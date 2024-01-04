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الخميس 04 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

الأحد المقبل..

انطلاق مجلس الحديث لشرح كتاب "الأذكار من كلام سيد الأبرار" بمسجد الحسين

مسجد الحسين
مسجد الحسين

قررت وزارة الأوقاف قراءة وشرح كتاب: "الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار (صلى الله عليه وسلم)" للإمام النووي، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 7/ 1/ 2024م، عقب صلاة العصر مباشرة، بداية من أول الكتاب- فصل: في الأمر بالإخلاص وحسن النيات في جميع الأعمال الظاهرات والخفيات، وحتى نهاية باب: ما يقول حال خروجه من بيته، وسينعقد المجلس بمشيئة الله تعالى بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر.

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الأوقاف الفلسطينية: المستوطنون اقتحموا الأقصى 21 مرة في ديسمبر بحماية قوات الاحتلال

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منح إجازات على يد كبار علماء الحديث لكل من يحقق حضورًا فعليًّا أكثر من 75%

أوضحت الأوقاف، أنه يحاضر في هذه الندوة الدكتور أحمد عمر إبراهيم هاشم - عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور صطفى محمد السيد أبو عمارة - أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، والدكتور صبحي عبدالفتاح السيد ربيع - أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، والدكتور محمد نصر الدسوقي اللبان - أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر.

أوضحت الأوقاف أنه سيتم منح إجازات على يد كبار علماء الحديث لكل من يحقق حضورًا فعليًّا أكثر من 75%، والباقي عبر وسائل التواصل من الأئمة والواعظات والطلاب الجامعيين وغيرهم، وسنعلن تباعًا ولاحقًا مواعيد هذه المجالس المباركة، بحيث يتم ختم الكتاب قبل رمضان 1445هــ بإذن الله تعالى.

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