات الامنيه وإدارة المطار حيث تم الوصول الى الراكبه ‏وتسليمها المصوغات الذهبيه الأمر الذي اعربت فيه عن بالغ سعادتها وشكرها وامتنانها لما وجدته من ‏أمانه‎.‎‏ وقام الطيار جمال السيد محمود مدير مطار اسيوط الدولي بشكر العامل وتكريمه على امانته وحسن ‏اخلاقه حيث أن هذه الواقعة ليست الاولى بل تكررت اكثر من مرة وذلك لسمات الأمانة التى يتحلى به ‏جموع العاملين بالمطار‎.‎

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تدريب طلاب الجامعات والمعاهد بالمطارات المصرية

القابضة للمطارات تختم فعاليات التدريب الصيفي لطلبة الجامعات المصرية

سبتمبر ٢٠٢٣‏

اختتمت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية فعاليات التدريب الصيفي لطلبة الجامعات ‏للعام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣،والذي بدأ من منتصف شهر يونيو وحتي نهاية اغسطس لهذا العام مع ‏استمرار بعض البرامج التدريبية لمنتصف سبتمبر‎ .‎

جولات تثقيفية لطلبة الجامعات والمدارس بمطار القاهرة الدولى

ديسمبر 2023‏

قامت شركة ميناء القاهرة الجوي عام 2023 بتنظيم جولات ميدانية تثقيفية لطلبة كلا من معهد الالسن ‏للسياحة والفنادق وأوائل طلبة مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعى المتميزة للغات تفقدوا خلالها مبانى المطار ‏المختلفة والجراج متعدد الطوابق عبر القطار الالى بهدف التعريف على مرافق المطار المختلفة واهم ‏اعمال التطوير التي تم إنجازها مؤخرا . ‏

‏ سبق هذه الجولة الميدانية محاضرة تثقيفية في مركز تدريب شركة ميناء القاهرة الجوى للتعرف على ‏مطار القاهرة واهم الخدمات التي يقدمها وخط سير الراكب وطريقة انهاء إجراءات سفره ووصوله. ‏

وجولة تثقيفية لطلبة المعهد العالى للسياحة والفنادق بمطار القاهرة

أكتوبر 2023‏

كما تم تنظيم زيارة ميدانية تعريفية لعدد خمسين طالب وطالبة من المعهد العالى للسياحة والفنادق بدمياط ‏الجديدة باشراف الدكتورة / شيماء شبانة البنا تفقدوا خلالها مختلف معالم ومبانى مطار القاهرة الدولى .‏

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جولة تثقيفية للطلبة بمطار القاهرة للتعريف بأهميته كبوابة مصر الأولى

يناير 2023‏

فى ضوء المسئولية المجتمعية لشركة ميناء القاهرة الجوى وتحت رعاية المحاسب مجدى اسحق رئيس ‏مجلس الإدارة نظم قطاع العلاقات العامة والمراسم بالشركة جولة ميدانية تثقيفية لسبعين طالب وطالبة ‏من طلبة أكاديمية هاى فلاى لتأهيل وتدريب الضيافة الجوية تفقدوا خلالها مبانى المطار وبعض مرافقه ‏الحيوية كالقطار الآلى والجراج متعدد الطوابق والمشاية الكهربائية كما تفقدوا مختلف معالم المطار. ‏

مطار سفنكس الدولي يستقبل تدريب عملي لطلاب المعهد الأمني للتنمية البشرية‏ ومركز تدريب العلوم الإدارية والأمنية بوزارة الداخلية

نوفمبر 2023‏

استقبل مطار سفنكس الدولي ٥٠ طالبا من المعهد الأمني للتنمية البشرية و مركز تدريب العلوم الإدارية ‏والأمنية بوزارة الداخلية و ذلك لمحاكاة الواقع العملي و التدريب بالمطار‎.‎

قام فريق من المسؤولين بالمطار من إدارات العلاقات العامة، الخدمة المميزة، خدمة العملاء و حركة ‏الركاب بتدريب الطلبة على جميع الاجراءات المتبعة و توضيح خط سير الراكب داخل صالات السفر و ‏الوصول مع شرح الاجراءات الأمنية التي يتم اتخاذها بالمطار

