وزير النقل: قادرون على تشغيل محطاتنا وموانينا والتعاون مع الأشقاء دخل كبير للاقتصاد المصري

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات أنه يوجد 3 محطات للركاب في منطقة البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة وهم سفاجا والغردقة المطورين على أعلى مستوى وكذلك محطة شرم الشيخ التي تستقبل السائحين والتي تحتاج لمزيد من التطوير ورفع الكفاءة.

واضاف الوزير أنه تم التعاون والشراكة مع اشقائنا في الإمارات مع شركة أبوظبي في الموانئ التي اصبحت شريك هام وأساسي لتطوير الموانئ وكذلك مجال جديد تشغيل محطات الركاب.

وواصل الوزير حديثه قائلًا : احنا قادرين نشغل المحطات ولكن الافضل الشركات مع اشقائنا الي عندهم مراكب تنقل الركاب السائح من ميناء زايد في الإمارات إلى ميناء العقبة وشرم وسفاجا، الشراكة النهارده بين هيئة موانئ البحر الأحمر وشركة موانئ أبوظبي لتسير خط كروز بين مينا زايد والثلاث موانئ ، مؤكدا أهمية التكامل والشراكه مع اشقائنا، وأنه سوف يتم تحرير العقد في القريب العاجل وتوقيع العقد النهائي .

وتابع وزير النقل : "نقدر ندير محطاتنا وموانينا ولكن لما التعاون مع شركات عالمية كبيرة زي الخطوط الملاحية الكبيرة العالمية والمشغلين العالمين ده بيضيف تجارة كبيرة محتاجها وانا عايز إدارة الترانزيت الي لن تأتي لمصر الا بالتعاون وأعظم تجارة الترانزيت الي بتجيب دخل كبير جدًا والتعاون ينضمن بضائع اكتر والتعاون مع بعض شئ محدود ليعود علينا بالخير ودخل كبير للاقتصاد المصري".

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