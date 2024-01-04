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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

"الخارجية العراقية": نحتفظ بحق الرد على أية محاولة للمساس بأراضينا وقواتنا

وزارة الخارجية العراقية
وزارة الخارجية العراقية

أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، عن إدانتها الشديدة للاعتداء السافر الذي استهدف أحد المقار الأمنية العراقية في العاصمة بغداد، مشيرة إلى أن العراق يحتفظ بحق الرد على من يحاول المساس بأراضيه وقواته.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أكدت الوزارة، في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز)، أن الاعتداء على تشكيل أمني يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة ويخضع لسلطة الدولة يعد تصعيدًا خطيرًا، مشددة على أن العراق يحتفظ بحقه باتخاذ موقف حازم وكل الإجراءات التي تردع من يحاول المساس بأراضيه وقواته الأمنية.

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