مطار الأقصر يحتفل بختام موسم التدريب الصيفى لطلاب الجامعات والمعاهد

أكتوبر‎ 2023‎

انطلاقا من الدور المجتمعى للشركة المصرية للمطارات برئاسة الطيار/ أحمد منصور رئيس مجلس ‏الإدارة، احتفل مطار الأقصر الدولي بختام الموسم التدريبي الصيفي ٢٠٢٣ لطلاب الجامعات والمعاهد‎.‎

يذكر أن الشركة المصرية للمطارات تقوم بتوفير برامج تدريبية عملية خلال عطلة الصيف لطلاب ‏الجامعات والمعاهد بما يتوافق مع دراستهم النظرية بهدف إعدادهم لسوق العمل وفقاً لرؤية الدولة ‏المصرية 2030‏‎ .‎

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الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية

وفد إماراتى يزور الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك

‏ يناير 2023‏

تقديراً للدور الفعال الذي قامت به وزارة الطيران المدني خلال استضافة جمهورية مصر العربية لمؤتمر ‏قمة المناخ‎ COP27 ‎بمدينة شرم الشيخ، وانطلاقاً من الدور الريادى لمصر فى مجال الملاحة الجوية.. ‏تلقت وزارة الطيران خطاب إشادة وتقدير من ‏سلطة الطيران المدنى بدولة الإمارات العربية الشقيقة ‏أعربت فيه عن تقديرها للدور الكبير الذي قامت به مصر فى التنظيم الجيد ‏للقمة والأداء المتميز والجهد ‏الكبير الذى قام به ضباط المراقبة الجوية المصريين فى التخطيط المتقن لإدارة الحركة الجوية ‏بالمجال ‏الجوى المصرى والذى شهد أعلى معدلات تشغيل وكثافة عالية خلال قمة المناخ حيث تمكنوا من تنظيم ‏وإدارة الحركة ‏الجوية بكفاءة ومهنية عالية وفق أعلى المستويات العالمية ومعايير السلامة الجوية.‏

ورشة العمل للأشقاء الأفارقة بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية

فبراير 2023‏

بحضور الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى تم عقد فعاليات ورشة عمل للأشقاء الأفارقة والتى ‏نظمتها الشركة ‏الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ‏التابعة لوزارة الخارجية بعنوان" إدارة ‏السلامة الجوية في مجتمع الطيران المدني".. استمرت ورشة ‏العمل لمدة أسبوعين بمشاركة 20 متدرباً من 13 دولة ‏افريقية،،يمثلون سلطات الطيران المدنى والمراقبة ‏الجوية والمطارات وشركات الطيران فى هذه الدول.‏

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تكنلوجيا معلومات الطيران "أفيت"‏

الانتهاء من تنفيذ مشروعات ضخمة فى ٢٠٢٣ ومنها:‏

‏-‏ مشروعات توريد و تركيب و تشغيل أنظمة الشبكات و البنية التحتية.‏

‏-‏ عملية تطوير موزعات الشبكة "المرحلة الأولى" بمبنى الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة الدولى ‏

‏-‏ مشروعات تأمين الشبكة و الامن السيبرانى ‏

‏-‏ عملية تحديث جهاز تأمين الشبكةpalo alto‏ بمطار القاهرة الدولى ‏

‏-‏ عملية توريد و تشغيل السوفت وير المضاد للفيروسات و حماية البريد الالكترونى لصالح الشركة ‏المصرية للمطارات.‏

‏-‏ مشروعات توريد و تركيب شاشات عرض رحلات ‏Fids screens‏ ‏

‏-‏ توريد و تركيب و إحلال و تشغيل منظومة شاشات عرض رحلات الطيران لمبنى الركاب رقم ١ ‏و ٣ و مبنى الموسميةبمطار القاهرة الدولى .‏

‏-‏ توريد و تركيب و إحلال و تشغيل منظومة شاشات عرض رحلات الطيران ‏FIDS screen‏ ‏بالمقر الرئيسى و عدد ٨ مطارات : شرم الشيخ- الغردقة-برج العرب- الأقصر-أبو سمبل-‏أسوان-أسيوط-سوهاج.فبراير ٢٠٢٣‏

ومن المشروعات الجارية بشركة تكنولوجيا معلومات الطيران

‏-‏ مشروعات أنظمة انزال الحقائب آليا ‏SSBD Self Service Bag Drop‏ ‏

‏-‏ عملية توريد و تركيب عدد ١٠ اجهزة ‏SSBD‏ انزال الحقائب آليا بمطار الفاهرة الدولى. ‏

‏-‏ عملية أعمال تدبير عدد ٨ أجهزة ‏SSBD‏ انزال الحقائب آليا و عدد ١٦ جهاز ‏CUSS‏ لتشغيلها ‏بمطارى شرم الشيخ و الغردقة الدوليين.‏

‏-‏ مشروعات توريد و تركيب و تشغيل البوابات البيومترية ‏Biometric Gates

‏-‏ عملية توريد و تركيب عدد ٣٢ بوابة بيومترية لمبانى الركاب ١ و ٢ و ٣ بمطار القاهرة الدولى.‏

‏-‏ عملية إحلال و توريد و تركيب و تشغيل منظومة بوابات بيومترية لعدد ٦٠ بوابة لعدد ٦ ‏مطارات : شرم الشيخ - الغردقة-برج العرب-سفنكس-العلمين-سوهاج.‏

‏-‏ مشروع الكروت الذكية: تقوم الشركة بتنفيذ مشروعات خدمية على مستوى ضخم تعتمد على ‏التقنيات الحديثة كمشروعات إدارة و تشغيل منظومة صرف السلع التموينية المدعمة و الإستبدال ‏السلعى من خلال البطاقات الذكية فى عدد ٨ محافظات بالجمهورية ( القاهرة - الاسكندرية - ‏الجيزة - القليوبية - البحيرة - الغربية - كفر الشيخ - مرسى مطروح ).‏

شركة إيروتل للفنادق والخدمات السياحية والترفيهية

ايروتيل تجدد تعاقدها مع "لو ميريديان" مطار القاهرة

شهد فندق لو ميريديان مطار القاهرة نهاية العام 2023 تجديد التعاقد علي استخدام شركة ايروتل للعلامة ‏التجارية والإدارة لمجموعة فنادق ماريوت العالمية‎.‎‏ وكان المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة ‏الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية قد صرح بأن توقيع هذا البروتوكول يأتي إلحاقا ‏للتعاقد مع شركة ماريوت العالمية المالكة للعلامة التجارية (لو ميريديان) لإستغلال حق العلامة التجارية ‏لمدة ٥ سنوات حتي عام ٢٠٢٨ وذلك نظرا للشراكة المثمرة مع مجموعة ماريوت العالمية منذ عام ‏‏٢٠١٣ خاصة مع زيادة اعداد الركاب في مطار القاهرة والحاجة لوجود فندق عالمي لخدمة تلك الاعداد‎.‎

للعام الثاني على التوالي‎:‎

فندق ميريديان مطار القاهرة ثاني أفضل فنادق المطارات في إفريقيا لعام 2023‏

استطاع فندق ميريديان مطار القاهرة الدولي هذا العام الحفاظ على تصنيفه كثاني أفضل فنادق المطارات ‏داخل قارة إفريقيا لعام 2023 وللعام الثاني على التوالي، وذلك وفقاً للتصنيف الذي صدر عن مؤسسة‎ ‎‎"SkyTrax" ‎العالمية‎.‎‏ وجدير بالذكر أن فندق لو ميريديان مطار القاهرة الدولي هو أحد الفنادق المملوكة ‏لشركة إيروتل للفنادق والخدمات السياحية والترفيهية والعلاجية، والتي تتبع الشركة القابضة للمطارات ‏والملاحة الجوية، حيث تم افتتاح الفندق في ديسمبر من عام 2013 على مساحة ٢٣,٤٨٤ متر مربع، ‏ويعد أحد الفنادق المميزة حيث يتصل مباشرة بمبنى الركاب رقم (3) عن طريق جسر علوي، ويضم ‏الفندق عدد من الغرف والأجنحة الفخمة، إضافة إلى قاعات مجهزة لعقد جميع المؤتمرات والفعاليات ‏الدولية، كما يتميز فندق لوميرديان مطار القاهرة بتعدد أنواع المطاعم التي تقدم أجود أصناف الطعام ‏للنزلاء.‏

شركة إيرو سبروت للخدمات الرياضية والترفيهية

فعاليات رياضية واجتماعية وتطوير بالمرافق والخدمات بنوادي إيروسبورت

‏2023‏

في ضوء حرص واهتمام الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني ومتابعة ‏المهندس محمد سعيد ‏محروس رئيس ‏الشركة ‏القابضة للمطارات والملاحة الجوية بضرورة الارتقاء بالخدمات والتطوير ‏المستمر بنوادي إيروسبورت التابعة ‏للشركة ‏القابضة - شهدت ‏نوادي إيروسبورت مع بداية العام 2023 ‏حركة تطوير وصيانة لجميع المرافق لأجل تحسين ‏الخدمات المقدمة ‏لرواد النادي بفرعيه (أ) و(ستار) ‏ومن أجل أن تصبح نوادي إيروسبورت وجهة مفضلة للسادة الأعضاء ‏وأسرهم للاستمتاع ‏بالخدمات ‏وممارسة أبنائهم لمختلف الرياضات والألعاب، حيث يتوافر عدة أكاديميات رياضية وتحت ‏إشراف نحبة ‏من المدربين ‏من ذوي الخبرة لدى كبرى الأندية الرياضية. وأنه تم التوجيه بوضع حزمة عروض ‏وتيسيرات ‏للسادة الأعضاء لسداد قيمة ‏الاشتراكات السنوية.‏

وعلى صعيد الأنشطة والفعاليات كان نادي إيرو سبورت قد قام بتنفيذ عدد من الفعاليات الاجتماعية ‏والرياضية كان ‏أبرزها ‏تنظيم مهرجان الموضة والجمال واختيار ملكة جمال إيروسبورت، وذلك بحضور ‏كوكبة من الإعلاميين والفنانين ‏والمطربين ‏وعدد من الشخصيات من المهتمين بالموضة والجمال وممثلي ‏بعض المؤسسات الخيرية والاجتماعية، وتنظيم حفلات ومهرجانات رياضية وفنية وغنائية بالمناسبات ‏المختلفة. وإقامة العديد من المسابقات الرياضية وحقق لاعبو ولاعبات إيروسبورت عدة جوائز بمختلف ‏المسابقات التي شاركوا بها.‏

بحضور النجم مؤمن زكريا

نادي سموحة يستعد لملاقاة أسوان بالدوري العام من ملاعب إيروسبورت

إبريل ٢٠٢٣‏

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تدريباته على ملاعب نادي إيروسبورت ستار وذلك في ‏إطار ‏استعدادات الفريق لملاقاة نادي أسوان في الأسبوع ال ٢٣ من مسابقة الدوري المصري الممتاز ‏لموسم ٢٠٢٢/ 2023‏

وكانت الإدارة التنفيذية لنادي إيروسبورت ستار قد استقبلت فريق نادي سموحة بقيادة الكابتن أحمد سامي ‏المدير الفني للفريق ‏وجهازه المعاون الذي يضم الكابتن مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي والزمالك السابق.‏

فريق القابضة للمطارات

‏ يفوز بالدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية لوزارة الطيران المدني المصري

ابريل 2023‏

كرم المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة ‏الجوية فريق كرة القدم بالشركة القابضة للمطارات لفوزه ببطولة الدورة الرمضانية لوزارة الطيران المدني ‏للكرة الخماسية، والني أقيمت تحت رعاية الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران على ملاعب نادي ‏إيروسبورت‎.‎

وكان فريق القابضة للمطارات قد فاز على فريق شركة مصر للطيران للخطوط الجوية في المبارة النهائية ‏بالبطولة بهدفين مقابل هدف وأقيمت البطولة تحت إشراف طاقم تحكيمي دولي‎.‎

إنجاز رياضى غير مسبوق لشركة ميناء القاهرة الجوى في بطولة الجمهورية للشركات

سبتمبر2023‏

لأول مرة في تاريخها استطاعت فرق شركة ميناء القاهرة الجوى هذا العام 2023 حصد ميداليتين ‏فضيتين في منافسات بطولة الجمهورية (56) للشركات والتي أقيمت بمحافظة بورسعيد حيث حقق فريق ‏الشطرنج المركز الثانى حاصدا الميدالية الفضية للعام الثانى على التوالى بعد أداء مبهر في كل مبارياته ‏بدون هزيمة وكان فريق شركة الميناء هو الأقرب للفوز بالمركز الأول بعد تحقيقه التعادل فى عدد النقاط ‏مع فريق الشرقية للدخان وتم حسم التعادل لصالح الشرقية للدخان بتجميع نقاط الخصوم.‏

كما حقق فريق الكرة الشاطئية المركز الثانى حاصدا الميدالية الفضية بعد فوزه في كل مبارياته التمهيدية ‏ووصوله للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخه أمام فريق شركة كهرباء جنوب سيناء...‏

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